CNN: Rusko na Ukrajině prohrává a Čína už si toho všimla

Podle globálního analytika CNN Bretta McGurka, který působil ve vysokých bezpečnostních funkcích za několika amerických prezidentů, čínský prezident Si Ťin-pching během nedávných rozhovorů v Pekingu poznamenal, že by Vladimir Putin mohl jednou litovat své invaze na Ukrajinu. Vývoj na bojišti naznačuje, že má čínský vůdce pravdu. To otevírá novou příležitost pro diplomacii Donalda Trumpa, která by však měla stavět na jiném přístupu než doposud.
Současné trendy začínají nahrávat Ukrajině. Putin doufal, že se jeho jednotkám díky převaze v počtu vojáků podaří prolomit frontovou linii a ovládnout sporné oblasti na východě země. To se však nestalo a čisté územní zisky v tomto roce zaznamenává spíše Ukrajina, která zároveň způsobuje ruské armádě masivní ztráty. Západní odhady uvádějí ruské ztráty na zhruba 30 až 40 tisíc zabitých a zraněných měsíčně, přičemž celkový počet padlých a raněných od začátku invaze již přesáhl jeden milion.
Tento tlak se začíná projevovat i uvnitř samotného Ruska. Člen ruského parlamentu veřejně varoval, že tamní ekonomika nemusí kvůli prudce rostoucím výdajům na obranu dlouhodobě válečný stav vydržet. Sám Putin nedávno prohlásil, že by konflikt mohl směřovat ke svému konci. To představuje výrazný obrat u vůdce, který dříve boje označoval za existenční střet vyžadující neomezené oběti.
Ukrajina se projevuje jako vojenský inovátor, který mění charakter válčení masovou produkcí autonomních systémů. Tím se smazala původní ruská výhoda v počtu živé síly. Podél fronty vzniklo kill zone široké deset až patnáct kilometrů, kde Rusové nemohou postupovat bez vystavení neustálým útokům bezpilotních letounů. Ukrajinské drony běžně útočí hluboko v ruském vnitrozemí na vojenská letiště, továrny, energetickou infrastrukturu a logistická centra.
Schopnost ukrajinských dronů doletět až do Moskvy přispěla k tomu, že Putin měl zájem o dočasné příměří během oslav Dne vítězství. Ruská státní tisková agentura navíc informovala o jednom z největších dronových útoků v blízkosti hlavního města. Tyto operace nutí Rusko rozptylovat svou protivzdušnou obranu a přesouvat letadla, čímž Ukrajina rozšiřuje bojový prostor a zvyšuje Moskvě náklady na vedení války.
Z politického hlediska Putin čelí strategické porážce, protože jeho původní cíle, jako úplné podrobení Ukrajiny, oslabení NATO a obnova velmocenského postavení Ruska, jsou nedosažitelné. Boje se nyní soustředí na Donbas a šance na dobytí Kyjeva padla. Severoatlantická aliance se navíc rozšířila o Finsko a Švédsko a evropské státy navýšily své obranné rozpočty.
Čínský prezident Si Ťin-pching vývoj pečlivě sleduje a analyzuje ho s ohledem na své vlastní plány vůči Tchaj-wanu. Ačkoli své armádě nařídil, aby byla připravena na operaci do roku 2027, ukrajinský odpor ukazuje obtížnost rychlého dosažení politického kolapsu země. Pro Spojené státy je to příležitost posílit opatrnost Číny tím, že upevní podporu NATO a Ukrajiny, aby demonstrovaly koordinovanou reakci.
Trumpovým cílem zůstává ukončení války prostřednictvím diplomatické dohody, která by pravděpodobně zahrnovala územní ústupky Ukrajiny výměnou za bezpečnostní záruky. Jednání dosud vázla, protože obě strany věřily ve své vojenské možnosti. Trumpova diplomacie dosud vycházela z předpokladu, že slabší Ukrajina musí ustoupit, aby neprohrála na bojišti, což se však ukazuje jako nepravdivé.
Nová realita na bojišti přináší pro diplomacii novou dynamiku. Ukrajina je nyní sebevědomější ve své obraně a méně závislá na slibech z Washingtonu, zatímco Rusko čelí ekonomickému vyčerpání a lidským ztrátám bez vyhlídek na průlom. Poslední formální kolo rozhovorů zprostředkovaných USA se konalo v únoru. Nejlepší šance pro Trumpa nyní spočívá v uznání rostoucí zranitelnosti Ruska, což dává Washingtonu páku k prosazení příměří za podmínek přijatelných pro Ukrajinu.
Související
Putin by mohl války na Ukrajině litovat, měl říct Si Ťin-pching Trumpovi
Zelenskyj: Nastal čas, aby si Evropa vybrala vyjednavače pro jednání s Ruskem
válka na Ukrajině , Rusko , Čína , Ruská armáda
Aktuálně se děje
před 1 hodinou
Trumpův zájem o Grónsko neochabl. Na ostrov poslal svého vyslance
před 2 hodinami
CNN: Rusko na Ukrajině prohrává a Čína už si toho všimla
před 3 hodinami
Počasí potěší milovníky léta. Nejtepleji má být o víkendu
včera
Británie oplakává zesnulou vojačku. Tragédie se stala na show ve Windsoru
včera
Detaily záchrany lebky svaté Zdislavy. Experti prozradili podrobnosti
včera
Feri si pobyt ve vězení neprodlouží. Soudce vysvětlil své rozhodnutí
včera
Stalo se před 490 lety. Král Jindřich VIII. nechal popravit svou manželku
včera
Česká diplomacie tragicky přišla o pracovníka. Zahynul v Chile
včera
Výhled počasí do poloviny června. Jeden problém se má prohlubovat
včera
MS v hokeji: Lotyšsko porazilo Německo. Slovinci nenavázali na senzaci s Čechy
včera
Suej-fen-che. Město, které Západu hýbe žlučí, narušuje vliv sankcí a upevňuje rusko-čínské vazby
včera
Svět může zažít nejsilnější El Niño v historii už letos. Letní teploty zřejmě v nadcházejících letech zlámou rekordy
Aktualizováno včera
V Praze se srazil autobus s tramvají. Aktivován traumaplán, záchranka povolala velkokapacitní vůz Fenix
včera
WHO poprvé v historii vyhlásila stav veřejného ohrožení před zasedáním. Epiemie eboly může trvat roky
včera
Putin by mohl války na Ukrajině litovat, měl říct Si Ťin-pching Trumpovi
včera
Sedmnáctá epidemie eboly vyvolává v Africe paniku. Neexistující očkování situaci dramaticky zhoršuje
včera
Ebola se šíří rychleji, než jsme odhadovali, přiznává WHO. O většině nakažených ještě lékaři neví
včera
Spojené státy prodlouží dočasné pozastavení sankcí na export ruské ropy
včera
V Británii se ve velkém začíná mluvit o návratu do EU
včera
Trump odložil plánovaný vojenský úder na Írán
Americký prezident Donald Trump oznámil odložení plánovaného vojenského úderu na Írán, který se měl uskutečnit v nejbližších hodinách. Důvodem tohoto kroku jsou nová vyjednávání vyvolaná nejnovějším íránským návrhem na definitivní ukončení války na Blízkém východě. Šéf Bílého domu uvedl, že ho o odklad útoku požádali lídři několika zemí Perského zálivu, konkrétně Kataru, Spojených arabských emirátů a Saúdské Arábie. Podle něj existuje šance na dosažení dohody, která by byla pro Washington přijatelná a zabránila by Teheránu v získání jaderné zbraně. Trump nicméně nařídil armádním velitelům, aby byli připraveni zahájit rozsáhlý útok na Írán v případě okamžitého rozkazu.
Zdroj: Libor Novák