Gabon na fotbalovém mistrovství Afriky neuspěl. Tamní vláda proto zasáhla

David Holub

8. ledna 2026 18:06

Fotbal, ilustrační fotografie
Fotbal, ilustrační fotografie Foto: Pixabay

Fotbalisté Gabonu skončili na právě probíhajícím mistrovství Afriky už v základní skupině a s takovým výsledkem nemůže být spokojen nikdo. Málokde ale přijde tak tvrdá reakce jako ze strany gabonské vlády. Poté, co na Silvestra Gabon prohrál s Pobřežím slonoviny 2:3, vystoupil v televizi gabonský ministr sportu Simplice-Désiré Mamboula, aby oznámil konec trenéra národního týmu Thierryho Mouyoumy a také vyloučení největší hvězdy gabonské reprezentace Pierra-Emericka Aubameyanga.

Kromě těchto kroků také tamní vláda přikročila k vyřazení ostatních reprezentantů, ovšem v tomto případě jen k dočasnému.

Už před zmiňovaným závěrečným duelem ve skupině s Pobřeží slonoviny bylo jasné, že Gabon skončí už ve skupině, neboť svá předešlá dvě utkání taktéž prohrál. Nad Pobřežím slonoviny sice fotbalisté Gabonu rychle vedli 2:0, přičemž o úvodní trefu se postaral exsparťanský fotbalista Guélor Kanga, jenže soupeř dokázal i tento nepříznivý stav otočit a nasměřovat se tak k obhajobě titulu. Dodejme, že Gabon před tím ve skupině prohrál s Kamerunem a Mosambikem.

Aubameyang už proti Pobřeží slonoviny nenastoupil a neobjevil se ani obránce Bruno Ecuele Manga, kterého stihl stejný trest od vlády jako Aubameyanga. Ten podle již bývalého trenéra Gabonu už v prvních dvou zápasech šel přes bolest. „Myslím, že tým má mnohem hlubší problémy, než jsem já,“ uvedl šestatřicetiletý Aubameyang, který se tak rozloučil s reprezentací definitivně a asi ne tak, jak by si přál.

Poslední akce v reprezentačním dresu v kariéře to byla podle všeho i pro sedmatřicetiletého Ecuele-Mangu. Je to trpké loučení pro reprezentačního rekordmana se 118 starty, Aubameyang je pak historicky nejlepším střelcem Gabon se 40 brankami na kontě.

V Africe bylo zcela běžné, že vlády tamních zemí často zasahují do sportu, když přijdou výsledky, s nimiž nepanuje spokojenost. V současnosti ale Mezinárodní fotbalová federace FIFA zaujímá tvrdý postoj vůči jakémukoli vměšování politiků do chodu jednotlivých národních fotbalových asociací a proto tak i v Africe je nyní takový postup ze strany vlád ojedinělý.

Pro Gabon pak byla účast na tomto šampionátu první po čtyřech letech, jelikož na tom posledním tato africká země nestartovala. 

