Devět zraněných po nehodě horské dráhy v Hradci Králové. Případ řeší policie

Devět lidí se v sobotu zranilo při nehodě malé horské dráhy v Hradci Králové. Převážně šlo o děti, podle záchranářů se jednalo o lehká zranění. Policie prověřuje událost pro podezření z obecného ohrožení z nedbalosti.
O incidentu prostřednictvím sociálních sítí jako první informovali krajští záchranáři. Na Pivovarskou flošnu vyslali v půl páté odpoledne tři posádky záchranářů a lékaře k hlášené nehodě malé horské dráhy.
"Ošetřeno bylo osm dětských pacientů a jedna dospělá osoba. Všichni utrpěli lehká poranění a k dalšímu vyšetření byli přepraveni do FN Hradec Králové," uvedli zdravotníci na sociální síti X.
Případem se zabývá i policie, podle které došlo ke zranění při střetu vozíků atrakce. Na místě vyšetřovali incident kriminalisté. "Událost bude dle dosavadních zjištění prověřována pro možné spáchání přečinu obecné ohrožení z nedbalosti," sdělili policisté.
