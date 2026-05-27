Ministerstvo zdravotnictví posílilo pravomoci praktiků. V těchto případech nahradí specialisty

Libor Novák

27. května 2026 13:05

ministerstvo zdravotnictví

Léky, které bylo dosud možné získat výhradně v ordinacích specialistů, budou moci od 1. července předepisovat také praktičtí lékaři. Stovky tisíc pacientů s nemocným srdcem, ledvinami, cukrovkou či dalšími chronickými chorobami tak ušetří čas strávený objížděním odborných ambulancí. Nová vyhláška Ministerstva zdravotnictví, která tuto úpravu navrhuje, se v současné době nachází ve fázi připomínkového řízení se zkrácenou sedmidenní lhůtou.

Upravený dokument popisující pravidla pro předepisování a proplácení léčivých přípravků umožní praktickým lékařům předepisovat více než 1 000 léčivých přípravků s omezením E. Jedná se například o moderní preparáty pro léčbu selhání srdce či ledvin, které mohou nemocným výrazně prodloužit život. Předseda Sdružení praktických lékařů ČR Petr Šonka označil uvolnění této preskripce za průlomovou událost, o kterou usilovali od roku 2017, a za epochální změnu v péči o chronicky nemocné pacienty.

Podle Šonky zajistí novela vyhlášky rychlejší a lepší dostupnost léčby i větší komfort pro pacienty, kteří se dostanou k moderní farmakoterapii bez administrativních bariér, což může dramaticky zlepšit jejich prognózu a kvalitu života. Praktický lékař podle něj konečně přestane být v České republice lékařem druhé kategorie a bude moci poskytnout nejmodernější péči. Přetíženým ambulantním specialistům se uvolní ruce tím, že nebudou muset donekonečna pečovat o nekomplikované a kompenzované pacienty, a místo toho se budou moci věnovat složitějším případům nebo novým pacientům.

Od ledna 2026 se praktičtí lékaři v rámci preventivních prohlídek zaměřují na záchyt časných stadií nemocí, jako je právě srdeční selhání, chronické onemocnění ledvin, cukrovka nebo poruchy metabolismu tuků. Díky rozvolnění preskripčních omezení moderních přípravků mohou u těchto odhalených pacientů okamžitě zahájit léčbu. Tímto krokem dokážou oddálit riziko možných komplikací spojených s nemocí a výrazně jim prodloužit život.

Předseda Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP Svatopluk Býma upozornil, že pacientů s chronickými nemocemi neustále přibývá. Kardiologové odhadují, že v roce 2040 bude v České republice žít 540 000 lidí se srdečním selháním, přičemž již dnes trpí každý desátý člověk onemocněním ledvin a přes 1 100 000 osob se léčí s cukrovkou. Všechny tyto nemoci se výrazně podílejí na pracovní neschopnosti a mohou vést až k invaliditě, čemuž dokáže předejít právě včas nasazená moderní terapie, jejíž dostupnost se díky zapojení praktiků značně zlepší.

Úprava vyhlášky je výsledkem mnohaletého úsilí praktických lékařů v České republice. Historicky zavedená omezení, která umožňovala předepsat některé léky pouze specializovaným lékařům, v minulosti postupně opustily i jiné postkomunistické země, jako je například Polsko nebo Rumunsko. Jinde ve světě je přitom zcela obvyklé, že praktický lékař může předepisovat totožné léky jako specialista. Současná úprava vyhlášky navazuje na první vlnu uvolnění preskripčních omezení z roku 2024, která se tehdy týkala léčivých přípravků s omezením L.

Náměstek ministra zdravotnictví Igor Karen vysvětlil, že se jedná o historický počin resortu, který uleví jak lékařům, tak samotným pacientům. Rozvolnění preskripce patří mezi hlavní teze reformy primární péče a je současně jedním ze splněných bodů pracovní skupiny, kterou ministerstvo za tímto účelem založilo. Uvolnění celé řady preparátů v oblasti kardiologie, nefrologie, diabetologie, plicního lékařství nebo hematologie umožní v konkrétních případech, aby pacient zůstal v péči praktického lékaře s konziliární podporou specialistů.

Hlavním přínosem schvalované změny zůstává skutečnost, že se pacienti dostanou k potřebné léčbě včas. Podle Karena to například u závažného onemocnění ledvin může znamenat oddálení nástupu dialýzy o 7 až 13 let. Náměstek ministra zdravotnictví zároveň dodal, že ve světle těchto změn musí ministerstvo celý systém zdravotní péče pečlivě sledovat, analyzovat a postupně nastavit i nové parametry péče přímo v ordinacích specialistů. 

Praktici budou předepisovat více léků. Novinka začne platit od července

Evropská unie

EU stále neví, kdo by měl komunikovat s Ruskem. Neshodla se ani, jestli jednat chce

Evropská unie v současné době intenzivně zvažuje obnovení diplomatických kontaktů s Moskvou ohledně konfliktu na Ukrajině. Tento krok přichází ve chvíli, kdy americké vyjednávací úsilí zcela uvízlo na mrtvém bodě a Rusko zároveň stupňuje své ničivé letecké údery. Celá záležitost se stane hlavním tématem neformálního setkání evropských ministrů zahraničí na Kypru. Samotná Ukrajina na Evropskou unii naléhá, aby pomohla vyjednat ukončení války, přičemž ukrajinský ministr zahraničí Andrij Sybiha potvrdil, že Kyjev má velký zájem vnést do celého vyjednávacího procesu novou dynamiku.

Rada míru

Trumpova Rada míru nemá na účtu ani dolar. Dosud přitom vůbec nic neudělala

Oficiální finanční fond zřízený Světovou bankou pro Radu míru amerického prezidenta Donalda Trumpa neobdržel doposud žádné prostředky. Tento stav trvá navzdory tomu, že Spojené státy americké spolu s dalšími světovými lídry přislíbily na podporu této iniciativy celkovou částku ve výši 17 miliard dolarů. Informaci přinesl deník Financial Times s odvoláním na čtyři nezávislé zdroje, které jsou s celou záležitostí podrobně obeznámeny. Jeden z těchto zdrojů doslova potvrdil, že na zmíněný účet nebyl vložen ani jeden jediný dolar.

Petr Pavel a Andrej Babiš

Muniční iniciativa má nový problém, přiznal prezident Pavel

Česká muniční iniciativa, která v poslední době pomáhá válkou zmítané Ukrajině, má nový problém. Zmínil ho prezident Petr Pavel. Aniž by je jmenoval, přiznal, že peníze na munici pro Kyjev už neposkytuje několik zemí, které tak dříve činily. 

Hokej, ilustrační fotografie.

Český tým začal s Kanadou dobře, favorité ale nakonec potvrdili svou roli

Poté, co o úterním poledni dali Čechům šanci na lepší umístění Dánové tím, že svůj duel s Norskem poslali do prodloužení, žila naděje, že by skutečně z toho mohlo být konečné druhé místo ve skupině B pro český tým a tím pádem snadnější soupeř. A hlavně také možnost hrát čtvrtfinále ve Fribourgu a necestovat tak do Curychu. Ani jedno se nakonec bohužel nevyplnilo. A to i přesto, že Češi do duelu s obrovským favoritem vstoupili dobře. Po dvou třetinách dokonce vedli 2:1, ale v závěrečné třetí třetině se Kanaďanům povedlo otočit skóre. I když z toho nakonec byla prohra, dá se říct, že Češi odčinili předešlou ostudnou prohru s Norskem.

Lebka svaté Zdislavy, ilustrační fotografie.

Církev prozradila, jak dále naloží s lebkou svaté Zdislavy

Církev prozradila, jaký bude další osud lebky svaté Zdislavy, která se v květnu na krátkou dobu ocitla v rukou zloděje. Vzácná relikvie má být vystavena pouze při sobotní pouti. Následně se vrátí do hrobu. Oznámil to pražský arcibiskup Stanislav Přibyl. 

Petr Pavel

Prezident Pavel odvolal rektorku brněnské JAMU

Jedna z českých vysokých škol bude mít nové nejvyšší vedení. Prezident Petr Pavel v úterý vyhověl návrhu akademického senátu a odvolal rektorku Janáčkovy akademie múzických umění v Brně Barbaru Marii Willi. Ve funkci byla teprve od ledna.

Evropský parlament

Jste noví, máte smůlu. EU zvažuje, že budoucím členským státům odepře právo veta

Evropská unie zvažuje, že by budoucím členským státům na několik let odepřela právo veta. Tento krok má učinit rozšiřování unijního bloku politicky přijatelnějším v době, kdy se unie snaží o přijetí nových zemí ještě před koncem tohoto desetiletí. Podle plánů, kterými se zabývá Evropská komise, by kandidátské státy, jako je Moldavsko nebo země západního Balkánu, po svém vstupu do EU automaticky nezískaly právo vetovat zahraničněpolitická rozhodnutí či jiné záležitosti schvalované jednomyslně, například otázky zdanění.

Modžtaba Chámeneí

V Perském zálivu už nemáte žádné bezpečné útočiště, vzkázal USA po náletech Modžtaba Chámeneí

Teherán oficiálně zkritizoval Washington za to, že v uplynulých dvou dnech narušil dohodnutý klid zbraní v provincii Hormozgán. Podle vyjádření íránské diplomacie nesou Spojené státy stoprocentní vinu za veškeré dopady těchto neodůvodněných útoků. Íránská vláda vzkázala, že při ochraně své suverenity nehodlá ustupovat a na napadení adekvátně odpoví.

Ilustrační foto

Stadiony MS ve fotbale 2026: velkolepé arény, kde se bude psát historie

Šestnáct stadionů, tři země, jeden šampionát. Fotbalové MS bude od 11. června do 19. července největší fotbalovou show, jakou svět kdy viděl. A arény, ve kterých se odehraje, tomu plně odpovídají.

Dominik Feri jde na svobodu. Soud ho pustil z vězení

Okresní soud v Teplicích vyhověl žádosti bývalého poslance Dominika Feriho o podmíněné propuštění na svobodu. Někdejší politik TOP 09 si odpykal dvě třetiny z tříletého trestu, který mu justice vyměřila za znásilnění dvou dívek a pokus o další znásilnění. Rozhodnutí soudu je pravomocné, jelikož si proti němu odsouzený ani státní zástupce nepodali stížnost, a Feri tak opustí brány teplické věznice ještě dnes.

