Americká justice chystá kvůli incidentu v roce 96 žalobu proti Castrovi

Libor Novák

20. května 2026 19:35

Raúl Castro
Raúl Castro Foto: unmultimedia.org

Americká justice se chystá k zásadnímu právnímu a diplomatickému kroku, který může výrazně vyostřit vztahy mezi Washingtonem a Havanou. Podle dostupných informací ministerstvo spravedlnosti Spojených států připravuje obžalobu proti čtyřiadevadesátiletému bývalému kubánskému prezidentovi Raúlu Castrovi. Očekává se, že oficiální oznámení obvinění představitelé amerických úřadů zveřejní během ceremoniálu věnovaného uctění památky obětí incidentu z devadesátých let.

Chystaná obžaloba se opírá o tragické události z čtyřiadvacátého února roku 1996, kdy stíhačky kubánského letectva sestřelily dvě civilní letadla. Tyto stroje provozovala organizace Bratři na záchranu, kterou na Floridě založili kubánští exulanti. Raúl Castro v době útoku zastával klíčovou funkci ministra ozbrojených sil a nesl tak přímou odpovědnost za vojenské operace ostrovního státu. Detaily obvinění by měl představit úřadující generální prokurátor Todd Blanche.

Organizace Bratři na záchranu v devadesátých letech pravidelně organizovala vyhledávací a záchranné lety nad mořem s cílem lokalizovat provizorní čluny a nafukovací plavidla plná kubánských uprchlíků. Členové skupiny následně informovali americkou pobřežní stráž o poloze běženců, aby zabránili jejich utonutí. Kubánská strana však tyto aktivity vnímala jako provokaci a tvrdila, že exulanti opakovaně narušovali její vzdušný prostor a shazovali nad Havanou propagační letáky vyzývající k povstání proti tehdejší komunistické vládě Fidela Castra.

Při samotném incidentu v únoru 1996 poslalo kubánské letectvo proti civilním letounům stíhací stroje MiG, které dva z nich zničily. Při útoku zahynuli tři američtí občané a jeden Kubánec. Třetí letadlo, které pilotoval zakladatel organizace José Basulto, sice stíhačky rovněž pronásledovaly, ale nakonec jej nesestřelily, díky čemuž Basulto útok přežil. Celá událost tehdy vyvolala vlnu ostré mezinárodní kritiky a vedla ke znatelnému zpřísnění amerických sankcí vůči kubánskému režimu.

Krok americké justice přichází v době, kdy administrativa prezidenta Donalda Trumpa stupňuje diplomatický i hospodářský tlak na komunistickou vládu v Havaně. Sám Trump v uplynulých hodinách označil Kubu za darebácký stát. Ostrov se navíc momentálně potýká s rozsáhlými výpadky dodávek elektrické energie, což je důsledek efektivní americké blokády. Washington totiž pohrozil přísnými sankcemi všem zahraničním subjektům, které by Kubě dodávaly potřebné palivo.

Situaci na Kubě navíc komplikuje i geopolitický vývoj v regionu. Energetická a hospodářská krize na ostrově se výrazně prohloubila poté, co Havana ztratila dlouhodobou podporu ze strany Venezuely. K tomu došlo po lednovém pádu tamního režimu v čele s Nicolásem Madurem. Kuba tak přišla o zásadního spojence a klíčového dodavatele dotované ropy, což tamní infrastrukturu uvrhlo do kritického stavu.

V souvislosti s chystanou obžalobou poslal americký ministr zahraničí Marco Rubio vzkaz kubánskému obyvatelstvu, ve kterém tlumočil Trumpovu nabídku na vybudování zcela nového vztahu. Rubio však zdůraznil, že tato nová cesta se týká výhradně přímé podpory kubánského lidu. Washington podle něj odmítá jakoukoli budoucí spolupráci s GAESA, což je obchodní křídlo kubánských ozbrojených sil. Tento obří holding přitom ovládá nejvýnosnější části kubánské ekonomiky od přístavů až po luxusní pětihvězdičkové hotely.

Šéf americké diplomacie záměrně zvolil pro své prohlášení dvacátý květen, což je datum s velkým symbolickým významem. Právě v tento den v roce 1902 poprvé zavála nezávislá vlajka nad Kubánskou republikou. Zatímco kubánská diaspora v Miami tento den slaví, současný komunistický režim v Havaně ho jako státní svátek neuznává. Načasování Rubioova projevu tak dál podtrhuje snahu Ameriky oslovit odpůrce tamního zřízení.

Samotný Raúl Castro je považován za jednoho ze spoluzakladatelů kubánské revoluce, během níž jako partyzánský velitel pomáhal svrhnout diktaturu Fulgencia Batisty. Po dlouhá léta stál ve stínu svého staršího bratra Fidela Castra, kterého v čele státu oficiálně nahradil a zemi následně vládl patnáct let. I jako nejvyšší představitel státu striktně udržoval monopol jedné politické strany a tvrdě potíral jakýkoliv vnitřní disent.

Ačkoliv Raúl Castro v letech 2014 až 2016 přistoupil na částečné tání ledů a absolvoval historické rozhovory s tehdejším americkým prezidentem Barackem Obamou, s nástupem Donalda Trumpa se vztahy opět zmrazily. V roce 2021 sice Castro formálně předal prezidentský úřad i vedení komunistické strany svému nástupci Miguelu Díaz-Canelovi, nadále je však mnoha pozorovateli vnímán jako nejvlivnější muž na Kubě. Při svém odchodu do důchodu prohlásil, že dokud bude žít, bude připraven bránit vlast, revoluci a socialismus.

před 9 hodinami

Americký finančák nikdy nesmí zpětně kontrolovat Trumpova daňová přiznání

Související

Ilustrační foto

Přeneseme válku daleko za hranice blízkovýchodního regionu, varoval Írán USA

Íránské revoluční gardy adresovaly Spojeným státům ostrou výhrůžku, ve které varují před rozšířením válečného konfliktu daleko za hranice blízkovýchodního regionu. Radikální vojenské křídlo Teheránu tak reagovalo na nedávná prohlášení amerického prezidenta Donalda Trumpa a viceprezidenta JD Vance. Trump totiž veřejně zopakoval, že Írán žadoní o dohodu, a zároveň prozradil, že v pondělí chyběla pouhá hodina do chvíle, než by nařídil spuštění nových masivních vojenských úderů na íránské cíle.

Více souvisejících

USA (Spojené státy americké) Kuba Raúl Castro

Aktuálně se děje

před 6 minutami

před 1 hodinou

Hormuzský průliv

Světu zbývá půl roku, aby se vyhnul celosvětové potravinové krizi, varuje FAO

Organizace pro výživu a zemědělství (FAO) vydala varování, podle kterého by zablokování Hormuzského průlivu mohlo během šesti až dvanácti měsíců vyvolat celosvětovou potravinovou krizi. Pokud vlády jednotlivých států nezačnou okamžitě jednat, hrozí prudký nárůst cen jídla. Uzavření této klíčové námořní trasy totiž nepředstavuje pouze krátkodobý výpadek v dopravě, ale znamená začátek hlubokého systémového šoku pro globální trh.

před 2 hodinami

Raúl Castro

Americká justice chystá kvůli incidentu v roce 96 žalobu proti Castrovi

Americká justice se chystá k zásadnímu právnímu a diplomatickému kroku, který může výrazně vyostřit vztahy mezi Washingtonem a Havanou. Podle dostupných informací ministerstvo spravedlnosti Spojených států připravuje obžalobu proti čtyřiadevadesátiletému bývalému kubánskému prezidentovi Raúlu Castrovi. Očekává se, že oficiální oznámení obvinění představitelé amerických úřadů zveřejní během ceremoniálu věnovaného uctění památky obětí incidentu z devadesátých let.

Aktualizováno před 3 hodinami

Ilustrační fotografie.

MS v hokeji ONLINE: Česko - Itálie 3:1. Národní tým se trápil s dalším outsiderem

Dvě výhry ze tří zápasů má česká reprezentace na svém kontě během probíhajícího mistrovství světa ve Švýcarsku, když překvapivě podlehla Slovinsku. Dnes se národní tým utká s dalším z outsiderů skupiny ve Fribourgu, konkrétně nastoupí proti Itálii. Zápas jste v online přenosu mohli sledovat třetinu po třetině na našem webu. 

před 3 hodinami

před 4 hodinami

před 5 hodinami

před 6 hodinami

před 6 hodinami

před 7 hodinami

Ilustrační foto

WHO: Ebola se v tichosti šířila měsíce. Vakcína bude nejdříve za půl roku

Světová zdravotnická organizace ve středu oznámila, že dávky nejslibnější potenciální vakcíny proti kmeni Bundibugyo, který v současnosti způsobuje epidemii eboly ve střední Africe, nebudou k dispozici dříve než za šest až devět měsíců. Generální ředitel organizace Tedros Adhanom Ghebreyesus na tiskové konferenci uvedl, že počet podezřelých případů v Demokratické republice Kongo a v Ugandě stoupl na šest set, přičemž nákaza si dosud vyžádala sto třicet devět obětí a očekává se, že toto číslo dále poroste.

před 8 hodinami

Vladimír Putin dorazil do Číny, setkal se se Si Ťin-pchingem

Světu hrozí návrat k zákonu džungle, varoval Si Ťin-pching

Čínský prezident Si Ťin-pching ve středu v Pekingu přivítal ruského prezidenta Vladimira Putina a v souvislosti s aktuálním globálním děním varoval, že světu hrozí návrat k zákonu džungle. Vztahy mezi Čínou a Ruskem přitom označil za stabilizující sílu ve světě. Setkání obou státníků ve Velké síni lidu doprovázely vojenské pocty i vítání ze strany dětí s vlajkami obou zemí. Ceremonie se odehrála jen několik dní poté, co čínský vůdce na stejném místě hostil amerického prezidenta Donalda Trumpa, s nímž projednával otázky obchodu, Tchaj-wanu či konfliktu v Íránu.

před 8 hodinami

Ebola, ilustrační fotografie

V Kongu se šíří panika. Úřady nestíhají s ebolou držet krok

V oblastech na východě Demokratické republiky Kongo zasažených ebolou se šíří panika, protože počet podezřelých úmrtí neustále stoupá. Místní úřady přiznávají, že se jim nedaří držet krok s šířením nákazy, která se v regionu pravděpodobně šířila delší dobu nepozorovaně. Obyvatelé těžařských měst vyjadřují obrovský strach z toho, jak rychle nakažení lidé umírají. Konžský ministr zdravotnictví Samuel Roger Kamba po návštěvě provincie Ituri, která je hlavním ohniskem, potvrdil, že zdravotnické týmy virus pouze dotahují, jelikož mohl v komunitě kolovat ještě před oficiálním odhalením z konce dubna.

před 9 hodinami

před 10 hodinami

Nemocnice Na Bulovce

Do Prahy míří Američan s podezřením na ebolu. Bude hospitalizován na Bulovce

Česká republika se připravuje na preventivní přijetí amerického lékaře, který v Ugandě přišel do kontaktu s pacientem nakaženým virem ebola. Ministerstvo zdravotnictví na sociální síti X zdůraznilo, že se nejedná o potvrzený případ nákazy a dotčený zdravotník aktuálně nevykazuje žádné příznaky onemocnění. Jeho převoz do tuzemska má čistě preventivní charakter a slouží k hospitalizaci a následnému pozorování v izolaci, která by měla trvat přibližně tři týdny. Pro českou veřejnost je riziko šíření této nebezpečné infekce nulové.

před 11 hodinami

Vladimír Putin dorazil do Číny, setkal se se Si Ťin-pchingem

Putin dorazil do Číny. Si Ťin-pching ho přivítal stejně jako Trumpa

Čínský vůdce Si Ťin-pching přivítal ve Velké síni lidu s veškerými vojenskými poctami ruského prezidenta Vladimira Putina. Stalo se tak pouhých několik dní poté, co na stejném místě hostil amerického prezidenta Donalda Trumpa. Slavnostní ceremonii doprovázela vojenská hudba hrající státní hymny obou zemí a přítomné děti mávaly ruskými a čínskými vlajkami a provolávaly uvítací hesla. Celá scéna velmi připomínala situaci z minulého týdne, kdy čínská strana organizovala velkolepé přijetí pro šéfa Bílého domu.

před 12 hodinami

Ilustrační foto

Přeneseme válku daleko za hranice blízkovýchodního regionu, varoval Írán USA

Íránské revoluční gardy adresovaly Spojeným státům ostrou výhrůžku, ve které varují před rozšířením válečného konfliktu daleko za hranice blízkovýchodního regionu. Radikální vojenské křídlo Teheránu tak reagovalo na nedávná prohlášení amerického prezidenta Donalda Trumpa a viceprezidenta JD Vance. Trump totiž veřejně zopakoval, že Írán žadoní o dohodu, a zároveň prozradil, že v pondělí chyběla pouhá hodina do chvíle, než by nařídil spuštění nových masivních vojenských úderů na íránské cíle.

před 12 hodinami

Nuuk

Trumpův zájem o Grónsko neochabl. Na ostrov poslal svého vyslance

Zvláštní zmocněnec amerického prezidenta Donalda Trumpa pro Grónsko Jeff Landry zahájil svou první návštěvu tohoto arktického ostrova. Podle svých slov přijel na přátelskou misi s cílem navázat vztahy, naslouchat a učit se. Cesta, která se koná bez oficiálního pozvání, však vyvolala napětí. Grónský premiér Jens-Frederik Nielsen po pondělním setkání s Landrym a americkým velvyslancem v Dánsku Kenem Howerym zopakoval, že obyvatelé Grónska nejsou na prodej a mají právo na sebeurčení. Doplnil sice, že schůzka měla dobrý tón, ale odmítl jakékoli paralelní diskuse mimo probíhající rozhovory na nejvyšší úrovni.

před 13 hodinami

Ruská armáda, ilustrační foto

CNN: Rusko na Ukrajině prohrává a Čína už si toho všimla

Podle globálního analytika CNN Bretta McGurka, který působil ve vysokých bezpečnostních funkcích za několika amerických prezidentů, čínský prezident Si Ťin-pching během nedávných rozhovorů v Pekingu poznamenal, že by Vladimir Putin mohl jednou litovat své invaze na Ukrajinu. Vývoj na bojišti naznačuje, že má čínský vůdce pravdu. To otevírá novou příležitost pro diplomacii Donalda Trumpa, která by však měla stavět na jiném přístupu než doposud.

před 15 hodinami

včera

Británie oplakává zesnulou vojačku. Tragédie se stala na show ve Windsoru

Nové podrobnosti o úmrtí člena britské armády během jezdecké show ve Windsoru se objevily v ostrovních médiích. Pád z koně nepřežila čtyřiadvacetiletá vojačka, která se v minulosti zúčastnila i korunovace krále Karla III. Není tedy divu, že panovník na smutnou zprávu také reagoval.

Zdroj: Lucie Podzimková

Další zprávy