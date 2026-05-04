Trump stupňuje tlak na OSN. Už tak čelí bezprostřednímu finančnímu kolapsu varuje Guterres

Libor Novák

4. května 2026 12:28

Prezident Trump v Mar-a-Lago. Foto: The White House

Administrativa prezidenta Donalda Trumpa stupňuje tlak na OSN a mezinárodní humanitární sektor. Pod hrozbou dalších rozpočtových škrtů prosazuje novou strategii „obchod místo pomoci“ (trade over aid), která má upřednostňovat zájmy amerických firem a volný trh před tradiční rozvojovou asistencí. Tento posun vyvolává u expertů obavy z globálního dominového efektu, který by mohl stát životy milionů lidí.

Trumpovo druhé funkční období již přineslo radikální změny, včetně faktické likvidace agentury USAID. Ta přišla o téměř všech 16 000 zaměstnanců a její zbývající agendy byly převedeny pod ministerstvo zahraničí. Podle odhadů organizace Oxfam America hrozí, že kvůli těmto škrtům ztratí 23 milionů dětí přístup ke vzdělání a až 95 milionů lidí přijde o základní zdravotní péči, což může vést k více než 3 milionům zbytečných úmrtí ročně.

Nátlak USA na mezinárodní společenství dokládají i diplomatické nóty kolující v Ženevě a New Yorku. Spojené státy v nich podmiňují vyplacení podstatné části svých příspěvků do rozpočtu OSN drastickými reformami, včetně snížení cestovních nákladů nebo změn v penzijním systému organizace. Další platby na mírové mise pak Washington podmiňuje jejich desetinovým omezením.

Generální tajemník OSN António Guterres reagoval prohlášením, že dlužné příspěvky ze strany USA jsou „nevyjednatelné“. Varoval také, že OSN čelí bezprostřednímu finančnímu kolapsu. Situace je o to kritičtější, že potřeby humanitárních organizací prudce rostou v důsledku probíhající války s Íránem. Úřad vysokého komisaře pro uprchlíky (UNHCR) eviduje přes 4 miliony nově vysídlených lidí v Íránu a Libanonu, přičemž jeho operace jsou dramaticky podfinancované.

Strategie „obchod místo pomoci“ se zaměřuje na soukromé investice a principy volného trhu. Na zahajovací akci této iniciativy v sídle OSN byli přítomni zástupci korporací jako Walmart, Bank of America či Goldman Sachs. Americký velvyslanec Mike Waltz prohlásil, že volný trh zůstává jedinou osvědčenou cestou k trvalé prosperitě a že USA se ke světu neotáčejí zády, pouze mění zastaralé způsoby fungování.

Odborníci však varují před riziky. Amrita Saha z Institute of Development Studies upozorňuje, že ačkoliv mezinárodní obchod může zvýšit HDP a produktivitu, jeho výnosy bývají rozděleny nerovnoměrně. Bez doplňkových politik a podpory hrozí prohloubení nerovností. Pokud obchod zcela ovládne rozvojovou agendu, může to podle ní ohrozit budoucí globální spolupráci.

Podle politologa Thomase Weisse je rétorika „obchod místo pomoci“ paradoxní, protože ji v 60. letech prosazovaly rozvojové země sdružené ve skupině G77. Dnešní americký tlak však podle něj nepramení z hlubokého pochopení historie, ale z krátkodobé domácí politiky. Weiss se domnívá, že jde především o ospravedlnění pro likvidaci humanitární a rozvojové pomoci, což je trend, který začínají následovat i některé evropské státy.

Napětí mezi Washingtonem a OSN dosahuje historického maxima. Zatímco americký ministr zahraničí Marco Rubio kritizuje OSN za neschopnost řešit konflikty a volá po radikální transformaci, Světový potravinový program varuje před akutním hladem, který by mohl postihnout dalších 45 milionů lidí, pokud válka neustane a ceny ropy zůstanou vysoké. Spojené státy tak dávají jasně najevo, že éra štědrých dárcovských programů končí a nastupuje éra ekonomických zájmů.

Trumpův Projekt Svoboda vyvolává mezi experty řadu otázek. Íránu ale výrazně uškodí

Trumpův Projekt Svoboda vyvolává mezi experty řadu otázek. Íránu ale výrazně uškodí

Plán amerického prezidenta Donalda Trumpa na vyvádění obchodních lodí z Hormuzského průlivu, známý jako Projekt Svoboda, vyvolává mezi vojenskými experty i zástupci přepravních společností řadu nezodpovězených otázek. Přestože operace oficiálně začala v pondělí ráno, stále není jasné, jak přesně budou americké síly v této strategicky citlivé a úzké vodní cestě postupovat.
Hormuzský průliv

Trump zahájil Projekt Svoboda. Armáda bude vyvádět uvízlá plavidla z Hormuzského průlivu

Americký prezident Donald Trump oznámil, že ozbrojené síly Spojených států začnou od pondělního rána blízkovýchodního času vyvádět uvízlá plavidla z Hormuzského průlivu. Tato klíčová námořní cesta, která slouží pro přepravu ropy, plynu i kontejnerového zboží, byla po týdnech íránských útoků a následné americké blokády fakticky neprůjezdná. Podle šéfa Mezinárodní námořní organizace zůstalo v této oblasti od začátku konfliktu mezi USA a Íránem uvězněno přibližně 2 000 lodí a 20 000 námořníků.

Předseda vlády Andrej Babiš

Babiš zpražil Turka: Kdyby měl podobnou rétoriku jako ministr, ve vládě by nezůstal

Premiér Andrej Babiš v televizním vystoupení zhodnotil fungování současné vládní koalice, kterou tvoří hnutí ANO společně s Motoristy a SPD. Podle jeho slov je nynější spolupráce efektivnější než v případě koalic z předminulého volebního období. I přes celkovou spokojenost si však předseda vlády neodpustil kritiku směřovanou k jednomu z koaličních partnerů.

Rudy Giuliani

Bývalý starosta New Yorku Rudy Giuliani je v nemocnici v kritickém stavu

Bývalý starosta New Yorku Rudy Giuliani byl hospitalizován a jeho stav je podle mluvčího „kritický, ale stabilizovaný“. Zprávu o zdravotních komplikacích jednaosmdesátiletého politika zveřejnil v neděli večer jeho zástupce Ted Goodman. Mluvčí ve svém příspěvku na sociálních sítích označil Giulianiho za bojovníka, který se každé životní výzvě postavil s neochvějnou silou, a požádal veřejnost o modlitby.

Lodní doprava, ilustrační foto

Není kam utéct. Na palubě turistické lodi se šíří smrtelný virus

Na palubě expediční lodi MV Hondius, která se plavila z Argentiny na Kapverdy, vypukla nákaza nebezpečným hantavirem. Tato tragická událost si vyžádala již tři oběti na životech, zatímco pět dalších osob onemocnělo. Mezi mrtvými je nizozemský pár; sedmdesátiletý muž zemřel po náhlých horečkách a bolestech břicha při příjezdu na ostrov Svatá Helena, jeho devětašedesátiletá partnerka pak podlehla nemoci v nemocnici v Johannesburgu.

Hormuzský průliv

Trump zahájil Projekt Svoboda. Armáda bude vyvádět uvízlá plavidla z Hormuzského průlivu

Americký prezident Donald Trump oznámil, že ozbrojené síly Spojených států začnou od pondělního rána blízkovýchodního času vyvádět uvízlá plavidla z Hormuzského průlivu. Tato klíčová námořní cesta, která slouží pro přepravu ropy, plynu i kontejnerového zboží, byla po týdnech íránských útoků a následné americké blokády fakticky neprůjezdná. Podle šéfa Mezinárodní námořní organizace zůstalo v této oblasti od začátku konfliktu mezi USA a Íránem uvězněno přibližně 2 000 lodí a 20 000 námořníků.

Počasí

Předčasné letní počasí definitivně ukončilo zimu v Česku

Do Česka v úvodních květnových dnech předčasně dorazilo letní počasí a definitivně ukončilo zimu. I na hřebeni Krkonoš o víkendu roztála souvislá sněhová pokrývka. Sníh tak zmizel z našich nejvyšších hor výrazně dříve, než bývá zvykem, uvedl Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). 

José Mourinho

Čeká Real Madrid velký fotbalový návrat? Šéf klubu si přeje příchod trenéra Mourinha

Na dveře španělského fotbalu klepe zřejmě jeden z nejznámějších fotbalových trenérů José Mourinho. V zákulisí se totiž hodně hovoří o tom, že samotný prezident slavného španělského velkoklubu Realu Madrid Fiorentino Pérez si přeje, aby se do jeho klubu po třinácti letech vrátil právě známý charismatický Portugalec. A právě on by měl být skutečně pro Péreze tou první volbou. Alespoň s takovou informací přišel španělský sportovní novinář David Ornstein na svém účtu na síti X.

Martin Kupka

Kupka se opřel do Babiše kvůli novému zmocněnci Landovskému

Opozice již kritizuje krok Babišovy vlády, která zřizuje další post zmocněnce. Někdejší český velvyslanec při NATO Jakub Landovský bude nově vládním zmocněncem pro plnění závazků vůči Severoatlantické alianci. Do Babiše se kvůli tomu opřel šéf občanských demokratů Martin Kupka (ODS). 

Deštivé jarní počasí

Počasí se po víkendu změní, i když ne hned. Dorazí i kýžené srážky

Příští týden zprvu nabídne podobné počasí jako právě končící víkend. Meteorologové ale v jeho průběhu očekávají změnu v podobě ochlazení. Po čase se také vyskytnou srážky, které by měly zlepšit situaci se suchem. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). 

Donald Trump

Vojáků stáhneme mnohem víc, vzkázal Trump do Německa

Nebude to jen pět tisíc vojáků, naznačil americký prezident Donald Trump ohledně plánů na stažení armádních příslušníků z Německa. Spojené státy americké mají u našich sousedů svou nejpočetnější evropskou posádku. 

Babiš si prosadil dalšího zmocněnce. Landovský má dohlédnout na obranné výdaje

Babišova vláda zřizuje post dalšího zmocněnce. Premiér Andrej Babiš (ANO) v sobotu ve vysílání televize Nova oznámil, že někdejší český velvyslanec při NATO Jakub Landovský bude nově vládním zmocněncem pro plnění závazků vůči Severoatlantické alianci.

