Střelba v Krnově. Policisté našli mrtvého a dvě zbraně

Jan Hrabě

Jan Hrabě

27. února 2026 13:18

Policie ČR, ilustrační fotografie.
Policie ČR, ilustrační fotografie. Foto: Adam Mráček / INCORP images

Tragédie, jejíž okolnosti zatím nejsou zcela známé, se v pátek stala v Krnově v Moravskoslezském kraji. U rodinného domu se ozvala střelba. Policisté na místě našli mrtvého muže a dvě zbraně. Případ se vyšetřuje. 

Policie v pátek po poledni informovala, že její příslušníci byli přivoláni ke střelbě v blízkosti jednoho z rodinných domů v Krnově. "Po příjezdu na místo nalezli staršího muže bez známek života. Vedle něj se nacházely dvě zbraně," uvedla na sociální síti X.

Při incidentu nedošlo ke zranění dalších osob. "Na místě jsou policisté, prostor je uzavřen. Dbejte jejich pokynů," dodala policie. Případ bude předmětem dalšího vyšetřování. 

včera

Policie uzavřela případ RP Invest. Škoda jde do stovek milionů korun

střelba Policie ČR Moravskoslezský kraj

