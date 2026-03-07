Nej(ne)bezpečnější fotbalové mistrovství světa. Sportovní svátek ohrožuje několik věcí

David Holub

7. března 2026 20:06

FIFA, ilustrační fotografie.
FIFA, ilustrační fotografie. Foto: Facebook FIFA

Pro mezinárodní fotbalovou federaci FIFA se to může zdát jako blížící se noční můra, i když sama věří, že fotbalový svátek v červnu a červenci v USA, Kanadě a Mexiku proběhne bez problémů. Zvlášť když její šéf Gianni Infantino buduje co nejlepší osobní vztahy s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Bude se totiž jednat o první fotbalový světový šampionát, kterého se nově zúčastní až 48 týmů a k vidění tak bude během letošního léta v zámoří celkem 104 zápasů. Tři měsíce před startem turnaje se však svět z hlediska geopolitického nenachází zrovna v nejklidnější době. Tato skutečnost tvrdě zasahuje i do blížícího světového šampionátu, jenž by měl být v mnoha ohledech historický.

Především se jedná v současnosti o dvě geopolitické události, které výraznou měrou zasahují do organizace letošního fotbalového mistrovství světa. Ta první z nich se odehrála v předešlých dnech v jednom z dějišť samotného šampionátu, konkrétně v Mexiku. Tam totiž koncem února tamní armáda zabila drogového bosse El Mencho a záhy následovaly v zemi nepokoje, které si vyžádaly nejméně 73 mrtvých. Proti demonstrantům už mexická vláda stihla nasadit 10 000 vojáků. 

Zmiňované nepokoje odehrávaly i v jednom z dějišť mistrovství a to v Guadalajaře, kde by svůj zápas hrála mimochodem v případě postupu i česká fotbalová reprezentace, která ví, že by tak hrál v Mexiku s tamní reprezentací a pak ještě s Jihoafrickou republikou a Koreou, přičemž opět v případě postupu dva zápasy odehraje v Mexiku a jeden v Atlantě. 

„Na kdyby moc nevěřím, ale samozřejmě člověk musí mít v hlavě i ty varianty, co se bude dít když. Tím, že jsme i součástí FIFA Development Committee, tak máme informace o tom, co se bude dít. Jsme připraveni i na tuhle variantu. Věřím, že se nám povede splnit náš společný sen a po 20 letech postoupit na mistrovství světa,“ uvedl k tomu šéf Fotbalové asociace ČR David Trunda a ještě k tomu dodal: „Sledujeme aktuální stav, zatím tam nejsou žádné změny. Situaci monitorujeme. V tento moment se plně soustředíme na zvládnutí prvního a druhého barážového utkání. Ale samozřejmě jsme všichni zodpovědní a připravujeme i to, kde bychom byli, za jakých podmínek, jaká jsou rizika, kdyby se nám podařilo úspěšně zvládnout baráž. Sledujeme to celkem detailně.“

Samotná mexická prezidentka Claudia Sheinbaumová se zaštítila, že se žádnému fotbalovému fanouškovi během šampionátu nic nestane. „Zavedli jsme veškerá možná bezpečnostní opatření,“ nechala se slyšet mexická politička. Během mistrovství pak 

Situaci v zemi samozřejmě sleduje i samotná FIFA. „Ve FIFA bedlivě sledujeme situaci v Jaliscu a jsme v neustálém kontaktu s úřady,“ uvedla. Právě situace v provincii Jalisco s metropolí Guadalajara patřila mezi ty nejhorší.

Do MS promlouvá i válka na Blízkém východě

S příchodem března se svět probudil do další války, kterou tentokrát rozpoutaly izraelsko-americké údery v Íránu, kde byl zabit mimo jiné i ajatolláh Alí Chameneí. Írán na zareagoval raketovými útoky na okolní státy a pochopitelně i na Izrael. Střely létaly i směrem na Kypr, Turecko i Ázerbájdžán. Právě Írán má být jedním z účastníků světového šampionátu a nyní aktuálně této zemi hrozí, že může být poprvé od roku 1950 vyloučen již kvalifikovaný účastník MS.

Nehledě k tomu, že už dávno bylo známé, že do USA mají Íránci vstup zakázaný, nyní sám Írán zvažuje, že sáhne k bojkotu turnaje. „Je jisté, že po útoku na naši zemi se od nás nemůže očekávat, že se budeme na mistrovství světa těšit. Je na šéfovi sportu, aby o naší účasti, či neúčasti rozhodl,“ řekl konkrétně šéf íránské fotbalové federace Mehdi Tádž.

V případě íránského bojkotu a neodcestování do USA tak existuje možnost náhrady. Případné uvolněné místo patřící Íránu by mohly zaplnit buď Spojené arabské emiráty nebo Irák. Právě tato mužstva skončily v asijské kvalifikaci za Íránem.

Ovšem i Irák je v problémech. Ten totiž má před sebou mezikontinentální baráž, z níž se taktéž může dostat na šampionát, přičemž si v ní má zahrát s někým z dvojice Bolívie-Surinam. Kvůli nově vypuklé válce na Blízkém východě ale trenér iráckých fotbalistů Graham Arnold nemohl opustit Spojené arabské emiráty, kde zrovna byl. „Náš trenér Graham Arnold nemůže kvůli situaci opustit Spojené arabské emiráty. Problémy máme i při získávání víz do Mexika, protože celá řada ambasád je dočasně uzavřená,“ píše se v oficiálním stanovisku Iráckého fotbalového svazu.

Americká pořadatelská města mají problémy s financováním

A potíže hlásí i samotné USA. Nikoli však bezpečnostního rázu, ale ekonomického. Nejen kvůli nedávnému „shutdownu“, tedy zastavení financování z federálních peněz, ale i neochotě přispět ze strany federální vlády Donalda Trumpa, hlásí řada amerických měst problémy s chybějícími penězi. Situaci nepřispívá ani FIFA, která omezila možnosti městům získat nějaké peníze zpátky a to především tím, že omezila tzv. FanFesty, kde v pořadatelských městech sledují fanoušci zápasy na velkoplošných obrazovkách.

Už dříve se federální vláda USA zavázala, že vyčlení na pořádání fotbalového MS až 625 milionů dolarů (v přepočtu více než 13 miliard korun), které jsou ale pro použití výhradně na bezpečnost. „Nebude to žádný fond na rozmařilé výdaje, který by si mohl levicový politik utrácet, jak se mu zachce,“ uvedl k tomu výkonný ředitel pracovní skupiny Bílého domu Andrew Giuliani a pokračoval: „Chceme zajistit, že tyto peníze budou skutečně použity zodpovědně. Samozřejmě zkontrolujeme účtenky.“Zároveň dodal, že „daňoví poplatníci nemohou platit všechno“.

Všech amerických 11 pořadatelských měst tak musí hledat peníze na splácení nákladů ve výši 100 až 200 milionů dolarů jinými cestami. Třeba Houston a Dallas používají desítky milionů dolarů z texaského Fondu pro náhradu výdajů na významné akce. Okres Wyandotte County, v němž se nachází Kansas City, zase pro změnu hodlá zavést nové daně z ubytování. Guvernérka státu Massachusetts Maura Healeyová zase pro změnu navrhla před pár měsíci tamnímu Kongresu, aby schválil dalších 20 milionů dolarů na pořádaní turnaje.

To Kalifornie s dlouhodobými finančními problémy naopak s dalšími financemi počítat nemůže. Na Floridě je situace ještě horší, kde už dříve získané peníze na pořadatelství nakonec půjdou prioritně na něco jiného či byly navráceny.

Ve Philadelphii vymysleli, že doprovodné akce k fotbalovému MS spojí s oslavami Dne nezávislosti, což tak vyústí v rozdělení nákladů. Jen New York a zmiňovaná texaská města Houston a Dallas hodlají dodržet původně nastavená pravidla ze strany Mezinárodní fotbalové federace FIFA.

Přes všechny tyto problémy je ale o mistrovství světa z diváckého pohledu velký zájem, alespoň podle FIFA se prodá všech sedm milionů vstupenek, přičemž do první fáze prodeje šly dva miliony z nich a byl prý o ně až třicetinásobný zájem.

včera

Sparta s Olomoucí narazí v Konferenční lize na nejtěžší možné soupeře

fotbal MS Fotbal FIFA

Zdroj: Jan Hrabě

