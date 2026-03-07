Kanada požaduje, aby se bývalý princ Andrew nemohl stát králem

Lucie Podzimková

7. března 2026 17:53

Mark Carney
Mark Carney Foto: Liberální strana Kanady

Kanadský premiér Mark Carney vyzval k odstranění bývalého prince Andrewa Mountbatten-Windsora, jenž je vyšetřován policií, z královské nástupnické linie. Kanada samozřejmě má k tématu co říct, protože stále uznává britského panovníka jako reprezentativní hlavu státu. 

Carney řekl novinářům v japonském Tokiu, že odsouzeníhodné činy bývalého vévody z Yorku by měly vést k jeho odstranění z nástupnické linie. "Přestože je v linii poměrně hluboko, princip zůstává stejný," konstatoval kanadský premiér, jenž v minulosti působil jako guvernér Bank of England.

Už v únoru se objevila informace, že britská vláda uvažuje o odstranění bývalého prince Andrewa z linie nástupnictví na trůn, aby se za žádných okolností nemohl stát králem. Ministr obrany Luke Pollard řekl, že je správné to udělat, a to bez ohledu na závěry probíhajícího policejního vyšetřování. 

Pollard pro jednu z rozhlasových stanic BBC řekl, že vláda na věci spolupracuje s Buckinghamským palácem. Ministr považuje odstranění bývalého prince z nástupnické linie za správnou věc, která se však má podle jeho názoru stát až ve chvíli, kdy bude uzavřeno policejní vyšetřování. 

Odstranění Andrewa z linie by musel posvětit britský parlament i král Karel III. Podporu by muselo vyjádřit i 14 států Commonwealthu, včetně Kanady, Austrálie, Jamajky nebo Nového Zélandu. Naposledy se něco takového stalo v roce 1936, kdy z nástupnické linie zmizel bývalý král Eduard VIII.

Bývalý princ Andrew se v průběhu února na půl dne ocitl v rukou policistů kvůli podezření ze zneužití pravomoci úřední osoby. V minulém týdnu dokončili strážci zákona prohlídku v někdejší rezidenci syna zesnulé královny Alžběty II. 

Andrew Mountbatten Windsor již během loňského roku přišel o několik titulů. Naposledy přestal být rytířem Podvazkového řádu a Královského řádu Viktoriina. Již dříve bylo rozhodnuto, že přijde o titul prince a opustí sídlo Royal Lodge ve Windsoru.

Sám Andrew se již v říjnu vzdal dalších titulů, které mu náležely, například titulu vévoda z Yorku. Vaz mu definitivně zlomily úryvky z posmrtných memoárů Virginie Giuffreové, která v knize zopakovala svá obvinění vůči jeho osobě v souvislosti s kauzou finančníka a sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina. 

Mark Carney (Liberální strana Kanady) princ Andrew (syn královny Alžběty) Velká Británie Kanada královská rodina (gbr)

