Útok psa na dítě na Karlovarsku. Pro chlapce letěl vrtulník

Záchranáři v pondělí večer zasahovali na Karlovarsku, kde došlo k útoku psa na malé dítě. Chlapec utrpěl vážné zranění v obličeji a vrtulník jej přepravil do motolské nemocnice v Praze. Případem se zabývá i policie.
O případu informoval web novinky.cz, kterému mluvčí krajských záchranářů Simona Kratochvílová potvrdila zásah u předškolního dítěte. "Po prvotním ošetření na místě jsme malého pacienta s vážným poraněním v obličeji předali kolegům z letecké záchranné služby," řekla Kratochvílová.
Incident vyšetřuje i policie. "V pondělí krátce po 20. hodině přijali policisté oznámení o napadení nezletilé osoby psem, kterého měla rodina v domácnosti," uvedl krajský policejní mluvčí Jan Bílek.
Podle informací zmíněného webu napadl dítě kříženec labradorského retrívra a amerického stafordširského teriéra. Psa se po události ujala odchytová služba.
"Přál si to jeho majitel, protože mají ještě jedno malé dítě a chtěli se vyhnout dalšímu možnému incidentu. Okolnosti útoku neznám, ale ke mně se pes nijak agresivně nechoval. Nyní je v karanténě a dál se uvidí," sdělil Petr Prokeš z odchytové služby.
Zdroj: Libor Novák