Američan s podezřením na ebolu už je v Česku, potvrdila nemocnice

Na Bulovce v Praze je od uplynulé noci hospitalizován americký lékař, u kterého panuje podezření na nákazu nebezpečnou ebolou. Nemocnice potvrdila přijetí pacienta. Ministerstvo zdravotnictví ujistilo veřejnost, že lidem žádné nebezpečí nehrozí.
FN Bulovka v noci na čtvrtek potvrdila, že přijala amerického občana, který v Ugandě přišel do styku s pacientem nakaženým ebolou. "Transport z Letiště Václava Havla Praha proběhl ve speciálním izolačním režimu za přísných bezpečnostních a protiepidemických opatření. Přijatý je bez příznaků onemocnění a jeho stav je stabilizovaný," uvedla nemocnice na síti X.
"Na Klinice infekčních nemocí bude po celou inkubační dobu umístěn ve specializovaném izolačním režimu. Jeho stav bude průběžně sledován, další postup se bude řídit klinickým vývojem," dodali představitelé Bulovky s tím, že pro veřejnost ani běžný provoz nemocnice situace nepředstavuje riziko.
Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO) již ve středu vysvětlil, že Česko v případu požádaly o pomoc USA. "Jde o projev solidarity s našimi partnery a spojenci. Chci veřejnost ujistit, že pro občany České republiky nehrozí žádné nebezpečí," napsal na síti X.
Současná epidemie eboly vypukla v Demokratické republice Kongo a je způsobena kmenem viru Bundibugyo, pro který neexistují žádné léky ani vakcíny. Případy nemoci už jsou hlášeny i ze sousední Ugandy, situací se zabývá Světová zdravotnická organizace (WHO).
Ebola se poprvé objevila v roce 1976 v Zairu, tedy právě v dnešní DR Kongo, kde propukla epidemie krvácivé horečky. Dnes je známo pět kmenů viru pojmenovaných podle místa původu. Konkrétně jde o kmeny Bundibugyo, Súdán, Taï Forest, Reston a Zaire. Tři z nich způsobují vážné onemocnění u lidí.
Nemocí se mohou nakazit lidé i zvířata. K přenosu dochází při kontaktu s krví, sekrety a tělesnými tekutinami nemocného. Mezi oběťmi tak často bývají i nedostatečně chránění zdravotníci.
