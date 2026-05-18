Kallasová, Merkelová, Seagal nebo Depardieu? Evropa hledá vyjednavače pro Rusko

Libor Novák

18. května 2026 13:31

Angela Merkelová
Angela Merkelová Foto: Federal Government/Bergmann

Vzhledem k tomu, že vyjednávací tým amerického prezidenta Donalda Trumpa je plně zaměstnán řešením krize v Íránu, ocitá se Evropa pod značným tlakem. Právě na ni nyní padá odpovědnost, aby jmenovala zvláštního vyslance pro mírové rozhovory mezi Ruskem a Ukrajinou. Překvapivé přitom je, že k tomuto kroku vyjadřují otevřenost jak Kyjev, tak Moskva.

Pro evropský kontinent se jedná o další zásadní zlomový okamžik. Prvním milníkem bylo rozhodnutí Washingtonu zastavit Ukrajině finanční pomoc, a nyní to vypadá, že Evropa bude muset převzít hlavní roli také v samotném diplomatickém vyjednávání. Klíčovou otázkou však zůstává, která konkrétní osobnost by se mohla takto náročné role ujmout.

Ruský prezident Vladimir Putin sice nedávno navrhl jako možného prostředníka bývalého německého kancléře Gerharda Schrödera, tento nápad byl však podle webu Politico okamžitě smeten ze stolu. Ukrajinský ministr zahraničí s nadsázkou poznamenal, že Putin by mohl rovnou nominovat herce Stevena Seagala nebo Gérarda Depardieuho, kteří jsou známí svými vřelými vztahy s Ruskem. Kyjev i Moskva se nicméně shodují v tom, že Evropa musí vybrat jednoho konkrétního člověka, nikoli celý výbor.

Jako přirozená kandidátka se nabízí šéfka evropské diplomacie Kaja Kallasová. Ta sice dlouhodobě odmítala přímé rozhovory s Ruskem, v poslední době však možnost jmenování unijního vyslance připustila s tím, že ministři zahraničí budou o této záležitosti jednat koncem měsíce. Minulý týden navíc naznačila svou vlastní připravenost, když novinářům řekla, že by dokázala prohlédnout pasti, které Rusko v rámci vyjednávání nastraží.

Evropští diplomaté však upozorňují, že její výrazně protiruské postoje by u Putina okamžitě narazily na rázné odmítnutí, čímž se v podstatě sama vyřadila ze hry. Spekulace se proto točí kolem dalších jmen, mezi nimiž figuruje například bývalá německá kancléřka Angela Merkelová. Ta má sice bohaté zkušenosti z přímých jednání se Zelenským i Putinem, avšak mnozí evropští představitelé se domnívají, že její minulá neúspěšná zprostředkovatelská úsilí ji z nynějšího výběru diskvalifikují.

Dalším zvažovaným mužem je finský prezident Alexander Stubb, který má s politickou mediací zkušenosti ze své země a již dříve o tuto roli projevil zájem. Problémem by však mohla být nutnost získat širokou podporu napříč celou sedmadvacítkou a také fakt, že Finsko je nyní členem NATO, což snižuje jeho přijatelnost pro Moskvu. Mezi respektované osobnosti patří i bývalý italský premiér Mario Draghi, který není vnímán ani jako příliš jestřábí, ani jako sympatizant Kremlu, avšak z jeho strany zatím nepřišel žádný veřejný signál, že by o tuto ekonomicky i politicky složitou funkci stál.

Zdroje blízké ukrajinskému vedení naznačují, že ideální vyslanec by sice měl mít silnou podporu Evropské unie, ale neměl by pocházet přímo z členského státu bloku, k němuž chová Putin hlubokou nedůvěru. To obrací pozornost k osobnostem, jako je norský ministr zahraničí Espen Barth Eide, který je zkušeným diplomatem z jednání na Blízkém východě, nebo dokonce indický ministr zahraničí Subrahmanyam Jaishankar, jehož země si udržuje standardní vztahy s oběma válčícími stranami. Největší překážkou pro výběr vyjednavače tak nakonec nemusí být neochota Putina či Zelenského, ale neschopnost samotných Evropanů najít mezi sebou shodu.

Evropská unie se kromě této diplomatické výzvy snaží v Bruselu vyřešit také ekonomické otázky. Evropská komise se pokouší přesvědčit skeptické členské státy, aby podpořily tvrdší postup proti čínským obchodním praktikám. Argumentuje přitom pokračujícím úpadkem evropského průmyslu i novými čínskými restrikcemi na vývoz kritických surových materiálů. Komise již vypracovala plány na asertivnější a efektivnější politiku obchodní obrany vůči Pekingu.

Tyto návrhy, které zahrnují možnost zahájení dalších vyšetřování čínských obchodních praktik nebo zrychlení kroků proti zaplavení trhu levným zbožím, budou komisaři projednávat koncem tohoto měsíce. Následně budou lídři o omezeních týkajících se kovů vzácných zemina diskutovat na summitu G7 ve Francii, přičemž celým balíkem opatření by se měla Evropská rada zabývat v příštím měsíci. Prosadit tyto změny ale bude pro komisi náročné, protože například španělský premiér Pedro Sánchez se aktivně snaží o navázání bližších vztahů s Pekingem.

Zároveň se unie přiblížila ke schválení podmínek půjčky ve výši 90 miliard eur, kterou se zavázala poskytnout Ukrajině. První splátka bude činit více než 9 miliard eur, přičemž Brusel z těchto peněz nakoupí drony v hodnotě 5,9 miliardy eur a zbývající 3,2 miliardy eur převede přímo Kyjevu na pokrytí rozpočtových a administrativních nákladů. Polovina z celkové devadesátimiliardové částky bude vyplacena v průběhu letošního roku a zbytek v roce 2027.

Na pozadí těchto velkých témat řeší Evropský parlament vnitřní spor s prokurátory ohledně poslanecké imunity. Parlament se chystá podpořit rozhodnutí právního výboru JURI, který odmítl zbavit imunity Angeliku Nieblerovou, šéfku bavorské delegace CSU v Evropské lidové straně. Evropský veřejný žalobce i německá prokuratura ji přitom chtějí vyšetřovat kvůli podezření ze zneužití unijních fondů, což poslankyně odmítá. Výbor JURI v této souvislosti argumentuje možným politickým pronásledováním a snahou o poškození její pověsti, což vyvolává tlak na reformu celého systému vyřizování poslaneckých imunit.

15. května 2026 12:35

Trump změnil světový řád. Evropa poprvé v historii zůstala úplně sama, varuje Draghi

Související

Ursula von der Leyenová, MSC 2025 | 14. – 16.02.2025

Evropští lídři se poprvé vyjádřili ke střelbě v USA. Neskrývají zděšení

Evropští lídři v neděli vyjádřili své zděšení a odsoudili politické násilí v návaznosti na střelbu, ke které došlo během sobotního večera na výroční večeři Asociace zpravodajů Bílého domu ve Washingtonu. Útok, při kterém ozbrojenec pronikl bezpečnostním kontrolním stanovištěm a zahájil palbu, vyvolal v sále naprostý chaos a vynutil si evakuaci prezidenta Donalda Trumpa i všech přítomných hostů.

Více souvisejících

Kaja Kallasová (Estonsko) Angela Merkelová Steven Seagal Gérard Depardieu Rusko

Aktuálně se děje

před 11 minutami

Světová zdravotnická organizace (WHO)

Svět mobilizuje síly ve snaze potlačit nové ohnisko eboly

Mezinárodní společenství mobilizuje síly k potlačení nového ohniska nákazy virem ebola v Demokratické republice Kongo a v sousední Ugandě. Epidemie infikovala stovky lidí a vyžádala si desítky podezřelých úmrtí, přičemž Spojené státy již podnikají kroky k evakuaci malé skupiny svých občanů, kterých se situace přímo dotkla.

před 1 hodinou

Angela Merkelová

Kallasová, Merkelová, Seagal nebo Depardieu? Evropa hledá vyjednavače pro Rusko

Vzhledem k tomu, že vyjednávací tým amerického prezidenta Donalda Trumpa je plně zaměstnán řešením krize v Íránu, ocitá se Evropa pod značným tlakem. Právě na ni nyní padá odpovědnost, aby jmenovala zvláštního vyslance pro mírové rozhovory mezi Ruskem a Ukrajinou. Překvapivé přitom je, že k tomuto kroku vyjadřují otevřenost jak Kyjev, tak Moskva.

před 1 hodinou

Vladimir Putin

FP: Zprávy o hrozícím pádu Putina může vypouštět sám Kreml. Ve hře jsou tvrdší represe a čistky

Z Moskvy se s železnou pravidelností vynořují zprávy, které mají naznačovat, že ruský prezident Vladimir Putin začíná čelit vážným politickým hrozbám. Spekulace o trhlinách v režimu obvykle přiživují události, jako je zatčení loajálního funkcionáře, náhlé zmizení vysoce postaveného úředníka nebo zvěsti o rostoucí nespokojenosti moskevské elity. Pro vnější pozorovatele tyto střípky často vypadají jako první neklamné známky oslabení celého systému. Podle webu Foreign Policy ale vše může být úplně jinak a některé informace může vypouštět sám Kreml.

před 2 hodinami

Volodymyr Zelenskyj v Praze

Zelenskyj: Nastal čas, aby si Evropa vybrala vyjednavače pro jednání s Ruskem

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj včera večer naznačil, že nastal čas, aby si Evropa vybrala svého hlavního vyjednavače pro případná budoucí mírová jednání s Ruskem. Po rozhovoru s předsedou Evropské rady Antóniem Costou ukrajinský lídr uvedl, že se oba shodli na nutnosti zapojení Evropy do těchto rozhovorů, kde musí mít silný hlas a jasnou přítomnost. Podle Zelenského je nyní klíčové přesně určit, kdo bude evropské zájmy v tomto procesu reprezentovat.

před 3 hodinami

Lodní doprava, ilustrační foto

„Došlo k obrovské chybě, soudruzi?“ Rusko omylem zaútočilo na čínskou posádku severokorejské lodi

Vojenské síly Ruské federace provedly v noci на 18. května útok na čínské obchodní plavidlo, které se nacházelo v ukrajinských územních vodách v Černém moři. Ruská armáda použila k tomuto úderu bezpilotní letoun typu Šáhid. O události informoval mluvčí ukrajinského námořnictva Dmytro Pletenčuk na svém facebookovém účtu s odvoláním na oficiální prohlášení.

před 4 hodinami

Jaderná elektrárna, ilustrační foto

SAE: Za útokem u jaderné elektrárny stojí Írán nebo jeho spojenci

Spojené arabské emiráty připsaly odpovědnost za útok poblíž své jaderné elektrárny dronu odpálenému z Íránu nebo některým z jeho regionálních spojenců. Abú Zabí celý incident označilo za nebezpečnou eskalaci. Požár, který po útoku vypukl těsně za areálem jaderné elektrárny Barakah, si nevyžádal žádná zranění ani nespustil radiační poplach. Úřad pro jadernou regulaci Spojených arabských emirátů potvrdil, že nedošlo k žádnému úniku radiace ani ohrožení veřejnosti.

před 5 hodinami

Ebola, ilustrační fotografie

Situace s ebolou je mimořádně závažná. Proti současné variantě neexistuje vakcína ani léky, varuje WHO

Světová zdravotnická organizace vyhlásila kvůli propuknutí eboly v Demokratické republice Kongo a v Ugandě stav veřejného ohrožení mezinárodního významu. K tomuto kroku přistoupil generální ředitel organizace Tedros Adhanom Ghebreyesus ještě předtím, než svolal formální krizový výbor. Podle odborníků toto rychlé rozhodnutí odráží mimořádnou závažnost celé situace. Impulsem pro prohlášení bylo zaznamenání osmdesáti osmi úmrtí a více než tří set podezřelých případů.

před 6 hodinami

Donald Trump

Čas se krátí. Írán musí jednat, jinak z něj nic nezbyde, varoval Trump

Americký prezident Donald Trump poslal Íránu varování, že čas se neúprosně krátí. Tento krok přichází v momentě, kdy rozhovory zaměřené na ukončení válečného konfliktu uvízly na mrtvém bodě. Trump ve svém příspěvku na sociální síti Truth Social zdůraznil, že Teherán musí jednat velmi rychle, jinak z něj nic nezbude. Zároveň dodal, že čas je v této situaci naprosto klíčový factor.

před 7 hodinami

včera

Princezna Eugenie a Jack Brooksbank

Britové si posvítí na charitu jedné z princezen. Ve financích něco nesedí

Britská princezna Eugenie se sice nedávno pochlubila radostnou novinkou, když oznámila těhotenství, ale kolem její osoby zároveň panuje jisté napětí. Příslušná komise totiž zahájila vyšetřování její charitativní organizace Anti-Slavery Collective. Informovala o tom BBC. Důvodem jsou pochybnosti ohledně výdajů charity. 

Aktualizováno včera

včera

včera

včera

včera

Hokej, ilustrační fotografie.

Švýcaři, Slováci i Finové mají šest bodů. Američané se trápili i s Brity, ale vyhráli

V sobotním programu hokejového světového šampionátu ve Švýcarsku se k radosti domácích fanoušků právě jejich hokejová reprezentace přidala k mužstvům, která mají po dvou zápasech plný počet bodů, tedy šest. V případě Švýcarska se tak stalo poté, co se mu v rámci skupiny A v Curychu podařilo porazit Lotyšsko 3:1. Slováci mají v tabulce skupiny B po úvodním víkendu také šest bodů, protože ve svém úvodním sobotním zápase udolali Nory a navázali nedělním vítězstvím 4:1 nad Italy. Ti před tím v sobotu taktéž prohráli s největším favoritem turnaje z Kanady 0:6. Šest bodů mají Finové poté, co si v sobotu poradili s Maďary. Stejně jako v neděli Američané s Brity a spravili si tak chuť po prohře se Švýcary.

včera

včera

včera

Princ Harry v dokumentární sérii Heart of Invictus.

Princ Harry se po útocích ozval kvůli antisemitismu v Británii

Princ Harry se sice už před lety odstěhoval z Velké Británie, přesto se nyní rozhodl vyjádřit k tomu, co jej ohledně současnosti na Ostrovech znepokojuje. Konkrétně varoval před znepokojivým nárůstem antisemitismu ve Spojeném království, což vede k násilí proti židovské komunitě. Na slova králova mladšího syna upozornila BBC. 

včera

včera

Doporučení, připomínky i výtky. Klempíř se zákonem o ČT na řadě míst narazil

Novela zákona, která počítá se zrušením poplatků za Českou televizi a Český rozhlas, prošla připomínkovým řízením. Ministr kultury Oto Klempíř (Motoristé) se nyní bude muset vypořádat s množstvím připomínek, výhrad a dalších návrhů. 

Zdroj: Jan Hrabě

Další zprávy