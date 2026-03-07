Írán by ještě o víkendu mohl mít nového vůdce. Nahradí Chameneího

Írán by si podle nejnovějších zpráv mohl během následujících hodin zvolit nového vůdce, který nahradí zesnulého ajatolláha Chameneího. Dá se přitom očekávat, že dotyčný se po zvolení stane terčem pro americké a izraelské vojáky. 

Podle člena volebního orgánu, který vybírá nového íránského vůdce, panuje velká naděje, že během následujících 24 hodin padne rozhodnutí. Informovala o tom britská stanice BBC, která se odvolává na zprávu íránské agentury Fars napojené na Islámské revoluční gardy. Íránští občané byli zároveň vyzváni, aby nespekulovali o tom, kdo se stane novým vůdcem. 

Vybírá se nástupce ajatolláha Alího Chameneího, který byl íránským vůdcem od roku 1989 až do uplynulých dní, kdy zahynul při jednom z americko-izraelských útoků. Chameneí byl nejdéle sloužící hlavou státu na Blízkém východě a i druhým nejdéle sloužícím íránským vůdcem po šáhovi Muhammadu Rezovi Pahlavím.

Írán je nadále terčem americko-izraelské operace. Americký prezident Donald Trump v sobotu upozornil, že Írán bude v následujících hodinách opět tvrdě zasažen. "Írán se omluvil a vzdal svým sousedům z Blízkého východu a slíbil, že už na ně nebude střílet. Tento slib dal jenom kvůli neúnavným americkým a izraelským útokům," spustil na sociální síti Truth Social. 

Podle amerického prezidenta z toho vyplývá, že Teherán chtěl vládnout celému Blízkému východu. "Je to poprvé za tisíce let, co Írán prohrál se sousedními blízkovýchodními zeměmi," napsal šéf Bílého domu a zmínil, že mu za to neustále někdo děkuje.

Trump následně znovu vyzval Írán ke kapitulaci. "Dnes bude Írán tvrdě zasažen. Kvůli špatnému íránskému chování jsou vážně zvažovány oblasti a skupiny lidí, které až do této chvíle nebyly považovány za cíl útoku, a to s ohledem na jejich úplné zničení a jistou smrt," dodal na závěr příspěvku. 

Íránský prezident Masúd Pezeškján nicméně v sobotu prohlásil, že požadavek Spojených států amerických na bezpodmínečnou kapitulaci Íránu je snem, který si Američané mají vzít do hrobu. 

