Nedělní bouřky mohou být ještě silnější, upozornili meteorologové

Jan Hrabě

31. května 2026 8:18

Bouřka, ilustrační fotografie. Foto: Pixabay

I poslední den meteorologického jara přinese bouřky. Podle meteorologů mohou být ty nedělní silnější než sobotní. Problémy má opět dělat zejména vítr. Vyplývá to z informací Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). 

Meteorologové očekávají, že dnešní konvektivní bouřkový systém zasáhne v odpoledních hodinách podobné oblasti na jihozápadě a jihu Čech jako sobotní bouřky. "Bude ale rozsáhlejší a pravděpodobně i silnější. Rizikem mohou být opět hlavně plošné nárazy větru," upozornili experti na sociální síti X. 

Během nedělního dopoledne má dojít k upřesnění předpovědi, je možná aktualizace výstrahy vydané v sobotu. 

Podle platného varování se dnes očekává ojedinělý výskyt silných bouřek, které mohou doprovázet nárazy větru o rychlosti 15 až 20 m/s a intenzivní déšť s úhrny kolem 30 milimetrů a menšími kroupami.

Lokálně se může vyskytnout přívalový déšť se zatopením podchodů, podjezdů, sklepů a níže položených míst a rozvodnění malých toků. Možné jsou izolované škody způsobené větrem, zejména v důsledku lámání větví stromů. Nebezpečí mohou představovat i menší kroupy a blesky. Je třeba dbát na bezpečnost především s ohledem na nebezpečí zásahu bleskem a úrazu padajícími předměty, hlavně větvemi. 

Počasí Bouřky Léto ČHMÚ

