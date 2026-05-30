Počasí v Česku bylo v uplynulých dnech na konec května velmi teplé a zároveň se na řadě míst obešlo zcela beze srážek. Dnes může místy pršet i intenzivně, protože meteorologové očekávají bouřky. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
Dnes se na menší části území mohou objevit bouřky. Nejpravděpodobnější budou odpoledne a vpodvečer před studenou frontou v západní, jihozápadní a jižní polovině Čech. Izolovanější bouřky se mohou vyskytnout i ve středních Čechách, v části Moravy a Slezska a na Vysočině.
"Téměř vyloučit můžeme jejich výskyt odpoledne hlavně na severu a východě Čech, kde se už brzy odpoledne projeví velmi suchý vzduch, který přinese od severu studená fronta. V těchto oblastech se mohou s menší pravděpodobností objevit bouřky jen ráno nebo dopoledne," uvedli meteorologové.
Sobotní bouřky podle nich budou spíše izolovanější a nepřinesou až tolik srážek, protože mají poměrně rychle postupovat k jihozápadu. "Déšť sice může být intenzivnější, ale jen krátkodobě. Úhrny nebudou vysoké a budou hodně lokální," podotkli experti.
"Hlavním rizikem budou nárazy větru, výjimečně se mohou objevit ale i kroupy," dodali meteorologové.
Související
Potvrzeno výstrahou. Meteorologové očekávají bouřky, budou silné
Počasí o víkendu: Tropické teploty podle předpovědi nedorazí
Aktuálně se děje
před 25 minutami
Trumpovo jméno má být odstraněno z názvu Kennedyho centra, rozhodl soud
před 1 hodinou
Babiš oznámil, že nový zákon o ČT a Českém rozhlase nevznikne
před 1 hodinou
Lebka svaté Zdislavy je zpět v Jablonném. Převzal ji arcibiskup Přibyl
před 2 hodinami
Potvrzeno výstrahou. Meteorologové očekávají bouřky, budou silné
před 3 hodinami
Trump přibral, měl by držet dietu. Lékař popsal zdravotní stav prezidenta
před 4 hodinami
Válka na Ukrajině se blíží ke konci, tvrdí ruský vůdce Putin
před 5 hodinami
Počasí bude místy bouřlivé. Zesílí vítr, hrozí i krupobití
před 6 hodinami
Kellnerovi se na Aljašce soudí kvůli smrti miliardáře
před 6 hodinami
Trump řešil s poradci Írán a nic neoznámil. Dohoda tak stále není potvrzena
před 8 hodinami
Počasí o víkendu: Tropické teploty podle předpovědi nedorazí
včera
OSN oficiálně zařadila Izrael a Rusko na černou listinu
včera
Putin odmítá zemřít. Boj proti stárnutí se stal hlavní prioritou Kremlu, píše WSJ
včera
Trump se v Bílém domě zavřel do krizové místnosti. Rozhoduje o Íránu
včera
Norsko odmítá plán Kallasové, aby EU byla mediátorem mezi Ruskem a Ukrajinou
včera
NATO je připraveno bránit každý palec svého území, řekl Rutte po dopadu dronu v Rumunsku
včera
Evropská unie uvolňuje Maďarsku 16 miliard eur
včera
Jak funguje prodej amerických zbraní Tchaj-wanu a proč se Číně nelíbí?
včera
Spojené státy a Írán dosáhly předběžné dohody o otevření Hormuzského průlivu
včera
Rumunsko vysvětlilo, proč ruský dron nesestřelilo
včera
Pavel: Incident v Rumunsku je nepřípustný. Svět nesmí skončit jen u slovního odsouzení
Zásah obytného domu v rumunském městě Galați ruským bezpilotním letounem vyvolal ostrou vlnu reakcí mezi předními českými politiky. Prezident Petr Pavel označil tuto událost za naprosto nepřípustnou a zdůraznil, že světové společenství nesmí skončit pouze u slovního odsouzení. Hlava státu na sociální síti X vyjádřila plnou podporu výzvě rumunského prezidenta Nicušora Dana k ráznému mezinárodnímu postupu. Podle Pavla je nutné dát Moskvě jasně najevo, že podobné útoky nebudou tolerovány.
Zdroj: Libor Novák