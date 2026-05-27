Ministerstvo zdravotnictví posílilo pravomoci praktiků. V těchto případech nahradí specialisty

Léky, které bylo dosud možné získat výhradně v ordinacích specialistů, budou moci od 1. července předepisovat také praktičtí lékaři. Stovky tisíc pacientů s nemocným srdcem, ledvinami, cukrovkou či dalšími chronickými chorobami tak ušetří čas strávený objížděním odborných ambulancí. Nová vyhláška Ministerstva zdravotnictví, která tuto úpravu navrhuje, se v současné době nachází ve fázi připomínkového řízení se zkrácenou sedmidenní lhůtou.
Upravený dokument popisující pravidla pro předepisování a proplácení léčivých přípravků umožní praktickým lékařům předepisovat více než 1 000 léčivých přípravků s omezením E. Jedná se například o moderní preparáty pro léčbu selhání srdce či ledvin, které mohou nemocným výrazně prodloužit život. Předseda Sdružení praktických lékařů ČR Petr Šonka označil uvolnění této preskripce za průlomovou událost, o kterou usilovali od roku 2017, a za epochální změnu v péči o chronicky nemocné pacienty.
Podle Šonky zajistí novela vyhlášky rychlejší a lepší dostupnost léčby i větší komfort pro pacienty, kteří se dostanou k moderní farmakoterapii bez administrativních bariér, což může dramaticky zlepšit jejich prognózu a kvalitu života. Praktický lékař podle něj konečně přestane být v České republice lékařem druhé kategorie a bude moci poskytnout nejmodernější péči. Přetíženým ambulantním specialistům se uvolní ruce tím, že nebudou muset donekonečna pečovat o nekomplikované a kompenzované pacienty, a místo toho se budou moci věnovat složitějším případům nebo novým pacientům.
Od ledna 2026 se praktičtí lékaři v rámci preventivních prohlídek zaměřují na záchyt časných stadií nemocí, jako je právě srdeční selhání, chronické onemocnění ledvin, cukrovka nebo poruchy metabolismu tuků. Díky rozvolnění preskripčních omezení moderních přípravků mohou u těchto odhalených pacientů okamžitě zahájit léčbu. Tímto krokem dokážou oddálit riziko možných komplikací spojených s nemocí a výrazně jim prodloužit život.
Předseda Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP Svatopluk Býma upozornil, že pacientů s chronickými nemocemi neustále přibývá. Kardiologové odhadují, že v roce 2040 bude v České republice žít 540 000 lidí se srdečním selháním, přičemž již dnes trpí každý desátý člověk onemocněním ledvin a přes 1 100 000 osob se léčí s cukrovkou. Všechny tyto nemoci se výrazně podílejí na pracovní neschopnosti a mohou vést až k invaliditě, čemuž dokáže předejít právě včas nasazená moderní terapie, jejíž dostupnost se díky zapojení praktiků značně zlepší.
Úprava vyhlášky je výsledkem mnohaletého úsilí praktických lékařů v České republice. Historicky zavedená omezení, která umožňovala předepsat některé léky pouze specializovaným lékařům, v minulosti postupně opustily i jiné postkomunistické země, jako je například Polsko nebo Rumunsko. Jinde ve světě je přitom zcela obvyklé, že praktický lékař může předepisovat totožné léky jako specialista. Současná úprava vyhlášky navazuje na první vlnu uvolnění preskripčních omezení z roku 2024, která se tehdy týkala léčivých přípravků s omezením L.
Náměstek ministra zdravotnictví Igor Karen vysvětlil, že se jedná o historický počin resortu, který uleví jak lékařům, tak samotným pacientům. Rozvolnění preskripce patří mezi hlavní teze reformy primární péče a je současně jedním ze splněných bodů pracovní skupiny, kterou ministerstvo za tímto účelem založilo. Uvolnění celé řady preparátů v oblasti kardiologie, nefrologie, diabetologie, plicního lékařství nebo hematologie umožní v konkrétních případech, aby pacient zůstal v péči praktického lékaře s konziliární podporou specialistů.
Hlavním přínosem schvalované změny zůstává skutečnost, že se pacienti dostanou k potřebné léčbě včas. Podle Karena to například u závažného onemocnění ledvin může znamenat oddálení nástupu dialýzy o 7 až 13 let. Náměstek ministra zdravotnictví zároveň dodal, že ve světle těchto změn musí ministerstvo celý systém zdravotní péče pečlivě sledovat, analyzovat a postupně nastavit i nové parametry péče přímo v ordinacích specialistů.
