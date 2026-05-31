Babiš nevyloučil Pavlovu účast na summitu NATO. Vláda rozhodne v červnu

Jan Hrabě

31. května 2026 9:06

Andrej Babiš Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Účast prezidenta Petra Pavla na letním summitu NATO v Turecku stále není zcela vyloučena. Vyplývá to i z nejnovějšího vyjádření premiéra Andreje Babiše (ANO). Vláda se bude složením české delegace zabývat na jednom z červnových zasedání. 

Babiš v sobotu čelil dotazům novinářů, zda je možné, že prezident Pavel nakonec poletí do Ankary. "Já pana prezidenta respektuju, byl zvolen občany, velkým počtem lidí. Já si myslím, že se (k úřadu prezidenta) chováme slušně," reagoval předseda vlády. 

Vláda má podle premiéra o konečném složení české delegace, která pojede na červencové setkání představitelů členských zemí aliance, rozhodnout na zasedání v pondělí 8. června. Pavel v uplynulých dnech sdělil, že má připravenou kompetenční žalobu pro případ, že nebude součástí delegace. 

Prezident také dříve napsal premiérovi dopis, v němž mu sdělil, že hodlá jet do Ankary. Argumentoval dlouhodobými zvyklostmi či zajištěním kontinuity české zahraniční a bezpečnostní politiky.

"S ohledem na témata, která mají být na tomto summitu projednávána, především výdaje na obranu a plán naplňování závazků přijatých vloni na summitu v Haagu, uvítám, pokud se jej zúčastníte spolu se mnou, abyste mohl detailně vysvětlit pozici české vlády," pokračoval. 

"Závěrem v souladu s principem vzájemné loajální spolupráce ústavních orgánů Vás žádám o zajištění potřebné součinnosti ze strany vlády a dalších státních orgánů," dodala hlava státu.

Letošní summit NATO se uskuteční ve dnech 7. a 8. července v turecké Ankaře. Turecko bude jednání představitelů členských zemí aliance hostit podruhé v historii. 

Senátoři navrhují na státní vyznamenání i slavné herce

Česká televize v sobotu reagovala na nejnovější vývoj ohledně finančního zajištění budoucnosti veřejnoprávních médií. Premiér Andrej Babiš (ANO) totiž oznámil, že nakonec dojde pouze k novele stávajícího zákona. ČT vzkázala, že trvá na současné formě financování, tedy na poplatcích od občanů. 
