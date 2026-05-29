OSN oficiálně zařadila Izrael a Rusko na černou listinu

Libor Novák

29. května 2026 21:58

OSN
OSN Foto: Pixabay

Organizovanost a systematické využívání sexuálního násilí v ozbrojených konfliktech vedly k zásadnímu kroku ze strany Organizace spojených národů. OSN oficiálně zařadila Izrael a Rusko na takzvanou černou listinu států a ozbrojených skupin, které se dopouštějí sexuálního násilí během konfliktů. Zpráva poukazuje na závažná zneužívání ze strany bezpečnostních složek obou zemí, přičemž výslovně zmiňuje například znásilňování zadržovaných mužů.

V případě Izraele vyšetřovatelé OSN zdokumentovali a ověřili sexuální zneužívání jednatřiceti palestinských mužů, žen a dětí z Pásma Gazy a okupovaného Západního břehu Jordánu v období let 2023 až 2025. Podle zprávy docházelo k opakovaným hromadným znásilněním a sexuální násilí bylo využíváno jako forma mučení. Mezi další ověřená porušování lidských práv patří znásilňování předměty, pokusy o znásilnění, útoky a cílená střelba na genitálie, nucená nahota nebo hrozby sexuálním útokem.

Uvedené případy jsou podle vyšetřovatelů spíše ukázkou celkových vzorců chování než vyčerpávajícím přehledem, a to kvůli výrazným omezením, kterým experti OSN ze strany Izraele čelili. Izraelské úřady totiž zakázaly vyšetřovatelům přístup do detenčních center, zablokovaly jim cesty do Pásma Gazy a propuštěným palestinským vězňům hrozily v případě, že by o zneužívání mluvili. Izrael navíc od října 2023 neumožnil návštěvy zadržených ani Mezinárodnímu výboru Červeného kříže.

Podobným překážkám čelili vyšetřovatelé také při mapování situace v Rusku, které rovněž bránilo nezávislému prověřování systematického sexuálního násilí páchaného na Ukrajincích. Ruská strana neumožnila pozorovatelům přístup k válečným zajatcům ani k zadržovaným civilistům. I přes tyto komplikace se podařilo ověřit 310 případů zneužívání, které zahrnovaly znásilnění, hromadná znásilnění, mrzačení pohlavních orgánů či pouštění elektrického proudu do genitálií.

Většinu obětí ruského zneužívání tvořili muži, přičemž mezi poškozenými bylo také 26 žen a čtyři dívky. OSN již dříve zjistila, že Rusko nasazuje systematické sexuální mučení proti ukrajinským civilistům i válečným zajatcům téměř ve všech svých detenčních centrech. Ve dvou třetinách případů použily ruské síly více forem sexuálního násilí a více než polovina přeživších musela čelit opakovaným útokům, přičemž většina svěectví byla získána na ukrajinském území po propuštění obětí.

Jak Izrael, tak Rusko jakékoli využívání sexuálního násilí svými armádami striktně odmítají. Izraelský velvyslanec při OSN Danny Danon v reakci na zařazení na černou listinu oznámil, že jeho země přerušila veškeré vazby s generálním tajemníkem OSN Antóniem Guterresem. Danon na sociálních sítích uvedl, že Izrael předložil podrobné odpovědi a důkazy ke každému tvrzení, žádné materiály však veřejně nesdílel. Kompletní zprávu, která obsahuje celkem 77 zemí a ozbrojených skupin, zveřejnil americký zpravodajský web PassBlue.

Z globálního pohledu zpráva konstatuje, že od roku 2024 došlo k prudkému nárůstu sexuálního násilí v konfliktech, které se vyznačuje extrémní brutalitou a zaměřuje se převážně na ženy a dívky. Izrael a Rusko se však od tohoto celosvětového trendu odlišují tím, že jejich cílem jsou ve velké míře právě muži. OSN zdokumentovala devět případů znásilnění izraelskými silami, převážně mužů nebo chlapců z Gazy, k nimž došlo v detenčních centrech nebo během výslechů, včetně incidentu na policejní stanici v osadě Guš Ecion.

K vytvoření kultury beztrestnosti v izraelských zařízeních přispívá podle OSN systematický nedostatek odpovědnosti. Jako příklad je uváděn případ napadení a znásilnění vězně z Gazy, který byl zachycen na bezpečnostní kamery a nahlášen policii izraelskými zdravotníky. Premiér Benjamin Netanjahu tehdy označil podezřelé vojáky za hrdiny a pokus o jejich trestní stíhání za kriminální čin, přičemž stíhání nakonec selhalo a oběť byla bez obvinění propuštěna.

Násilí, extrémní hlad a ponižování se staly v izraelských věznicích v posledních třech letech běžnou realitou a organizace pro lidská práva popisují tato místa jako mučící tábory pro Palestince. Krajně pravicový ministr pro národní bezpečnost Itamar Ben Gvir, který se hlásí k vězeňské reformě, navíc způsobil diplomatickou krizi zveřejněním záběrů, na nichž bezpečnostní složky zneužívají zadržené mezinárodní aktivisty pokoušející se doručit pomoc do Gazy. Nejméně patnáct z těchto aktivistů po svém propuštění uvedlo, že byli ve vazbě sexuálně napadeni.

Kromě vládních armád Izraele a Ruska figuruje na černé listině OSN pro sexuální násilí také palestinské hnutí Hamás, které tam bylo zařazeno již dříve kvůli útokům ze 7. října a zneužívání rukojmích v Gaze. Militantní hnutí žádné případy sexuálního násilí nepřiznalo ani nepohnalo nikoho k odpovědnosti. Určitých incidentů se podle zprávy dopustily i ukrajinské síly, u nichž OSN od roku 2022 ověřila 31 případů násilí, většinou před rokem 2025. Ukrajinská vláda však na rozdíl od ostatních umožnila přístup nezávislým pozorovatelům a právníkům a podniká kroky k posílení zákonů proti tomuto typu kriminality.

před 2 hodinami

Putin odmítá zemřít. Boj proti stárnutí se stal hlavní prioritou Kremlu, píše WSJ

Související

Organizace spojených národů

Česká diplomacie si opět trhla ostudu. Jako jediná z EU nepodpořila rezoluci OSN k ochraně klimatu

Valné shromáždění Organizace spojených národů schválilo rezoluci zaměřenou na ochranu globálního klimatu. Tento krok navazuje na dřívější snahy, kdy bylo uznáno právo na čisté a zdravé životní prostředí jako lidské právo a soud byl požádán o vyjasnění povinností jednotlivých zemí. Nově přijatý dokument má za cíl převést dřívější právní závěry do konkrétní politické a praktické roviny, což by mělo zintenzivnit celosvětové úsilí v boji proti klimatickým změnám.
Prezident Trump v Mar-a-Lago.

Trump stupňuje tlak na OSN. Už tak čelí bezprostřednímu finančnímu kolapsu varuje Guterres

Administrativa prezidenta Donalda Trumpa stupňuje tlak na OSN a mezinárodní humanitární sektor. Pod hrozbou dalších rozpočtových škrtů prosazuje novou strategii „obchod místo pomoci“ (trade over aid), která má upřednostňovat zájmy amerických firem a volný trh před tradiční rozvojovou asistencí. Tento posun vyvolává u expertů obavy z globálního dominového efektu, který by mohl stát životy milionů lidí.

Více souvisejících

OSN Izrael Rusko

Aktuálně se děje

před 1 hodinou

OSN

OSN oficiálně zařadila Izrael a Rusko na černou listinu

Organizovanost a systematické využívání sexuálního násilí v ozbrojených konfliktech vedly k zásadnímu kroku ze strany Organizace spojených národů. OSN oficiálně zařadila Izrael a Rusko na takzvanou černou listinu států a ozbrojených skupin, které se dopouštějí sexuálního násilí během konfliktů. Zpráva poukazuje na závažná zneužívání ze strany bezpečnostních složek obou zemí, přičemž výslovně zmiňuje například znásilňování zadržovaných mužů.

před 2 hodinami

Vladimir Putin na summitu Rusko Afrika 2023.

Putin odmítá zemřít. Boj proti stárnutí se stal hlavní prioritou Kremlu, píše WSJ

Ruský prezident Vladimir Putin proměnil výzkum zaměřený na boj proti stárnutí v jednu z hlavních vědeckých priorit Kremlu. Ambiciózní program s názvem Nové technologie pro zachování zdraví, do kterého stát plánuje investovat v přepočtu zhruba 26 miliard dolarů, se zaměřuje na dosažení dlouhověkosti a radikální prodloužení lidského života. 

před 4 hodinami

Donald Trump

Trump se v Bílém domě zavřel do krizové místnosti. Rozhoduje o Íránu

Prezident Spojených států Donald Trump se sešel se svými poradci v krizové místnosti Bílého domu (Situation Room), aby učinil konečné rozhodnutí ohledně předběžné dohody s Íránem. Oznámil to na své sociální síti Truth Social s tím, že na této schůzce dojde k finálnímu posouzení dokumentu. Washington a Teherán sice v tomto týdnu dosáhly potenciální shody na otevření klíčové námořní trasy a zahájení jaderných rozhovorů, dohoda však do této chvíle čekala na oficiální schválení americkým prezidentem.

před 5 hodinami

Oslo

Norsko odmítá plán Kallasové, aby EU byla mediátorem mezi Ruskem a Ukrajinou

Norsko zastává názor, že by Evropa měla mít své místo u jednacího stolu při jakýchkoli rozhovorech o ukončení rusko-ukrajinské války, neměla by však vystupovat v roli prostředníka. Podle norského ministra zahraničí Espena Bartha Eideho potřebují Evropané vyjednavače, který by hájil body dohody přímo se dotýkající zájmů Evropské unie. Norský diplomat to uvedl v době, kdy unijní ministři zahraničí zamířili na Kypr, aby projednali plány na případné jmenování zvláštního zmocněnce pro tuto válku.

před 7 hodinami

Mark Rutte v Praze

NATO je připraveno bránit každý palec svého území, řekl Rutte po dopadu dronu v Rumunsku

Generální tajemník NATO Mark Rutte prohlásil, že aliance je připravena bránit každý palec svého území poté, co ruský dron zasáhl obytný dům v Rumunsku. Incident se odehrál během nočního ruského útoku na sousední Ukrajinu. Šéf aliance označil jednání Moskvy za bezohledné chování, které představuje nebezpečí pro všechny, a vyjádřil plnou podporu napadené členské zemi.

před 7 hodinami

Evropský parlament

Evropská unie uvolňuje Maďarsku 16 miliard eur

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen oznámila uvolnění finančních prostředků ve výši 16,4 miliardy eur pro Maďarsko. Toto rozhodnutí padlo po jednání s novým maďarským premiérem Péterem Magyarem v Bruselu. Obě strany se sešly, aby podepsaly politickou dohodu týkající se unijních peněz, které byly dříve zmrazeny kvůli obavám z porušování principů právního státu a korupčních rizik spojených s předchozí vládní garniturou.

před 8 hodinami

Tchaj-Wan

Jak funguje prodej amerických zbraní Tchaj-wanu a proč se Číně nelíbí?

Po nedávném summitu amerického prezidenta Donalda Trumpa s čínským vůdcem Si Ťin-pchingem se pozornost opět obrátila k podpoře, kterou Washington poskytuje Tchaj-wanu, a k dodávkám amerických zbraní tamní vládě. Hned v první den rozhovorů adresoval Si Ťin-pching svému americkému protějšku varování, že Tchaj-wan představuje nejvýznamnější otevřenou otázku mezi oběma mocnostmi a při nesprávném přístupu může vyústit ve velmi nebezpečnou situaci. Prezident Trump následně odložil podpis zbrojního kontraktu za 14 miliard dolarů, který nedávno schválil Kongres, a označil ho za velmi dobrou vyjednávací kartu pro svá jednání s Pekingem.

před 9 hodinami

Hormuzský průliv

Spojené státy a Írán dosáhly předběžné dohody o otevření Hormuzského průlivu

Spojené státy a Írán dosáhly předběžné dohody o otevření strategického Hormuzského průlivu a zahájení rozhovorů o jaderném programu, jak uvádějí američtí představitelé. Zvažované memorandum o porozumění nicméně prezident Donald Trump prozatím nepodepsal. Oficiální zástupci Teheránu se k této potenciální dohodě dosud nevyjádřili a íránská média upozorňují, že text ještě nebyl definitivně schválen.

před 11 hodinami

Dron Šáhid-136 ve službách agresora - Ruské armády.

Rumunsko vysvětlilo, proč ruský dron nesestřelilo

Nedostatek času a striktní právní omezení, v jejichž rámci musí armáda v době míru fungovat, byly hlavními důvody, proč nebylo sestřeleno ruské bezpilotní letadlo v rumunském městě Galați. Brigádní generál Gheorghe Maxim uvedl, že prvním zásadním limitem je legislativa, která vojákům zakazuje zahájit palbu způsobem, jenž by jakkoli zasáhl do vzdušného prostoru sousedního státu. Zneškodnění vzdušného cíle navíc vyžaduje určitou časovou lhůtu pro detekci, identifikaci a samotný zásah, přičemž čtyři minuty, které měla obrana k dispozici, představovaly extrémně krátký úsek.

před 12 hodinami

Prezident Petr Pavel přichází na Pražský hrad

Pavel: Incident v Rumunsku je nepřípustný. Svět nesmí skončit jen u slovního odsouzení

Zásah obytného domu v rumunském městě Galați ruským bezpilotním letounem vyvolal ostrou vlnu reakcí mezi předními českými politiky. Prezident Petr Pavel označil tuto událost za naprosto nepřípustnou a zdůraznil, že světové společenství nesmí skončit pouze u slovního odsouzení. Hlava státu na sociální síti X vyjádřila plnou podporu výzvě rumunského prezidenta Nicušora Dana k ráznému mezinárodnímu postupu. Podle Pavla je nutné dát Moskvě jasně najevo, že podobné útoky nebudou tolerovány.

před 13 hodinami

Prezident Trump v Mar-a-Lago.

Trump poslal spojencům návrh mírové dohody s Íránem

Americký prezident Donald Trump nechal mezi své spojence včetně Izraele rozeslat návrh mírové dohody s Íránem. Tento krok přichází v době, kdy se obě strany konfliktu snaží zabránit tomu, aby nová porušení příměří eskalovala mimo kontrolu a zhatila možnost dosažení konečné shody. V úsilí o urychlení probíhajících vyjednávání má v pátek pákistánský ministr zahraničí Mohammad Ishaq Dar odletět do Washingtonu, kde se setká se svým americkým protějškem Marcem Rubiem.

před 14 hodinami

před 15 hodinami

Ruský bezpilotní letoun se zřítil na obytný dům ve východní části Rumunska

Obytný dům v Rumunsku zasáhl ruský dron s výbušninami. Několik zraněných

Ruský bezpilotní letoun, který byl součástí nočního vzdušného úderu zacíleného na Ukrajinu, se zřítil na obytný dům ve východní části Rumunska. Tamní úřady incident potvrdily s tím, že při nárazu utrpěli zranění dva lidé. Oficiální prohlášení Bukurešti tento incident ostře odsoudilo a označilo jej za nezodpovědnou eskalaci ze strany Moskvy.

před 16 hodinami

Bouřka, ilustrační fotografie.

Počasí může být po víkendu bouřlivé, ukazuje předpověď

Evidentní změnu už má přinést víkendové počasí. Bude sice nadále teplo, ale očekávají se i srážky. Pršet by pak mělo i v příštím týdnu, to nejvíce deště přinesou bouřky. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). 

včera

Věra Nerušilová (autor: Jan Polák)

Zemřela herečka a zpěvačka Věra Nerušilová

Hned dvě smutné zprávy zasáhly ve čtvrtek českou uměleckou obec. Ve věku 91 let zemřela zpěvačka, šansoniérka a herečka Věra Nerušilová, o které se tradovalo, že má možná vůbec nejnižší ženský hlas v Česku. 

včera

Hokej, ilustrační fotografie.

MS v hokeji: Česko - Finsko 1:4. Národní tým se loučí ve čtvrtfinále, na favorita nestačil

Poslední zápasy ve skupině (a nejen ty) naznačily, že to v kritickém čtvrtfinálovém zápase – pokud nastoupí proti silnějšímu soupeři – budou mít svěřenci kouče Radima Rulíka velice těžké. To se také potvrdilo. Dosavadní výkony českého týmu ve skupinové fázi zkrátka nenabízely příliš důvodů proto, aby čtvrtfinále bylo úspěšné. V Curychu proti Finsku se prakticky na nic zvláštního čeští hokejisté nezmohli a během zápasu nenastal jakýkoliv souvislejší český tlak. I proto je tak výsledek 4:1 pro Finsko jasným vyústěním českého marasmu.

včera

včera

včera

Péter Magyar

Za Orbána by to bylo nemyslitelné. Maďarsko se připojí k EPPO

Nový maďarský premiér Péter Magyar oznámil, že se jeho země připojí k Úřadu evropského veřejného žalobce (EPPO). Tento krok znamená zásadní obrat oproti politice předchozího ministerského předsedy Viktora Orbána, který vstup do této instituce dlouhodobě odmítal s argumentem, že by to narušilo národní suverenitu. Maďarsko tak dosud patřilo k několika málo členským státům Evropské unie, které stály mimo tento unijní orgán zaměřený na boj proti podvodům.

včera

Jsou vztahy USA a Íránu definitivně rozbité, nebo je ještě naděje na mír?

Vztahy mezi Spojenými státy a Íránem se nacházejí ve velmi nepřehledném a napjatém stadiu, kdy dosavadní příměří čelí vážným zkouškám. Přestože klid zbraní, který vstoupil v platnost 8. dubna, trvá již přes sedm týdnů a je výrazně delší než předchozí intenzivní boje, obě strany v posledních dnech přistoupily k odvetným vojenským akcím.

Zdroj: Libor Novák

Další zprávy