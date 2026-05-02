Ministerstvo reaguje na obavy zaměstnavatelů kvůli jednotnému hlášení

Jan Hrabě

2. května 2026 19:15

Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Ministerstvo práce a sociálních věcí společně s ČSSZ vnímá obavy zaměstnavatelů ze sankcí spojených s opožděným nebo chybným odesláním Jednotného měsíčního hlášení zaměstnavatele. Cílem ministerstva není zaměstnavatele sankcionovat, ale zvládnout tuto zásadní změnu tak, aby v praxi skutečně fungovala.

"Naší prioritou nejsou sankce, ale úspěšné zavedení klíčového projektu státu. Jde o změnu, která má do budoucna zjednodušit vykazování údajů a snížit administrativní zátěž. Proto je pro nás důležité, aby systém fungoval a aby do něj data skutečně přicházela," řekl ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka.

Data zasílaná v rámci Jednotného měsíčního hlášení jsou zásadní pro fungování státu, například v oblasti důchodového a nemocenského pojištění. Zároveň ale platí, že v této fázi není rozhodující, zda zaměstnavatel splní svou povinnost bezchybně hned napoprvé a přesně ve stanoveném termínu. Podstatné je, aby data do systému dorazila i pokud se to podaří na další pokus nebo s menším zpožděním. Obavy ze sankcí proto nejsou na místě.

Do 30. dubna 2026 by měli zaměstnavatelé doplnit údaje za své zaměstnance. V tuto chvíli je v systému evidováno přibližně 61,5 % zaměstnavatelů (253 tisíc formulářů) a 67,7 % zaměstnanců (4 miliony formulářů). Pokud údaje nebudou doplněny, může to v některých případech v květnu zkomplikovat odeslání měsíčního hlášení za duben. Je proto zásadní, aby zaměstnavatelé údaje doplnili ještě před jeho odesláním.

"V této fázi je klíčové se do systému zapojit a začít doplňovat údaje o zaměstnancích. Není důvod mít obavy z toho, že by případná chyba vedla k okamžité sankci. Pokud se v datech objeví nepřesnosti, zaměstnavatelé budou vždy nejprve upozorněni a vyzváni k jejich nápravě," uvádí ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka.

Prvotní aktivita je důležitá, dostat se do systému a začít zakládat data o zaměstnancích. Nikdo se nemusí bát, že by něco vyplnil špatně, nebyl upozorněn a dostal znenadání sankci. V rámci této živelné náběhové fáze z pokut nemusíte mít obavu, nechci aby z toho účetní stresem nespali. Ani po tom co si celý systém sedne se nemusíte bát náhlých sankcí, jak vyplývá ze zákona budete nejdříve upozorněni a vyzvání k nápravě.

MPSV a ČSSZ si velmi váží aktivního přístupu zaměstnavatelů, daňových poradců i mzdových účetních a jejich aktivního zapojení. Uděláme maximum pro to, aby přechod na nový systém byl co nejjednodušší a srozumitelný. Sankce jsou až krajní možností a přicházejí v úvahu pouze tehdy, pokud selžou všechny ostatní cesty, jak data získat.

Naším cílem je, aby systém fungoval spolehlivě, byl předvídatelný a skutečně ulevil těm, kteří s ním pracují.

