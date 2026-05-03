Hasiči hasí požár v Českém Švýcarsku na několika úsecích. Počasí vše komplikuje

Jan Hrabě

Jan Hrabě

3. května 2026 16:58

Hasiči zasahují u požáru v Českém Švýcarsku.
Prohlédněte si 3 fotografie Hasiči zasahují u požáru v Českém Švýcarsku. Foto: HZS ČR

I v neděli odpoledne pokračuje hasičský zásah u požáru v národním parku České Švýcarsko, který vypukl již v sobotu. Hasiči si požářiště rozdělili na několik úseků, na jednom z nich chrání domov se zvláštním režimem. 

Podle posledních informací si hasiči rozdělili požár na čtyři úseky, přičemž dva větší pomáhají hasit vrtulníky. "Jeden úsek je blízko domova se zvláštním režimem, jednotky se ho snaží uchránit," uvedl Hasičský záchranný sbor na sociální síti X. 

Rozsah požáru se přes noc nezměnil, hoří asi sto hektarů lesa. Na ohněm zasažené ploše je zhruba 400 až 500 m³ dřeva. Během nedělního dne se do akce dostaly další vrtulníky, dorazily také posily z okolních krajů. Platí zvláštní stupeň požárního poplachu. "Zásah komplikuje vítr, vysoké teploty a hořlavý materiál," zmínili hasiči.

Právě v národním parku České Švýcarsko došlo v červenci 2022 nedaleko Hřenska k nejrozsáhlejšímu lesnímu požáru v historii České republiky. Plameny zasáhly plochu více než tisíce hektarů. V největším nasazení hasilo oheň devět vrtulníků, pět letadel a asi sedm stovek hasičů. 

Meteorologové v neděli prodloužili platnost výstrahy a rozšířili oblast nebezpečí na celé Čechy s výjimkou západních a celou Moravu i Slezsko. "Vzhledem k dlouhodobému suchu a letním teplotám je kromě západních Čech zvýšené riziko vzniku a šíření požárů," uvedli meteorologové v neděli dopoledne na sociální síti. Varování aktuálně platí do půlnoci z úterý na středu. 

Doporučuje se nerozdělávat oheň v přírodě a zejména v lesích, nevypalovat trávu, neodhazovat cigaretové nedopalky na zem, nepoužívat přenosné vařiče a jiné zdroje otevřeného ohně. Lidé by se měli řídit místními vyhláškami a zákazy, které k suchu a nebezpečí požárů mohou být vydány. Je také třeba dbát na úsporné hospodaření s vodou.

Meteorologové zmínili, že v příštím týdnu by se situace měla uklidnit. "Během pondělí se v Čechách objeví první přeháňky, v úterý a hlavně ve středu se déšť vyskytne pravděpodobně na většině území ČR. Také se zmírní odpolední teploty. Situace se suchem by se tak měla částečně zlepšit," dodali. 

před 6 hodinami

Devět zraněných po nehodě horské dráhy v Hradci Králové. Případ řeší policie

Související

Více souvisejících

Požáry Hasiči České Śvýcarsko Ústecký kraj

Aktuálně se děje

před 4 minutami

před 50 minutami

před 1 hodinou

Donald Trump

Vojáků stáhneme mnohem víc, vzkázal Trump do Německa

Nebude to jen pět tisíc vojáků, naznačil americký prezident Donald Trump ohledně plánů na stažení armádních příslušníků z Německa. Spojené státy americké mají u našich sousedů svou nejpočetnější evropskou posádku. 

před 2 hodinami

před 3 hodinami

před 4 hodinami

před 4 hodinami

před 5 hodinami

před 6 hodinami

před 7 hodinami

před 7 hodinami

před 8 hodinami

před 10 hodinami

včera

včera

Kometa Brno

Brněnskou Kometu bude opět trénovat majitel Zábranský. Klub představil posily

Tuzemská hokejová sezóna sotva skončila, v klubech se ale nezahálí a už se začínají připravovat na další sezónu. Platí to i pro brněnskou Kometu, která se stala dalším extraligovým klubem, který v těchto dnech oznamuje novinky nejen ve svém kádru, ale i v realizačním týmu. I tady totiž dochází ke změně na trenérských postech. Na trenérskou lavičku se totiž vrací po pěti letech klubový majitel Libor Zábranský, jemuž budou asistenty trenéři, kteří v uplynulé sezóně 2025/26 vedli Brno jako hlavní stratégové – Kamil Pokorný a Jiří Horáček. Coby další asistent se k nim ještě přidává Martin Erat.

včera

Aktualizováno včera

včera

Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka

Ministerstvo reaguje na obavy zaměstnavatelů kvůli jednotnému hlášení

Ministerstvo práce a sociálních věcí společně s ČSSZ vnímá obavy zaměstnavatelů ze sankcí spojených s opožděným nebo chybným odesláním Jednotného měsíčního hlášení zaměstnavatele. Cílem ministerstva není zaměstnavatele sankcionovat, ale zvládnout tuto zásadní změnu tak, aby v praxi skutečně fungovala.

včera

Donald Trump

Znechucený Trump znovu požaduje vyhazov moderátora Kimmela

Americký prezident Donald Trump po posledním pokusu o atentát zaútočil na moderátora jedné z populárních talk show Jimmyho Kimmela. Jeho zaměstnavatele vyzval, aby dotyčného vyhodil. Podle Trumpa se Kimmel dopustil výzvy k násilí vůči prezidentovi. 

včera

Američané po Merzově kritice stáhnou tisíce vojáků z Německa

Americké ministerstvo obrany hodlá stáhnout asi pět tisíc vojáků z Německa. Oznámilo to poté, co se americký prezident Donald Trump a německý kancléř Friedrich Merz slovně střetli kvůli válce s Íránem. Rozhodnutí přišlo den po Trumpově kritice Merze, upozornila britská stanice BBC

Zdroj: Lucie Podzimková

Další zprávy