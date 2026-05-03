Hasiči hasí požár v Českém Švýcarsku na několika úsecích. Počasí vše komplikuje

I v neděli odpoledne pokračuje hasičský zásah u požáru v národním parku České Švýcarsko, který vypukl již v sobotu. Hasiči si požářiště rozdělili na několik úseků, na jednom z nich chrání domov se zvláštním režimem.
Podle posledních informací si hasiči rozdělili požár na čtyři úseky, přičemž dva větší pomáhají hasit vrtulníky. "Jeden úsek je blízko domova se zvláštním režimem, jednotky se ho snaží uchránit," uvedl Hasičský záchranný sbor na sociální síti X.
Rozsah požáru se přes noc nezměnil, hoří asi sto hektarů lesa. Na ohněm zasažené ploše je zhruba 400 až 500 m³ dřeva. Během nedělního dne se do akce dostaly další vrtulníky, dorazily také posily z okolních krajů. Platí zvláštní stupeň požárního poplachu. "Zásah komplikuje vítr, vysoké teploty a hořlavý materiál," zmínili hasiči.
Právě v národním parku České Švýcarsko došlo v červenci 2022 nedaleko Hřenska k nejrozsáhlejšímu lesnímu požáru v historii České republiky. Plameny zasáhly plochu více než tisíce hektarů. V největším nasazení hasilo oheň devět vrtulníků, pět letadel a asi sedm stovek hasičů.
Meteorologové v neděli prodloužili platnost výstrahy a rozšířili oblast nebezpečí na celé Čechy s výjimkou západních a celou Moravu i Slezsko. "Vzhledem k dlouhodobému suchu a letním teplotám je kromě západních Čech zvýšené riziko vzniku a šíření požárů," uvedli meteorologové v neděli dopoledne na sociální síti. Varování aktuálně platí do půlnoci z úterý na středu.
Doporučuje se nerozdělávat oheň v přírodě a zejména v lesích, nevypalovat trávu, neodhazovat cigaretové nedopalky na zem, nepoužívat přenosné vařiče a jiné zdroje otevřeného ohně. Lidé by se měli řídit místními vyhláškami a zákazy, které k suchu a nebezpečí požárů mohou být vydány. Je také třeba dbát na úsporné hospodaření s vodou.
Meteorologové zmínili, že v příštím týdnu by se situace měla uklidnit. "Během pondělí se v Čechách objeví první přeháňky, v úterý a hlavně ve středu se déšť vyskytne pravděpodobně na většině území ČR. Také se zmírní odpolední teploty. Situace se suchem by se tak měla částečně zlepšit," dodali.
