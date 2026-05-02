Ministerstvo reaguje na obavy zaměstnavatelů kvůli jednotnému hlášení

Ministerstvo práce a sociálních věcí společně s ČSSZ vnímá obavy zaměstnavatelů ze sankcí spojených s opožděným nebo chybným odesláním Jednotného měsíčního hlášení zaměstnavatele. Cílem ministerstva není zaměstnavatele sankcionovat, ale zvládnout tuto zásadní změnu tak, aby v praxi skutečně fungovala.
"Naší prioritou nejsou sankce, ale úspěšné zavedení klíčového projektu státu. Jde o změnu, která má do budoucna zjednodušit vykazování údajů a snížit administrativní zátěž. Proto je pro nás důležité, aby systém fungoval a aby do něj data skutečně přicházela," řekl ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka.
Data zasílaná v rámci Jednotného měsíčního hlášení jsou zásadní pro fungování státu, například v oblasti důchodového a nemocenského pojištění. Zároveň ale platí, že v této fázi není rozhodující, zda zaměstnavatel splní svou povinnost bezchybně hned napoprvé a přesně ve stanoveném termínu. Podstatné je, aby data do systému dorazila i pokud se to podaří na další pokus nebo s menším zpožděním. Obavy ze sankcí proto nejsou na místě.
Do 30. dubna 2026 by měli zaměstnavatelé doplnit údaje za své zaměstnance. V tuto chvíli je v systému evidováno přibližně 61,5 % zaměstnavatelů (253 tisíc formulářů) a 67,7 % zaměstnanců (4 miliony formulářů). Pokud údaje nebudou doplněny, může to v některých případech v květnu zkomplikovat odeslání měsíčního hlášení za duben. Je proto zásadní, aby zaměstnavatelé údaje doplnili ještě před jeho odesláním.
"V této fázi je klíčové se do systému zapojit a začít doplňovat údaje o zaměstnancích. Není důvod mít obavy z toho, že by případná chyba vedla k okamžité sankci. Pokud se v datech objeví nepřesnosti, zaměstnavatelé budou vždy nejprve upozorněni a vyzváni k jejich nápravě," uvádí ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka.
Prvotní aktivita je důležitá, dostat se do systému a začít zakládat data o zaměstnancích. Nikdo se nemusí bát, že by něco vyplnil špatně, nebyl upozorněn a dostal znenadání sankci. V rámci této živelné náběhové fáze z pokut nemusíte mít obavu, nechci aby z toho účetní stresem nespali. Ani po tom co si celý systém sedne se nemusíte bát náhlých sankcí, jak vyplývá ze zákona budete nejdříve upozorněni a vyzvání k nápravě.
MPSV a ČSSZ si velmi váží aktivního přístupu zaměstnavatelů, daňových poradců i mzdových účetních a jejich aktivního zapojení. Uděláme maximum pro to, aby přechod na nový systém byl co nejjednodušší a srozumitelný. Sankce jsou až krajní možností a přicházejí v úvahu pouze tehdy, pokud selžou všechny ostatní cesty, jak data získat.
Naším cílem je, aby systém fungoval spolehlivě, byl předvídatelný a skutečně ulevil těm, kteří s ním pracují.
Související
Ministerstvo práce a soc. věcí , Aleš Juchelka (ANO) , firmy , zaměstnavatelé
Aktuálně se děje
Aktualizováno před 52 minutami
Varování se naplnilo. Hoří v Českém Švýcarsku, platí zvláštní stupeň poplachu
před 58 minutami
Ministerstvo reaguje na obavy zaměstnavatelů kvůli jednotnému hlášení
před 2 hodinami
Znechucený Trump znovu požaduje vyhazov moderátora Kimmela
před 3 hodinami
Američané po Merzově kritice stáhnou tisíce vojáků z Německa
před 4 hodinami
Trable pro reprezentaci. Špačkovi skončila sezóna, Hronka čeká magnetická rezonance
před 5 hodinami
Pavel má nového spolupracovníka, působil v Černínském paláci
před 6 hodinami
Češi mají co vysvětlovat. Lotyši nechápou povolení pro Ficovu cestu do Moskvy
před 7 hodinami
V Česku hrozí požáry, platí výstraha. Po víkendu by mělo zapršet
před 7 hodinami
Babiš bude v Arménii jednat se Zelenským či Starmerem
před 8 hodinami
Trump v dopise sdělil Kongresu, že nepotřebuje souhlas pro válku s Íránem
před 9 hodinami
Hurvínek se zrodil před sto lety. Zpočátku se mu říkalo jinak
před 10 hodinami
Česko trápí sucho. Za poslední dva měsíce spadlo nejméně srážek za 66 let
před 11 hodinami
Obchody na Svátek práce normálně fungovaly. Příště bude situace jiná
před 11 hodinami
Trump se rozhodl zasáhnout evropskou ekonomiku. Zvyšuje cla na dovoz aut z EU
před 13 hodinami
Předčasný letní víkend. Předpověď se nezměnila, očekává se slunečno a teplo
včera
Sbormistra zatím televize neuvede. Soudní rozhodnutí obstálo
včera
Trenérem hokejové Sparty bude Augusta. Pomáhat mu mají Šmíd s Netíkem
včera
Droga sehrála klíčovou roli. Policie objasnila smrt cizince v klubu
včera
Květnové svátky zasahují do života i některým důchodcům. Mění se výplatní termíny
včera
Zdroj: Jan Hrabě