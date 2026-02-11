Tragická střelba v Kanadě. Terčem se stala škola, devět mrtvých

Lucie Podzimková

11. února 2026 8:25

Kanadská policie
Kanadská policie

Tragická střelba se v úterý odehrála v malém městě Tumbler Ridge v kanadském státě Britská Kolumbie. Sedm lidí zemřelo v budově střední školy, další dva lidé přišli o život na jiném místě. Po smrti je i útočník. O události informovala americká stanice NBC News

Ke střelbě došlo v úterý odpoledne místního času. Policie před půl druhou přijala oznámení o aktivním střelci v prostorách střední školy. Na místě bylo nalezeno šest mrtvých osob, další člověk zemřel při převozu do nemocnice. Dva lidé utrpěli život ohrožují zranění, do nemocnice je přepravil vrtulník. Přes 20 osob má méně závažná zranění.

Strážci zákona dorazili na místo tragédie do dvou minut od oznámení, škola byla neprodleně evakuována. "Rychlost a profesionalita dnes zachraňovaly životy," řekl premiér Britské Kolumbie David Eby na tiskové konferenci. 

Pachatel útoku je rovněž po smrti, kterou si měl sám způsobit střelnou zbraní. Policie se domnívá, že již zná identitu střelce, zatím ji ale nezveřejnila. Zavítala také do domu spojeného s tragickou událostí, kde našla další dva mrtvé lidi. Zatím také není jasné, kolik obětí jsou děti. Předmětem vyšetřování bude také motiv útočníka. 

"Jsem zdrcen dnešní hrůznou střelbou v Tumbler Ridge v Britské Kolumbii. Modlím se a vyjadřuji nejhlubší soustrast rodinám a přátelům, kteří ztratili své blízké v důsledku těchto hrůzných násilných činů. Připojuji se ke Kanaďanům v truchlení s těmi, jejichž životy se dnes nenávratně změnily, a jsem vděčný za odvahu a obětavost záchranářů, kteří riskovali své životy, aby ochránili své spoluobčany," napsal kanadský premiér Mark Carney na síti X. 

Podle webových stránek města bylo Tumbler Ridge vybudováno v roce 1981 na podporu těžařů uhlí a místního uhelného průmyslu. Kanadské úřady zde evidují 2 399 obyvatel.

Další zprávy