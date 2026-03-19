Kuba se kvůli ropné blokádě ocitá na hraně úplného kolapsu

Libor Novák

19. března 2026 16:18

Kuba Foto: Tomáš Zdechovský

Kuba se ocitá na hraně úplného kolapsu. Poté, co Spojené státy před téměř třemi měsíci zavedly efektivní ropnou blokádu ostrova, se kubánská společnost propadla do nejhlubší krize za poslední desetiletí. V ulicích Havany se hromadí odpadky, nemocnice odkládají tisíce operací a lidé si kvůli nedostatku elektřiny a plynu musí ohřívat vodu na ohništích z dřevěného uhlí.

Tlak Washingtonu na komunistický režim v posledních měsících drasticky vzrostl. V lednu USA fakticky odřízly Kubu od jejího hlavního dodavatele, Venezuely, a následně pohrůžkou dodatečných cel přiměly k zastavení dodávek i další partnery, jako je Mexiko. Americká administrativa argumentuje tím, že Havana představuje hrozbu kvůli spojenectví s nepřátelskými aktéry a hostování cizích vojenských kapacit, což Kubánci rezolutně odmítají.

Nedostatek ropy, kterou ostrov využívá k pohonu vozidel i výrobě elektřiny, vyústil v pondělí v totální blackout celého ostrova. Jde o první celostátní výpadek sítě od zavedení americké blokády. Energetická krize s sebou nese i kritický nedostatek pitné vody, protože čerpadla nemají elektřinu pro provoz. Úřady se snaží situaci řešit instalací solárních panelů, ale závislost na rozvodné síti zůstává obrovská.

Krize drtivě dopadá na zdravotnictví. Podle prezidenta Miguela Díaze-Canela čekají na operaci, kterou nelze provést kvůli výpadkům proudu, desítky tisíc lidí. V Havaně navíc kolabuje odvoz odpadu, protože popelářské vozy nemají palivo. Veřejná doprava je paralyzována a před zastávkami se tvoří nekonečné fronty lidí marně čekajících na přeplněné autobusy.

Tato situace vyvolala v zemi, kde jsou veřejné projevy nespokojenosti vzácné, vlnu protestů. Obyvatelé Havany vyšli do ulic s tlouknutím do hrnců, zatímco studenti na půdě Havanské univerzity demonstrovali proti nemožnosti pokračovat ve studiu bez elektřiny a internetu. V městě Morón dokonce demonstranti částečně zničili sídlo komunistické strany, což vedlo k zatčení několika osob.

Organizace Human Rights Watch varuje, že humanitární situace je na limitu. Lidé nemají spolehlivý přístup k vodě a základní zboží je prakticky nedostupné. Organizace spojených národů se sice snaží vyjednat s USA výjimky pro humanitární dodávky ropy, ale zatím bez úspěchu. OSN již v únoru varovala, že bez okamžité pomoci hrozí zemi totální rozklad.

Diplomatická izolace ostrova se prohlubuje i v rámci regionu. Pod tlakem USA začalo několik latinskoamerických zemí omezovat programy spolupráce s kubánskými lékaři. Kostarika dokonce tento týden uzavřela své velvyslanectví v Havaně a vyzvala kubánské diplomaty k opuštění země, přičemž režim obvinila z represí a porušování lidských práv.

Prezident Díaz-Canel sice poprvé přiznal, že jeho vláda vede se Spojenými státy rozhovory o vyřešení rozporů, ale Washington zatím nejeví známky ústupu. Americký prezident Donald Trump prohlásil, že s Kubou může udělat cokoli, co bude chtít, a naznačil, že se k akci chystá velmi brzy.

Ministr zahraničí USA Marco Rubio byl v hodnocení situace ještě přímočařejší. Podle něj Kuba potřebuje „nové lidi ve vedení“, protože současný ekonomický model nefunguje a stávající lídři nejsou schopni krizi vyřešit. Spojené státy tak dávají jasně najevo, že cílem současného tlaku je změna režimu na ostrově.

Budoucnost Kuby tak zůstává extrémně nejistá. Zatímco OSN varuje před humanitární katastrofou, Washington dál utahuje šrouby. Pro běžné Kubánce to znamená jediné: život v temnotě, nejistotě a s narůstajícím strachem o základní životní potřeby.

"Likvidace padouchů něco stojí." Hegseth odmítl upřesnit, kdy USA ukončí válku s Íránem

Miguel Diaz-Canel

Kuba odporuje Trumpovi. Pokus o ovládnutí ostrova narazí na nedobytný odpor, varuje prezident

Kubánský prezident Miguel Díaz-Canel v úterý ostře reagoval na množící se hrozby ze strany Spojených států a prohlásil, že jakýkoli pokus o ovládnutí ostrova narazí na „nedobytný odpor“. Jeho slova přicházejí v kritické chvíli, kdy se Kuba vzpamatovává z celostátního kolapsu energetické sítě, který nechal 10 milionů lidí bez elektřiny. Díaz-Canel obvinil Washington, že využívá ekonomické slabosti země jako „pobuřující záminku“ k jejímu ovládnutí.
Prezident Donald Trump v pondělí v Oválné pracovně prohlásil, že by pro něj bylo ctí „převzít Kubu“. Tato slova zazněla v den, kdy se energetická síť tohoto komunistického ostrova poprvé celonápadně zhroutila poté, co Spojené státy efektivně zablokovaly toky ropy do země. Trump uvedl, že o této možnosti slyší celý život a věří, že s ostrovem může udělat cokoli, ať už půjde o jeho osvobození, nebo ovládnutí v jakékoli formě.

Prezident Trump, J. D. Vance a Pete Hegseth

„Likvidace padouchů něco stojí.“ Hegseth odmítl upřesnit, kdy USA ukončí válku s Íránem

Americké ministerstvo obrany ve čtvrtek potvrdilo, že vojenské operace v Íránu probíhají přesně podle stanoveného plánu. Ministr obrany Pete Hegseth na tiskové konferenci v Pentagonu uvedl, že Spojené státy úspěšně plní své strategické cíle. Zároveň však odmítl upřesnit jakýkoli časový harmonogram pro ukončení konfliktu s tím, že o konečném výsledku a délce bojů rozhodne prezident Donald Trump.

South Pars

Největší rezervy zemního plynu na světě. Gigantické ložisko South Pars je světový unikát

Izraelský útok na íránská zařízení v plynovém poli South Pars představuje zásadní zlom v probíhajícím válečném konfliktu. Tato operace vyvolala zuřivou odvetu Teheránu, který následně zacílil na klíčovou energetickou infrastrukturu svých sousedů v Perském zálivu. Světové trhy, které již dříve ochromilo faktické uzavření Hormuzského průlivu, nyní čelí drtivému tlaku na dodávky ropy a zemního plynu.

Prezident Trump v Mar-a-Lago.

Trump tvrdí, že o útocích na South Pars USA nevěděly. Pomáhaly je přitom zrealizovat, píše CNN

Americký prezident Donald Trump čelí vážným rozporům ohledně informovanosti své administrativy o izraelském útoku na íránské ložisko South Pars. Zatímco šéf Bílého domu veřejně prohlásil, že Spojené státy o operaci „vůbec nic nevěděly“, zdroje z Izraele i z řad amerických úředníků jeho tvrzení přímo popírají. Podle informací CNN byl úder na největší světové zásoby zemního plynu s Washingtonem koordinován.

Ursula von der Leyenová, MSC 2025 | 14. – 16.02.2025

BBC: Evropská unie se nepoučila. Zaspala a probudila se v další energetické krizi

Evropská unie se ocitla v dalším energetickém šoku, který silně připomíná krizi z roku 2022. Tehdy, po zahájení ruské invaze na Ukrajinu, předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová hřímala proti manipulacím s trhem a slibovala odklon od nespolehlivých partnerů. O čtyři roky později však Evropa zjišťuje, že se nepoučila. Současný konflikt na Blízkém východě a uzavření Hormuzského průlivu odhalily, že kontinent pouze vyměnil jednu závislost za druhou.

USS Preble vypálila střelu s plochou dráhou letu Tomahawk.

Válka s Íránem stojí USA astronomické částky

Válka s Íránem, která nebyla nikdy oficiálně vyhlášena, s sebou nese astronomické finanční náklady, které podle nových analýz rostou tempem zhruba půl miliardy dolarů denně. Jen za prvních šest dní bojů utratily Spojené státy neuvěřitelných 12,7 miliardy dolarů. Aktuální odhady naznačují, že celkový účet již pravděpodobně překročil hranici 18 miliard dolarů a vteřinová ručička válečných výdajů se nezastavuje.

Donald Trump

Trump hrozí Íránu zničením největšího pole zemního plynu na světě

Během posledních hodin došlo k výraznému vyostření konfliktu na Blízkém východě, který trvá již téměř tři týdny. Americký prezident Donald Trump pohrozil Íránu, že Spojené státy jsou připraveny zcela zničit ložisko South Pars, což je největší pole zemního plynu na světě. Tato hrozba přišla v reakci na íránské útoky cílící na energetickou infrastrukturu v Kataru.

Joe Kent

Trump podlehl lobbistům, Írán nechystal 11. září ani Pearl Harbor, říká končící šéf protiteroristického oddělení

Bývalý šéf protiteroristického oddělení v administrativě Donalda Trumpa Joe Kent vystoupil ve středu s prohlášením týkajícím se zpravodajských informací o Íránu. Učinil tak pouze jeden den poté, co se rozhodl na svou funkci v rámci vládního aparátu rezignovat. Podle jeho slov neexistovaly žádné indicie, které by naznačovaly, že se Teherán chystá k masivnímu úderu.

Ilustrační fotografie.

Koubek zveřejnil svoji první nominaci. Na baráž s Irskem se Šulcem, Daridou i Klimentem

Jeho nominace patřila mezi ty dlouho očekávané. Aby také ne, když byla jeho první a zrovna na tak důležité souboje, jakými bude baráž o fotbalové mistrovství světa. Řeč je o novém trenérovi české fotbalové reprezentace Miroslavu Koubkovi, který v úterý oznámil, koho nominoval na barážový zápas s Irskem a na případné barážové finále. Podle očekávání v týmu nalezneme opory Pavla Šulce, Tomáše Součka či Patrika Schicka. Stejně tak nikoho nepřekvapí povolání velezkušeného záložníka Vladimíra Daridy, jenž se tak vrací do reprezentace po téměř pěti letech. Překvapivějším návratem do národního týmu je ten v podání útočníka Jana Klimenta, který bude v reprezentačním dresu k vidění po roce.

O2 arena

Za dva roky bude v Praze k vidění velký hokejový svátek. Světový pohár s hvězdami NHL

Už dříve bylo známo, že v roce 2028 se po 12 letech uskuteční Světový pohár, hokejový turnaj s nejlepšími hokejisty světa organizovaný kanadsko-americkou NHL. Nyní přišli zástupci nejslavnější hokejové soutěže na světě s velice zajímavou informací pro české hokejové fanoušky. Kromě dvou kanadských měst Calgary a Edmontonu se očekávaný hokejový svátek uskuteční i v Praze. Rozhodnutí o tom padlo na zasedání generálních manažerů v Palm Beach na Floridě.

Donald Trump

Trump v neomalenosti vůči spojencům překonal Brežněva

Donald Trump verbálně zaútočil na americké spojence, kteří odmítli jeho apely, aby se dodatečně zapojili do Spojenými státy a Izraelem rozpoutané války proti Íránu. Členové NATO podle šéfa Bílého domu pouze požívají amerických bezpečnostních garancí, avšak „v případě nouze“ pro svého patrona „nic neudělají“. Vzhledem ke způsobu, jakým Trumpova administrativa současný konflikt na Blízkém východě zahájila, jde o prohlášení, které v míře neomalenosti převyšuje přístup Brežněvova vedení k členským státům Varšavské smlouvy po sovětské invazi do Afghánistánu v roce 1979.

Rulík dovedl národní tým k vítězství na MS v roce 2024.

Rozhodnuto. Trenér Rulík po sezóně skončí u národního týmu a bude trénovat Kladno

To, o čem se v posledních dnech spekulovalo, se v úterý, tedy v den, kdy měl kouč hokejového národního týmu Radim Rulík dle prezidenta Českého svazu ledního hokeje (ČSLH) Aloise Hadamczika definitivně přijít s rozhodnutím o své budoucnosti v reprezentaci, nakonec potvrdilo. Rulík na společné úterní tiskové konferenci s Hadamczikem oznámil, že po této sezóně u hokejové reprezentace skutečně skončí. Již se také potvrdilo, že od příští sezóny společně se svými dosavadními dvěma asistenty z reprezentace Markem Židlickým a Ondřejem Pavelcem bude nově trénovat extraligové Kladno.

USA a Izrael zasáhly největší naleziště plynu na světě. Ceny ropy prudce rostou, NATO řeší, co s Hormuzským průlivem

Světové trhy s energiemi zažívají dramatický otřes. Ceny ropy ve středu prudce vzrostly a překonaly hranici 108 dolarů za barel. Hlavním impulsem pro tento skok byly zprávy o prvních přímých útocích na íránská těžební a zpracovatelská zařízení, včetně největšího naleziště zemního plynu na světě. Podle dostupných informací stojí za těmito údery koordinovaná operace Spojených států a Izraele.

