EU se raduje. Po odstranění maďarské překážky nic nebrání v masivní půjčce Ukrajině

Šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová potvrdila, že očekává přijetí pozitivních rozhodnutí ohledně půjčky pro Ukrajinu ve výši 90 miliard eur. Podle ní je tato finanční pomoc pro Kyjev nezbytná a vysílá jasný signál, že Rusko není schopno Ukrajinu v konfliktu vyčerpat. Tento krok považuje za zásadní pro aktuální situaci.
Mezi evropskými ministry panuje zřetelná úleva v souvislosti s očekávanou změnou vlády v Maďarsku, kde střídá Viktora Orbána po volební porážce Péter Magyar. Představitelé členských zemí v Lucemburku vyjadřují optimismus, že konec Orbánovy éry odblokuje dosud zadržované procesy. Mnozí věří, že se nyní podaří rychle pokročit nejen s půjčkou pro Ukrajinu, ale také s dvacátým balíčkem protiruských sankcí.
Švédská ministryně Maria Malmer Stenergardová uvedla, že po odstranění maďarské překážky je optimistická ohledně naplnění slibů daných Ukrajincům. Polský náměstek ministra Ignacy Niemczycki zdůraznil, že očekává rychlé odblokování mnoha záležitostí souvisejících s Ukrajinou. Rozhodnutí v těchto oblastech by podle něj mohla padnout již v nejbližší době.
Evropský soudní dvůr mezitím vynesl rozsudek, podle kterého maďarský zákon zakazující obsah o LGBTQ+ lidech ve školách a hlavním vysílacím čase odporuje unijnímu právu. Soud poprvé rozhodl na základě základních hodnot Evropské unie s tím, že reforma z Orbánovy éry porušuje několik základních práv chráněných unijní legislativou. Podle soudu je zákon v rozporu s identitou Unie jako společenství, v němž převládá pluralismus.
Maďarsko by mělo rozsudek naplnit bezodkladně, což představuje první velkou politickou zkoušku pro novou vládu strany Tisza vedenou Péterem Magyarem, který usiluje o zlepšení vztahů Budapešti s Bruselem. Pokud země rozhodnutí soudu neuposlechne, může Evropská komise zahájit další právní kroky požadující finanční sankce, podobně jako v případě předchozích sporů o azylové zákony.
Související
Magyar plánuje navázat úzkou spolupráci s Tuskem. Nechá si poradit, jak obnovit vztahy s EU
Prokáže věk, umožní elektronický podpis. Do roku 2030 bude moci mít digitální identitu každý, plánuje EU
EU (Evropská unie) , Kaja Kallasová (Estonsko) , Ukrajina
Aktuálně se děje
před 39 minutami
Už nejsou spolehlivý spojenec. Ukrajina definitivně odepsala USA, Zelenskyj zásadně mění rétoriku
před 1 hodinou
EU se raduje. Po odstranění maďarské překážky nic nebrání v masivní půjčce Ukrajině
před 2 hodinami
Kuba tajně jedná s USA. Zmítá se v hluboké krizi
před 2 hodinami
Hnutí Duha poslalo Macinkovi předžalobní výzvu. Pokud se neomluví, jde k soudu
před 3 hodinami
CNN: Příměří s Íránem se zhroutilo kvůli Trumpovi. Jeho chování vadí i lidem kolem něj
před 5 hodinami
Počasí o víkendu: Čeká nás teplá sobota, v neděli se ochladí
včera
Máme důkazy, že prezidentské volby v roce 2020 nebyly legitimní, tvrdí šéf FBI. Podle médií je paranoidní
včera
Příměří s Íránem skončí ve středu. Trump očekává obnovení bojů
včera
Evropa svůj jaderný arzenál nerozšíří ani kvůli Rusku, usnesly se státy NATO
včera
Zelenskyj: Putin zvažuje dvě varianty, co dál. Jednou z nich je útok na Pobaltí
včera
Magyar dal prezidentovi Maďarska a předsedovi Ústavního soudu lhůtu na rezignaci
včera
Slováci v referendu rozhodnou o Ficově rentě. Volební období se řešit nebude
včera
„Nepřípustné.“ Macinka si kvůli výhrůžkám předvolal ruského velvyslance
včera
Ministerstvo zveřejnilo nové cenové stropy pro pohonné hmoty na úterý
včera
Magyar plánuje navázat úzkou spolupráci s Tuskem. Nechá si poradit, jak obnovit vztahy s EU
včera
Myanmar zakázal distribuci menstruačních potřeby. Na černém trhu stojí víc než minimální mzda
včera
Timmy je volný. Velryba uvízlá v Německu se dostala na svobodu
včera
BBC: V USA bují znepokojivý trend. Obchodníci sázejí miliony pár minut před zásadním oznámením Trumpa
včera
Japonsko zasáhlo silné zemětřesení. Blíží se vlny tsunami, úřady zahájily evakuaci
včera
Prokáže věk, umožní elektronický podpis. Do roku 2030 bude moci mít digitální identitu každý, plánuje EU
Evropská komise usiluje o to, aby do roku 2030 disponovali všichni občané a rezidenti členských států Evropské unie digitální identitou známou jako EUDI wallet. Tento nástroj má sloužit jako bezpečný digitální prostředek pro prokazování totožnosti při cestování, práci, využívání veřejných služeb, provádění plateb či podepisování dokumentů napříč celou unií.
Zdroj: Libor Novák