Sedmnáctá epidemie eboly vyvolává v Africe paniku. Neexistující očkování situaci dramaticky zhoršuje

V konžské provincii Ituri vyvolal návrat eboly vlnu paniky mezi místními obyvateli, kteří se obávají jak samotného šíření nemoci, tak drtivých ekonomických dopadů. K nové epidemii dochází téměř šest let poté, co v tomto regionu skončilo předchozí šíření nákazy. Lidé v hornických městech i větších centrech o hrozbě neustále diskutují ve veřejné dopravě i barech, přičemž situaci dramaticky zhoršuje fakt, že pro aktuální kmen Bundibugyo neexistuje schválená očkovací látka.
Strach z ekonomických důsledků je v oblasti sužované ozbrojenými konflikty mimořádně silný. Místní obyvatelé upozorňují, že většina rodin zde žije v chudobě z ruky do huby a případná vládní omezení pohybu by jim zcela znemožnila obživu. Provincie Ituri je navíc dlouhodobým centrem krvavého konfliktu mezi milicemi kmenů Hema a Lendu, který si od roku 1999 vyžádal přes 50 000 obětí, což tamní situaci ještě více destabilizuje.
Generální ředitel Světové zdravotnické organizace (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus vyhlásil kvůli epidemii stav veřejného ohrožení mezinárodního významu poté, co bylo v Kongu zaznamenáno přes 300 podezřelých případů a 88 úmrtí, přičemž dvě oběti hlásí i sousední Uganda.
Prvním podezřelým případem byl zdravotník v konžském městě Bunia, který onemocněl 24. dubna s příznaky horečky, krvácení a zvracení a následně zemřel. Podle bývalého starosty těžebního města Mongbwalu Jeana Pierra Badomba se situace prudce zhoršila po masivním pohřbu s otevřenou rakví, kdy tělo zemřelého dorazilo z Bunie, načež v komunitě propukla lavina dalších úmrtí.
Konžský ministr zdravotnictví Samuel Roger Kamba oznámil, že vláda v provincii Ituri otevře tři specializovaná léčebná centra. Regionální kancelář WHO pro Afriku zároveň potvrdila příjezd 35 expertů a sedmi tun nouzového zdravotnického materiálu do Bunie. Jeden případ nákazy se však již objevil i ve vzdálenější Gomě, která je pod kontrolou rebelů. Šlo o ženu, která do města přicestovala z Bunie, kde její manžel na ebolu zemřel. Podle mezinárodních humanitárních organizací, jako je Oxfam nebo International Rescue Committee, je konžské zdravotnictví kvůli letitým konfliktům, uprchlické krizi a škrtům v zahraniční pomoci zcela vyčerpané, což snahy o potlačení nákazy zásadně komplikuje.
Ebola je vysoce nakažlivé virové onemocnění, které postihuje lidi i primáty. Šíří se tělesnými tekutinami nebo kontaminovaným materiálem a způsobuje selhání orgánů, poškození cév a těžké vnitřní i vnější krvácení. Současný vzácný kmen Bundibugyo získal jméno podle okresu v západní Ugandě, kde byl v roce 2007 poprvé identifikován. Šéf afrického Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (Africa CDC) Jean Kaseya přiznal, že kvůli absenci vakcíny prožívá stav paniky, a zdůraznil nutnost vybudovat vlastní výrobní kapacity přímo v Africe.
Spoluobjevitel viru ebola Jean-Jacques Muyembe-Tamfum nicméně uvedl, že testování prvních kandidátních látek pro vakcínu proti kmeni Bundibugyo by mělo začít na přelomu května a června. Do té doby se vláda musí spoléhat na preventivní opatření, ochranu zdravotníků a symptomatickou léčbu, což je postup, kterým se v roce 2012 podařilo stejný kmen úspěšně zvládnout v nedalekém městě Isiro.
Pro Demokratickou republiku Kongo se jedná již o 17. epidemii eboly v historii, přičemž ta vůbec nejtragičtější zasáhla provincie Severní Kivu a Ituri mezi lety 2018 a 2020 a vyžádala si více než 2 000 lidských životů. Zdravotníci navíc musí v regionu neustále bojovat se silným stigmatem a dezinformacemi, protože místní lidé mají často tendenci věřit spíše mýtům než vědeckým faktům.
Související
Gabon na fotbalovém mistrovství Afriky neuspěl. Tamní vláda proto zasáhla
Masakr v Súdánu. Důkazy o etnických čistkách oživují děs z Dárfúru, svět to jen sleduje
Aktuálně se děje
před 12 minutami
Putin by mohl války na Ukrajině litovat, měl říct Si Ťin-pching Trumpovi
před 52 minutami
Sedmnáctá epidemie eboly vyvolává v Africe paniku. Neexistující očkování situaci dramaticky zhoršuje
před 1 hodinou
Ebola se šíří rychleji, než jsme odhadovali, přiznává WHO. O většině nakažených ještě lékaři neví
před 2 hodinami
V Praze se srazil autobus s tramvají. Aktivován traumaplán, záchranka povolala velkokapacitní vůz Fenix
před 3 hodinami
Spojené státy prodlouží dočasné pozastavení sankcí na export ruské ropy
před 3 hodinami
V Británii se ve velkém začíná mluvit o návratu do EU
před 4 hodinami
Trump odložil plánovaný vojenský úder na Írán
před 5 hodinami
Prodávají své děti, aby přežili. Afghánistán se potácí na hraně hladomoru
před 6 hodinami
Počasí bude o víkendu letní. Teploty začnou atakovat tropickou třicítku
Aktualizováno včera
MS v hokeji: Česko porazilo Švédsko 4:3
včera
Musk prohrál soud proti OpenAI. Porota žalobu smetla ze stolu
včera
Rusko a Bělorusko uspořádaly vojenské cvičení zaměřené na nasazení jaderných zbraní
včera
Trumpova administrativa zřídila téměř dvoumiliardový fond. Peníze půjdou jeho spojencům
včera
Co je ebola a proč je tak těžké epidemii zastavit?
včera
Ebolou a hantavirem to neskončí. Infekční onemocnění jsou stále častější a ničivější, varují odborníci
včera
Ostře sledované Světové zdravotnické shromáždění začalo. Chce se stát historickým momentem pro lidstvo
včera
Vláda na pozici náčelníka Generálního štábu navrhne Miroslava Hlaváče
včera
Svět mobilizuje síly ve snaze potlačit nové ohnisko eboly
včera
Kallasová, Merkelová, Seagal nebo Depardieu? Evropa hledá vyjednavače pro Rusko
včera
FP: Zprávy o hrozícím pádu Putina může vypouštět sám Kreml. Ve hře jsou tvrdší represe a čistky
Z Moskvy se s železnou pravidelností vynořují zprávy, které mají naznačovat, že ruský prezident Vladimir Putin začíná čelit vážným politickým hrozbám. Spekulace o trhlinách v režimu obvykle přiživují události, jako je zatčení loajálního funkcionáře, náhlé zmizení vysoce postaveného úředníka nebo zvěsti o rostoucí nespokojenosti moskevské elity. Pro vnější pozorovatele tyto střípky často vypadají jako první neklamné známky oslabení celého systému. Podle webu Foreign Policy ale vše může být úplně jinak a některé informace může vypouštět sám Kreml.
Zdroj: Libor Novák