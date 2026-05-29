OSN oficiálně zařadila Izrael a Rusko na černou listinu

Organizovanost a systematické využívání sexuálního násilí v ozbrojených konfliktech vedly k zásadnímu kroku ze strany Organizace spojených národů. OSN oficiálně zařadila Izrael a Rusko na takzvanou černou listinu států a ozbrojených skupin, které se dopouštějí sexuálního násilí během konfliktů. Zpráva poukazuje na závažná zneužívání ze strany bezpečnostních složek obou zemí, přičemž výslovně zmiňuje například znásilňování zadržovaných mužů.
V případě Izraele vyšetřovatelé OSN zdokumentovali a ověřili sexuální zneužívání jednatřiceti palestinských mužů, žen a dětí z Pásma Gazy a okupovaného Západního břehu Jordánu v období let 2023 až 2025. Podle zprávy docházelo k opakovaným hromadným znásilněním a sexuální násilí bylo využíváno jako forma mučení. Mezi další ověřená porušování lidských práv patří znásilňování předměty, pokusy o znásilnění, útoky a cílená střelba na genitálie, nucená nahota nebo hrozby sexuálním útokem.
Uvedené případy jsou podle vyšetřovatelů spíše ukázkou celkových vzorců chování než vyčerpávajícím přehledem, a to kvůli výrazným omezením, kterým experti OSN ze strany Izraele čelili. Izraelské úřady totiž zakázaly vyšetřovatelům přístup do detenčních center, zablokovaly jim cesty do Pásma Gazy a propuštěným palestinským vězňům hrozily v případě, že by o zneužívání mluvili. Izrael navíc od října 2023 neumožnil návštěvy zadržených ani Mezinárodnímu výboru Červeného kříže.
Podobným překážkám čelili vyšetřovatelé také při mapování situace v Rusku, které rovněž bránilo nezávislému prověřování systematického sexuálního násilí páchaného na Ukrajincích. Ruská strana neumožnila pozorovatelům přístup k válečným zajatcům ani k zadržovaným civilistům. I přes tyto komplikace se podařilo ověřit 310 případů zneužívání, které zahrnovaly znásilnění, hromadná znásilnění, mrzačení pohlavních orgánů či pouštění elektrického proudu do genitálií.
Většinu obětí ruského zneužívání tvořili muži, přičemž mezi poškozenými bylo také 26 žen a čtyři dívky. OSN již dříve zjistila, že Rusko nasazuje systematické sexuální mučení proti ukrajinským civilistům i válečným zajatcům téměř ve všech svých detenčních centrech. Ve dvou třetinách případů použily ruské síly více forem sexuálního násilí a více než polovina přeživších musela čelit opakovaným útokům, přičemž většina svěectví byla získána na ukrajinském území po propuštění obětí.
Jak Izrael, tak Rusko jakékoli využívání sexuálního násilí svými armádami striktně odmítají. Izraelský velvyslanec při OSN Danny Danon v reakci na zařazení na černou listinu oznámil, že jeho země přerušila veškeré vazby s generálním tajemníkem OSN Antóniem Guterresem. Danon na sociálních sítích uvedl, že Izrael předložil podrobné odpovědi a důkazy ke každému tvrzení, žádné materiály však veřejně nesdílel. Kompletní zprávu, která obsahuje celkem 77 zemí a ozbrojených skupin, zveřejnil americký zpravodajský web PassBlue.
Z globálního pohledu zpráva konstatuje, že od roku 2024 došlo k prudkému nárůstu sexuálního násilí v konfliktech, které se vyznačuje extrémní brutalitou a zaměřuje se převážně na ženy a dívky. Izrael a Rusko se však od tohoto celosvětového trendu odlišují tím, že jejich cílem jsou ve velké míře právě muži. OSN zdokumentovala devět případů znásilnění izraelskými silami, převážně mužů nebo chlapců z Gazy, k nimž došlo v detenčních centrech nebo během výslechů, včetně incidentu na policejní stanici v osadě Guš Ecion.
K vytvoření kultury beztrestnosti v izraelských zařízeních přispívá podle OSN systematický nedostatek odpovědnosti. Jako příklad je uváděn případ napadení a znásilnění vězně z Gazy, který byl zachycen na bezpečnostní kamery a nahlášen policii izraelskými zdravotníky. Premiér Benjamin Netanjahu tehdy označil podezřelé vojáky za hrdiny a pokus o jejich trestní stíhání za kriminální čin, přičemž stíhání nakonec selhalo a oběť byla bez obvinění propuštěna.
Násilí, extrémní hlad a ponižování se staly v izraelských věznicích v posledních třech letech běžnou realitou a organizace pro lidská práva popisují tato místa jako mučící tábory pro Palestince. Krajně pravicový ministr pro národní bezpečnost Itamar Ben Gvir, který se hlásí k vězeňské reformě, navíc způsobil diplomatickou krizi zveřejněním záběrů, na nichž bezpečnostní složky zneužívají zadržené mezinárodní aktivisty pokoušející se doručit pomoc do Gazy. Nejméně patnáct z těchto aktivistů po svém propuštění uvedlo, že byli ve vazbě sexuálně napadeni.
Kromě vládních armád Izraele a Ruska figuruje na černé listině OSN pro sexuální násilí také palestinské hnutí Hamás, které tam bylo zařazeno již dříve kvůli útokům ze 7. října a zneužívání rukojmích v Gaze. Militantní hnutí žádné případy sexuálního násilí nepřiznalo ani nepohnalo nikoho k odpovědnosti. Určitých incidentů se podle zprávy dopustily i ukrajinské síly, u nichž OSN od roku 2022 ověřila 31 případů násilí, většinou před rokem 2025. Ukrajinská vláda však na rozdíl od ostatních umožnila přístup nezávislým pozorovatelům a právníkům a podniká kroky k posílení zákonů proti tomuto typu kriminality.
Zdroj: Libor Novák