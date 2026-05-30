Kellnerovi se na Aljašce soudí kvůli smrti miliardáře

Na americké Aljašce začal soud v případu tragické smrti miliardáře Petra Kellnera, který zemřel před více než pěti lety při havárii helikoptéry během takzvaného heliskiingu. Pozůstalí žalují společnost, která celý dobrodružný výlet zajišťovala.
Soud se koná ve městě Anchorage na Aljašce. Kellnerova rodina zažalovala společnost Tordrillo Mountain Lodge. Podle mluvčího požaduje objasnění příčin nehody a odhalení případných pochybení při záchranné operaci.
Vyšetřování už provedl americký Národní úřad pro bezpečnost v dopravě (NTSB), který poukázal na pilota, jenž podle vyšetřovatelů nedostatečně reagoval na špatnou viditelnost. Úřad zmínil také špatný výcvik pilotů u firmy Soloy.
Kellner nebyl jedinou obětí tragické nehody. Zemřeli také snowboardový trenér Benjamin Larochaix, pilot Zachary Russell a horští vůdci Gregory Harms a Sean McManamy. Jediným přeživším byl Čech David Horváth.
Jeden z nejznámějších českých miliardářů tragicky přišel o život na konci března 2021 při nehodě helikoptéry na Aljašce, kde byl na tzv. heliskiingu. Podle informací, které se objevily v médiích, byl po pádu stroje naživu. Čekání na záchranáře ale bylo tak dlouhé, že svým zraněním nakonec podlehl.
Kellner byl majoritním vlastníkem společnosti PPF a nejbohatším Čechem. V říjnu 2021 byl tehdejším prezidentem Milošem Zemanem in memoriam vyznamenán Řádem Bílého lva I. třídy.
Pavel: Incident v Rumunsku je nepřípustný. Svět nesmí skončit jen u slovního odsouzení
