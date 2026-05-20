CNN: Rusko na Ukrajině prohrává a Čína už si toho všimla

Libor Novák

20. května 2026 8:26

Ruská armáda, ilustrační foto Foto: web Ministerstva obrany RF

Podle globálního analytika CNN Bretta McGurka, který působil ve vysokých bezpečnostních funkcích za několika amerických prezidentů, čínský prezident Si Ťin-pching během nedávných rozhovorů v Pekingu poznamenal, že by Vladimir Putin mohl jednou litovat své invaze na Ukrajinu. Vývoj na bojišti naznačuje, že má čínský vůdce pravdu. To otevírá novou příležitost pro diplomacii Donalda Trumpa, která by však měla stavět na jiném přístupu než doposud.

Současné trendy začínají nahrávat Ukrajině. Putin doufal, že se jeho jednotkám díky převaze v počtu vojáků podaří prolomit frontovou linii a ovládnout sporné oblasti na východě země. To se však nestalo a čisté územní zisky v tomto roce zaznamenává spíše Ukrajina, která zároveň způsobuje ruské armádě masivní ztráty. Západní odhady uvádějí ruské ztráty na zhruba 30 až 40 tisíc zabitých a zraněných měsíčně, přičemž celkový počet padlých a raněných od začátku invaze již přesáhl jeden milion.

Tento tlak se začíná projevovat i uvnitř samotného Ruska. Člen ruského parlamentu veřejně varoval, že tamní ekonomika nemusí kvůli prudce rostoucím výdajům na obranu dlouhodobě válečný stav vydržet. Sám Putin nedávno prohlásil, že by konflikt mohl směřovat ke svému konci. To představuje výrazný obrat u vůdce, který dříve boje označoval za existenční střet vyžadující neomezené oběti.

Ukrajina se projevuje jako vojenský inovátor, který mění charakter válčení masovou produkcí autonomních systémů. Tím se smazala původní ruská výhoda v počtu živé síly. Podél fronty vzniklo kill zone široké deset až patnáct kilometrů, kde Rusové nemohou postupovat bez vystavení neustálým útokům bezpilotních letounů. Ukrajinské drony běžně útočí hluboko v ruském vnitrozemí na vojenská letiště, továrny, energetickou infrastrukturu a logistická centra.

Schopnost ukrajinských dronů doletět až do Moskvy přispěla k tomu, že Putin měl zájem o dočasné příměří během oslav Dne vítězství. Ruská státní tisková agentura navíc informovala o jednom z největších dronových útoků v blízkosti hlavního města. Tyto operace nutí Rusko rozptylovat svou protivzdušnou obranu a přesouvat letadla, čímž Ukrajina rozšiřuje bojový prostor a zvyšuje Moskvě náklady na vedení války.

Z politického hlediska Putin čelí strategické porážce, protože jeho původní cíle, jako úplné podrobení Ukrajiny, oslabení NATO a obnova velmocenského postavení Ruska, jsou nedosažitelné. Boje se nyní soustředí na Donbas a šance na dobytí Kyjeva padla. Severoatlantická aliance se navíc rozšířila o Finsko a Švédsko a evropské státy navýšily své obranné rozpočty.

Čínský prezident Si Ťin-pching vývoj pečlivě sleduje a analyzuje ho s ohledem na své vlastní plány vůči Tchaj-wanu. Ačkoli své armádě nařídil, aby byla připravena na operaci do roku 2027, ukrajinský odpor ukazuje obtížnost rychlého dosažení politického kolapsu země. Pro Spojené státy je to příležitost posílit opatrnost Číny tím, že upevní podporu NATO a Ukrajiny, aby demonstrovaly koordinovanou reakci.

Trumpovým cílem zůstává ukončení války prostřednictvím diplomatické dohody, která by pravděpodobně zahrnovala územní ústupky Ukrajiny výměnou za bezpečnostní záruky. Jednání dosud vázla, protože obě strany věřily ve své vojenské možnosti. Trumpova diplomacie dosud vycházela z předpokladu, že slabší Ukrajina musí ustoupit, aby neprohrála na bojišti, což se však ukazuje jako nepravdivé.

Nová realita na bojišti přináší pro diplomacii novou dynamiku. Ukrajina je nyní sebevědomější ve své obraně a méně závislá na slibech z Washingtonu, zatímco Rusko čelí ekonomickému vyčerpání a lidským ztrátám bez vyhlídek na průlom. Poslední formální kolo rozhovorů zprostředkovaných USA se konalo v únoru. Nejlepší šance pro Trumpa nyní spočívá v uznání rostoucí zranitelnosti Ruska, což dává Washingtonu páku k prosazení příměří za podmínek přijatelných pro Ukrajinu.

včera

Británie oplakává zesnulou vojačku. Tragédie se stala na show ve Windsoru

Volodymyr Zelenskyj v Praze

Zelenskyj: Nastal čas, aby si Evropa vybrala vyjednavače pro jednání s Ruskem

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj včera večer naznačil, že nastal čas, aby si Evropa vybrala svého hlavního vyjednavače pro případná budoucí mírová jednání s Ruskem. Po rozhovoru s předsedou Evropské rady Antóniem Costou ukrajinský lídr uvedl, že se oba shodli na nutnosti zapojení Evropy do těchto rozhovorů, kde musí mít silný hlas a jasnou přítomnost. Podle Zelenského je nyní klíčové přesně určit, kdo bude evropské zájmy v tomto procesu reprezentovat.

před 1 hodinou

Nuuk

Trumpův zájem o Grónsko neochabl. Na ostrov poslal svého vyslance

Zvláštní zmocněnec amerického prezidenta Donalda Trumpa pro Grónsko Jeff Landry zahájil svou první návštěvu tohoto arktického ostrova. Podle svých slov přijel na přátelskou misi s cílem navázat vztahy, naslouchat a učit se. Cesta, která se koná bez oficiálního pozvání, však vyvolala napětí. Grónský premiér Jens-Frederik Nielsen po pondělním setkání s Landrym a americkým velvyslancem v Dánsku Kenem Howerym zopakoval, že obyvatelé Grónska nejsou na prodej a mají právo na sebeurčení. Doplnil sice, že schůzka měla dobrý tón, ale odmítl jakékoli paralelní diskuse mimo probíhající rozhovory na nejvyšší úrovni.

před 2 hodinami

král Jindřich VIII.

Stalo se před 490 lety. Král Jindřich VIII. nechal popravit svou manželku

Bylo 19. května roku 1536, když se v londýnském Toweru odehrála poprava. Na tom by nebylo až tak nic neobvyklého, kdyby se nejednalo o popravu královny, kterou navíc na popraviště dostal její vlastní manžel a král Jindřich VIII. Proč? A proč nechal o pár let později popravit i svou další ženu?

Hokej, ilustrační fotografie.

MS v hokeji: Lotyšsko porazilo Německo. Slovinci nenavázali na senzaci s Čechy

V nedělním odpoledni a večeru pokračovalo dalšími čtyřmi zápasy hokejové mistrovství světa ve Švýcarsku. V „české“ skupině B ve Fribourgu byl k vidění nejprve severský duel mezi Švédskem a Dánskem. Především díky třem kanadským bodům Raymnoda a také díky premiérové trefě na MS Björcka si Švédové celkem v pohodě došli k jasnému vítězství 6:2. Tři kanadské body za tři góly si pak v této skupině připsal norský reprezentant Berglund, díky němuž tak pomohl Norsku k tomu, aby si Slovinci nepřipsali druhou výhru v řadě na turnaji poté, co v sobotu dokázali porazit Čechy. V rámci skupiny A se uskutečnil rakousko-uherský souboj, v němž i přes rakouský profesorský hokej nakonec naši jižní sousedé potvrdili roli favorita. Večer si pak v této skupině poradili Lotyši s Němci.

Čína, ilustrační fotografie

Suej-fen-che. Město, které Západu hýbe žlučí, narušuje vliv sankcí a upevňuje rusko-čínské vazby

Pohraniční město Suej-fen-che, které leží v ekonomicky oslabené průmyslové oblasti na severovýchodě Číny, se stalo mikrokosmem vyvíjejících se obchodních vztahů mezi Pekingem a Moskvou. Od vypuknutí plnohodnotné invaze na Ukrajinu v únoru 2022 a následného prohlášení obou lídrů o partnerství bez hranic se vazby mezi oběma státy výrazně prohloubily. Bilaterální obchod dosahuje rekordních maxim, což vyvolává nevoli západních představitelů, kteří Peking obviňují z poskytování ekonomické záchranné sítě pro Moskvu. Čína však západní sankce odmítá s tím, že neodpovídají mezinárodnímu právu, a trvá na tom, že běžná spolupráce mezi čínskými a ruskými podniky by neměla být omezována.

Ilustrační foto

Svět může zažít nejsilnější El Niño v historii už letos. Letní teploty zřejmě v nadcházejících letech zlámou rekordy

Klimatický fenomén El Niño se v Tichém oceánu formuje výrazně rychleji, než vědci původně předpokládali. Podle nejnovější aktualizace Centra pro předpověď klimatu (CPC), které spadá pod Národní úřad pro oceán a atmosféru (NOAA), navíc rapidně rostou šance, že by tento jev mohl do podzimu či zimy dosáhnout historické síly. Meteorologové v této souvislosti podle CNN hovoří o možnosti vzniku vzácného takzvaného super El Niña, přičemž pravděpodobnost, že anomálie dosáhne silné nebo velmi silné intenzity, je aktuálně odhadována na 66 procent.

WHO

WHO poprvé v historii vyhlásila stav veřejného ohrožení před zasedáním. Epiemie eboly může trvat roky

Generální ředitel Světové zdravotnické organizace (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus vyjádřil hluboké znepokojení nad rozsahem a rychlostí, s jakou se šíří nová epidemie eboly v Demokratické republice Kongo. Od začátku nynějšího propuknutí nákazy úřady v zemi zaznamenaly již nejméně 500 podezřelých případů a 130 úmrtí. V severovýchodní konžské provincii Ituri bylo laboratorně potvrzeno 30 případů, přičemž nákaza pronikla i do ugandského hlavního města Kampala, kde byl potvrzen jeden případ a jedno úmrtí. Pozitivní test měl také jeden občan Spojených států, který byl následně přepraven k léčbě do Německa.

Ebola, ilustrační fotografie

Sedmnáctá epidemie eboly vyvolává v Africe paniku. Neexistující očkování situaci dramaticky zhoršuje

V konžské provincii Ituri vyvolal návrat eboly vlnu paniky mezi místními obyvateli, kteří se obávají jak samotného šíření nemoci, tak drtivých ekonomických dopadů. K nové epidemii dochází téměř šest let poté, co v tomto regionu skončilo předchozí šíření nákazy. Lidé v hornických městech i větších centrech o hrozbě neustále diskutují ve veřejné dopravě i barech, přičemž situaci dramaticky zhoršuje fakt, že pro aktuální kmen Bundibugyo neexistuje schválená očkovací látka.

Sídlo Světové zdravotnické organizace

Ebola se šíří rychleji, než jsme odhadovali, přiznává WHO. O většině nakažených ještě lékaři neví

Epidemie eboly, která si v Demokratické republice Kongo vyžádala již nejméně 131 lidských životů, se možná šíří mnohem rychleji, než se původně předpokládalo. Varování v úterý vydala zástupkyně Světové zdravotnické organizace (WHO) doktorka Anne Ancia. Podle jejích slov se s postupujícím vyšetřováním ukazuje, že se nákaza stihla rozšířit do dalších oblastí. V Demokratické republice Kongo úřady k úternímu dni evidují již více než 513 podezřelých případů, přičemž jedno úmrtí na tuto chorobu potvrdila také sousední Uganda.

Ropná rafinerie

Spojené státy prodlouží dočasné pozastavení sankcí na export ruské ropy

Americký ministr financí Scott Bessent oznámil, že Spojené státy prodlouží dočasné pozastavení sankcí na export ruské ropy až do poloviny června. K tomuto rozhodnutí došlo během pondělního zasedání ministrů financí zemí G7 v Paříži, přičemž evropské spojence Washingtonu tento krok překvapil. Evropská komise a představitelé Kyjeva totiž dlouhodobě naléhají na USA, aby platnost sankcí obnovily a omezily tak válečné příjmy ruského prezidenta Vladimira Putina.

Brexit, ilustrační foto

V Británii se ve velkém začíná mluvit o návratu do EU

Debata o brexitu a možném návratu Spojeného království do Evropské unie se vrací do popředí britské politiky v době značné vnitropolitické nestability. Bývalý ministr zdravotnictví Wes Streeting, který rezignoval kvůli nedostatku důvěry v premiéra Keira Starmera, o víkendu prohlásil, že odchod z unie byl katastrofální chybou. Podle jeho slov brexit zanechal zemi méně bohatou a s menším vlivem než kdykoli před průmyslovou revolucí. Streeting vyzval k vytvoření nového speciálního vztahu s unií s tím, že budoucnost Británie leží v Evropě a jednoho dne i zpět v evropském bloku.

Trump odložil plánovaný vojenský úder na Írán

Americký prezident Donald Trump oznámil odložení plánovaného vojenského úderu na Írán, který se měl uskutečnit v nejbližších hodinách. Důvodem tohoto kroku jsou nová vyjednávání vyvolaná nejnovějším íránským návrhem na definitivní ukončení války na Blízkém východě. Šéf Bílého domu uvedl, že ho o odklad útoku požádali lídři několika zemí Perského zálivu, konkrétně Kataru, Spojených arabských emirátů a Saúdské Arábie. Podle něj existuje šance na dosažení dohody, která by byla pro Washington přijatelná a zabránila by Teheránu v získání jaderné zbraně. Trump nicméně nařídil armádním velitelům, aby byli připraveni zahájit rozsáhlý útok na Írán v případě okamžitého rozkazu.

