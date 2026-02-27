Střelba v Krnově. Policisté našli mrtvého a dvě zbraně

Tragédie, jejíž okolnosti zatím nejsou zcela známé, se v pátek stala v Krnově v Moravskoslezském kraji. U rodinného domu se ozvala střelba. Policisté na místě našli mrtvého muže a dvě zbraně. Případ se vyšetřuje.
Policie v pátek po poledni informovala, že její příslušníci byli přivoláni ke střelbě v blízkosti jednoho z rodinných domů v Krnově. "Po příjezdu na místo nalezli staršího muže bez známek života. Vedle něj se nacházely dvě zbraně," uvedla na sociální síti X.
Při incidentu nedošlo ke zranění dalších osob. "Na místě jsou policisté, prostor je uzavřen. Dbejte jejich pokynů," dodala policie. Případ bude předmětem dalšího vyšetřování.
