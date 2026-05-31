Nedělní bouřky mohou být ještě silnější, upozornili meteorologové

I poslední den meteorologického jara přinese bouřky. Podle meteorologů mohou být ty nedělní silnější než sobotní. Problémy má opět dělat zejména vítr. Vyplývá to z informací Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
Meteorologové očekávají, že dnešní konvektivní bouřkový systém zasáhne v odpoledních hodinách podobné oblasti na jihozápadě a jihu Čech jako sobotní bouřky. "Bude ale rozsáhlejší a pravděpodobně i silnější. Rizikem mohou být opět hlavně plošné nárazy větru," upozornili experti na sociální síti X.
Během nedělního dopoledne má dojít k upřesnění předpovědi, je možná aktualizace výstrahy vydané v sobotu.
Podle platného varování se dnes očekává ojedinělý výskyt silných bouřek, které mohou doprovázet nárazy větru o rychlosti 15 až 20 m/s a intenzivní déšť s úhrny kolem 30 milimetrů a menšími kroupami.
Lokálně se může vyskytnout přívalový déšť se zatopením podchodů, podjezdů, sklepů a níže položených míst a rozvodnění malých toků. Možné jsou izolované škody způsobené větrem, zejména v důsledku lámání větví stromů. Nebezpečí mohou představovat i menší kroupy a blesky. Je třeba dbát na bezpečnost především s ohledem na nebezpečí zásahu bleskem a úrazu padajícími předměty, hlavně větvemi.
Zdroj: Libor Novák