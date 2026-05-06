Juchelka si vybral nečekanou ombudsmanku. Jde o známou zpěvačku

Jan Hrabě

6. května 2026 19:10

Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka
Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka

Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka (ANO) jmenoval do funkce ombudsmanky Michaelu Kolman, veřejnosti známou také jako zpěvačku Michaelu Noskovou. Ve své nové roli se bude věnovat ochraně práv dětí i dospělých, řešením stížností, které na ministerstvo přicházejí, a zlepšování komunikace mezi veřejností a úřady.

Hlavním cílem nové funkce je, aby jednotlivé lidské příběhy nezůstávaly bez povšimnutí a nepropadaly systémem. Veřejnost se tak může obracet na člověka, který má osobní zkušenost se složitostí systému a dokáže i v náročných situacích přinášet empatii a lidský přístup.

"Jmenování Michaely Kolman do role ombudsmanky vnímám jako důležitý krok k posílení důvěry mezi občany a naším resortem. Oceňuji její otevřenost, osobní zkušenost i odvahu veřejně mluvit o tématech, která jsou pro mnoho lidí stále citlivá. Právě tato autenticita a schopnost empatie jsou klíčové pro to, aby ombudsmanka skutečně plnila svou roli mostu mezi institucí a veřejností. Věřím, že tato funkce přispěje k tomu, aby byl náš systém srozumitelnější, dostupnější a spravedlivější pro všechny, kteří se potýkají s těžkými životními situacemi," řekl ministr Aleš Juchelka.

V rámci Ministerstva práce a sociálních věcí bude Michaela Kolman působit jako prostředník mezi veřejností a úřadem. Jejím cílem je zejména naslouchat podnětům a konkrétním lidským příběhům, identifikovat slabá místa systému, přispívat ke kultivaci komunikace státní správy a posilovat důvěru veřejnosti v instituce.

"Moje osobní zkušenost mi ukázala, že systém někdy nefunguje tak, jak by měl. Právě proto cítím silnou motivaci poukazovat na jeho slabá místa a přispět k jeho zlepšení. Když jsem dostala nabídku od pana ministra, vnímala jsem ji jako velkou čest. To, co pro mě bylo zklamáním, dnes proměňuji v odhodlání pomáhat a být hlasem těch, kteří se sami bránit nedokážou," sdělila Michaela Kolman.

Na YouTube kanálu ministerstva moderuje Michaela Kolman podcast Má to řešení?, ve kterém s odborníky otevírá aktuální společenská témata a hledá konkrétní odpovědi na problémy, se kterými se lidé v praxi setkávají.

Babišova vláda schválila novou EET. Slibuje, že bude modernější

Ministerstvo reaguje na obavy zaměstnavatelů kvůli jednotnému hlášení

Ministerstvo práce a sociálních věcí společně s ČSSZ vnímá obavy zaměstnavatelů ze sankcí spojených s opožděným nebo chybným odesláním Jednotného měsíčního hlášení zaměstnavatele. Cílem ministerstva není zaměstnavatele sankcionovat, ale zvládnout tuto zásadní změnu tak, aby v praxi skutečně fungovala.

