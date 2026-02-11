Tragická střelba v Kanadě. Terčem se stala škola, devět mrtvých

Tragická střelba se v úterý odehrála v malém městě Tumbler Ridge v kanadském státě Britská Kolumbie. Sedm lidí zemřelo v budově střední školy, další dva lidé přišli o život na jiném místě. Po smrti je i útočník. O události informovala americká stanice NBC News.
Ke střelbě došlo v úterý odpoledne místního času. Policie před půl druhou přijala oznámení o aktivním střelci v prostorách střední školy. Na místě bylo nalezeno šest mrtvých osob, další člověk zemřel při převozu do nemocnice. Dva lidé utrpěli život ohrožují zranění, do nemocnice je přepravil vrtulník. Přes 20 osob má méně závažná zranění.
Strážci zákona dorazili na místo tragédie do dvou minut od oznámení, škola byla neprodleně evakuována. "Rychlost a profesionalita dnes zachraňovaly životy," řekl premiér Britské Kolumbie David Eby na tiskové konferenci.
Pachatel útoku je rovněž po smrti, kterou si měl sám způsobit střelnou zbraní. Policie se domnívá, že již zná identitu střelce, zatím ji ale nezveřejnila. Zavítala také do domu spojeného s tragickou událostí, kde našla další dva mrtvé lidi. Zatím také není jasné, kolik obětí jsou děti. Předmětem vyšetřování bude také motiv útočníka.
"Jsem zdrcen dnešní hrůznou střelbou v Tumbler Ridge v Britské Kolumbii. Modlím se a vyjadřuji nejhlubší soustrast rodinám a přátelům, kteří ztratili své blízké v důsledku těchto hrůzných násilných činů. Připojuji se ke Kanaďanům v truchlení s těmi, jejichž životy se dnes nenávratně změnily, a jsem vděčný za odvahu a obětavost záchranářů, kteří riskovali své životy, aby ochránili své spoluobčany," napsal kanadský premiér Mark Carney na síti X.
Podle webových stránek města bylo Tumbler Ridge vybudováno v roce 1981 na podporu těžařů uhlí a místního uhelného průmyslu. Kanadské úřady zde evidují 2 399 obyvatel.
Související
Střelba na úřadě na Děčínsku. Na místě jsou mrtví a zranění
Útok na populární pláži v Sydney: Dva útočníci zastřelili několik lidí
střelba , Kanada , Policie Kanada , Mark Carney (Liberální strana Kanady)
Aktuálně se děje
před 19 minutami
Trump před lety mluvil s policií o Epsteinovi, odhalil dokument FBI
před 1 hodinou
Poslední rozloučení s Brejchovou má termín. Bude bez státních poct
před 1 hodinou
Lyžařskou kombinaci vyhrály Rakušanky, vrátila se Vlhová. V boulích se představil Kroupa
před 2 hodinami
Tragická střelba v Kanadě. Terčem se stala škola, devět mrtvých
před 3 hodinami
K zimnímu počasí patří sníh. Meteorologové řekli, jaká je aktuální situace
včera
Tragickou nehodu na Šumpersku nepřežil důchodce. Žena utrpěla zranění
včera
Po potyčce cizinců v Chebu panuje podezření z pokusu o vraždu
včera
Klempíř na debatu s umělci nedorazil. Vymluvil se na jednání vlády
včera
České hokejistky s Kanadou zopakovaly stejně vysokou prohru jako s USA
včera
Pavel popíchl Motoristy po setkání s legendárním formulovým pilotem
včera
Běžec na lyžích Tuž se překvapivě postaral o nejlepší český úterní výsledek
včera
První informace o rozloučení s Brejchovou. Dva ministři přišli s návrhem
včera
Zimní počasí se pomalu začíná loučit, potvrzuje měsíční výhled meteorologů
včera
Jednání o míru je pro Putina jen zástěrka, varuje estonská rozvědka. Zanalyzovala, zda Rusko za rok napadne NATO
včera
Vytrvalostní biatlonový závod se českým mužům nevydařil. Nejlepší byl Hornig
včera
Tlak Washingtonu neustává. O budoucnosti Grónska budeme ještě mluvit, potvrdil Vance
včera
Kongres: Trumpovi úředníci začernili Epsteinovy spisy, aby zakryli jména významných osob
včera
MSC: Svět vstoupil pod vedením Trumpa do éry „politiky demoliční koule“
včera
Svět se stává příliš teplým i na umělý sníh. Počasí uvrhá zimní olympijské hry do nejisté budoucnosti
včera
Macron vyzval Evropu, aby konečně začala vystupovat jako skutečná velmoc
Francouzský prezident Emmanuel Macron vyzval Evropu, aby začala na světové scéně vystupovat jako skutečná velmoc. V rozhovoru pro skupinu evropských deníků uvedl, že kontinent čelí naléhavému varování v podobě rostoucích hrozeb ze strany Číny, Ruska a nově i Spojených států. Podle Macrona nastal čas, aby Evropa v oblasti ekonomiky, obrany i bezpečnosti konečně „dospěla“.
Zdroj: Libor Novák