NATO je připraveno bránit každý palec svého území, řekl Rutte po dopadu dronu v Rumunsku

Libor Novák

29. května 2026 16:38

Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Generální tajemník NATO Mark Rutte prohlásil, že aliance je připravena bránit každý palec svého území poté, co ruský dron zasáhl obytný dům v Rumunsku. Incident se odehrál během nočního ruského útoku na sousední Ukrajinu. Šéf aliance označil jednání Moskvy za bezohledné chování, které představuje nebezpečí pro všechny, a vyjádřil plnou podporu napadené členské zemi.

K zásahu bytového domu došlo v rumunském městě Galați, které leží na řece Dunaj západně od hranic s Moldavskem a Ukrajinou. Podle rumunského ministerstva obrany zachytily vojenské radary dron v národním vzdušném prostoru ještě předtím, než se zřítil na střechu rezidenční budovy. Dopad stroje způsobil požár, zranil dva lidi a vynutil si okamžitou evakuaci několika desítek obyvatel, přičemž na místě zasahovaly všechny záchranné složky.

Rumunský prezident Nicușor Dan v reakci na incident svolal mimořádné zasedání Nejvyšší rady obrany státu. Prezident zdůraznil, že země nehodlá akceptovat, aby se útočná válka, kterou Rusko vede proti Ukrajině, přenášela na rumunské občany. Zároveň pověřil ministerstvo zahraničních věcí, aby připravilo soubor diplomatických opatření vůči Moskvě, která budou přímo úměrná této velmi vážné situaci.

Rumunská ministryně zahraničí Oana Țoiu bezprostředně poté oznámila, že úřad předvolal ruského velvyslance v zemi. Bukurešť plánuje oficiálně komunikovat důsledky, které tento nezodpovědný čin Ruské federace bude mít pro vzájemné diplomatické vztahy. Ministryně na sociální síti X zároveň dodala, že země podnikne další kroky na evropské úrovni v souvislosti s přípravou nadcházejících sankčních balíčků.

Rumunské ministerstvo zahraničí označilo incident za vážnou a nezodpovědnou eskalaci a také za hrubé porušení mezinárodního práva. Vzhledem k rostoucímu riziku země oficiálně požádala Severoatlantickou alianci o urychlení dodávek systémů určených k likvidaci bezpilotních letounů. Již během samotného incidentu rumunská armáda preventivně vyslala do vzduchu dvě stíhačky F-16 a vrtulník s povolením zasáhnout případné cíle, přičemž obyvatelé v dotčených oblastech obdrželi nouzová varování.

Zásah civilního objektu v Rumunsku vyvolal ostrou mezinárodní kritiku a je považován za další příklad toho, jak konflikt na Ukrajině přesahuje její státní hranice. Evropští lídři vyjadřují rostoucí obavy z širší kampaně hybridní války, kterou Rusko napříč kontinentem vede. Incident se navíc odehrál v době, kdy Moskva pohrozila dalším zintenzivněním svých systematických úderů na ukrajinskou infrastrukturu.

Jednání Moskvy tvrdě odsoudila také předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen, podle níž ruská útočná válka překročila další nepřijatelnou linii. Vyjádřila plnou solidaritu s Rumunskem a jeho obyvateli a potvrdila, že Evropská unie bude dál posilovat svou bezpečnost a odstrašující kapacity, zejména na své východní hranici. Unie podle ní hodlá i nadále zvyšovat ekonomický a politický tlak na Rusko.

Francouzský ministr zahraničí Jean-Noël Barrot v rozhovoru pro stanici France Inter rovněž odsoudil tento krok jako naprosto nezodpovědný ze strany Ruska. Upozornil na vážnost situace, kdy ruský armádní dron zasáhl území, které je současně součástí Evropské unie i Severoatlantické aliance. Podle ukrajinského ministra zahraničí Andrije Sybihy tento incident znovu dokazuje, že ruská agrese nepředstavuje hrozbu pouze pro Ukrajinu, ale reálně ohrožuje celý region Černého moře a Evropu jako celek.

K situaci se vyjádřil také generální tajemník OSN António Guterres, který na zasedání Rady bezpečnosti varoval před neznámými a neúmyslnými důsledky eskalace a zintenzivňování útoků. Uvedl, že v prvních čtyřech měsících letošního roku bylo na Ukrajině zabito více civilistů než ve stejném období v předchozích třech letech. Guterres proto opětovně vyzval k větší diplomacii, okamžité deeskalaci a vyhlášení úplného a bezpodmínečného příměří.

Rusko v posledním období masivně využívá balistické střely dlouhého doletu a bezpilotní letouny k ničení ukrajinské energetické sítě a k útokům na tamní města, přičemž Ukrajina se připravuje na další vlnu těžkého bombardování. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v této souvislosti potvrdil, že naléhavě žádá Spojené státy o poskytnutí dalších systémů protivzdušné obrany Patriot, které by pomohly čelit ruským raketovým útokům.

Evropská unie uvolňuje Maďarsku 16 miliard eur

Rutte představil plán, jak udržet USA v NATO

Generální tajemník NATO Mark Rutte má nový plán, jak zabránit americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi, aby se k alianci otočil zády. Jeho strategií je slíbit nové zbrojní zakázky, které přinesou ekonomický prospěch Spojeným státům. Zvýšení obranné produkce bude prioritním tématem schůzky ministrů zahraničí států NATO ve švédském městě Helsingborg. Podle vysokých diplomatů se Rutte snaží zajistit úspěch červencového summitu v Ankaře tím, že propojí řešení evropského nedostatku zbraní s byznysovými argumenty, které na Trumpa fungují.
Rutte vysvětlil, jaký bude mít stažení amerických vojáků vliv na obranu Evropy

Nové stahování amerických vojáků z Evropy nebude mít vliv na obranné plány Severoatlantické aliance a celý proces se uskuteční postupně a strukturovaně. Prohlásil to generální tajemník NATO Mark Rutte v reakci na kroky Washingtonu, které odrážejí nutnost přesunout americké strategické zájmy více směrem k Asii. Šéf aliance zároveň zdůraznil, že nastal čas, aby Evropa společně s Kanadou převzala větší díl odpovědnosti za svou konvenční obranu a posílila tak svou roli v rámci transatlantického partnerství.

Evropská unie uvolňuje Maďarsku 16 miliard eur

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen oznámila uvolnění finančních prostředků ve výši 16,4 miliardy eur pro Maďarsko. Toto rozhodnutí padlo po jednání s novým maďarským premiérem Péterem Magyarem v Bruselu. Obě strany se sešly, aby podepsaly politickou dohodu týkající se unijních peněz, které byly dříve zmrazeny kvůli obavám z porušování principů právního státu a korupčních rizik spojených s předchozí vládní garniturou.

Jak funguje prodej amerických zbraní Tchaj-wanu a proč se Číně nelíbí?

Po nedávném summitu amerického prezidenta Donalda Trumpa s čínským vůdcem Si Ťin-pchingem se pozornost opět obrátila k podpoře, kterou Washington poskytuje Tchaj-wanu, a k dodávkám amerických zbraní tamní vládě. Hned v první den rozhovorů adresoval Si Ťin-pching svému americkému protějšku varování, že Tchaj-wan představuje nejvýznamnější otevřenou otázku mezi oběma mocnostmi a při nesprávném přístupu může vyústit ve velmi nebezpečnou situaci. Prezident Trump následně odložil podpis zbrojního kontraktu za 14 miliard dolarů, který nedávno schválil Kongres, a označil ho za velmi dobrou vyjednávací kartu pro svá jednání s Pekingem.

Spojené státy a Írán dosáhly předběžné dohody o otevření Hormuzského průlivu

Spojené státy a Írán dosáhly předběžné dohody o otevření strategického Hormuzského průlivu a zahájení rozhovorů o jaderném programu, jak uvádějí američtí představitelé. Zvažované memorandum o porozumění nicméně prezident Donald Trump prozatím nepodepsal. Oficiální zástupci Teheránu se k této potenciální dohodě dosud nevyjádřili a íránská média upozorňují, že text ještě nebyl definitivně schválen.

Rumunsko vysvětlilo, proč ruský dron nesestřelilo

Nedostatek času a striktní právní omezení, v jejichž rámci musí armáda v době míru fungovat, byly hlavními důvody, proč nebylo sestřeleno ruské bezpilotní letadlo v rumunském městě Galați. Brigádní generál Gheorghe Maxim uvedl, že prvním zásadním limitem je legislativa, která vojákům zakazuje zahájit palbu způsobem, jenž by jakkoli zasáhl do vzdušného prostoru sousedního státu. Zneškodnění vzdušného cíle navíc vyžaduje určitou časovou lhůtu pro detekci, identifikaci a samotný zásah, přičemž čtyři minuty, které měla obrana k dispozici, představovaly extrémně krátký úsek.

Pavel: Incident v Rumunsku je nepřípustný. Svět nesmí skončit jen u slovního odsouzení

Zásah obytného domu v rumunském městě Galați ruským bezpilotním letounem vyvolal ostrou vlnu reakcí mezi předními českými politiky. Prezident Petr Pavel označil tuto událost za naprosto nepřípustnou a zdůraznil, že světové společenství nesmí skončit pouze u slovního odsouzení. Hlava státu na sociální síti X vyjádřila plnou podporu výzvě rumunského prezidenta Nicušora Dana k ráznému mezinárodnímu postupu. Podle Pavla je nutné dát Moskvě jasně najevo, že podobné útoky nebudou tolerovány.

Trump poslal spojencům návrh mírové dohody s Íránem

Americký prezident Donald Trump nechal mezi své spojence včetně Izraele rozeslat návrh mírové dohody s Íránem. Tento krok přichází v době, kdy se obě strany konfliktu snaží zabránit tomu, aby nová porušení příměří eskalovala mimo kontrolu a zhatila možnost dosažení konečné shody. V úsilí o urychlení probíhajících vyjednávání má v pátek pákistánský ministr zahraničí Mohammad Ishaq Dar odletět do Washingtonu, kde se setká se svým americkým protějškem Marcem Rubiem.

Ruský bezpilotní letoun se zřítil na obytný dům ve východní části Rumunska

Obytný dům v Rumunsku zasáhl ruský dron s výbušninami. Několik zraněných

Ruský bezpilotní letoun, který byl součástí nočního vzdušného úderu zacíleného na Ukrajinu, se zřítil na obytný dům ve východní části Rumunska. Tamní úřady incident potvrdily s tím, že při nárazu utrpěli zranění dva lidé. Oficiální prohlášení Bukurešti tento incident ostře odsoudilo a označilo jej za nezodpovědnou eskalaci ze strany Moskvy.

Počasí může být po víkendu bouřlivé, ukazuje předpověď

Evidentní změnu už má přinést víkendové počasí. Bude sice nadále teplo, ale očekávají se i srážky. Pršet by pak mělo i v příštím týdnu, to nejvíce deště přinesou bouřky. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). 

Zemřela herečka a zpěvačka Věra Nerušilová

Hned dvě smutné zprávy zasáhly ve čtvrtek českou uměleckou obec. Ve věku 91 let zemřela zpěvačka, šansoniérka a herečka Věra Nerušilová, o které se tradovalo, že má možná vůbec nejnižší ženský hlas v Česku. 

MS v hokeji: Česko - Finsko 1:4. Národní tým se loučí ve čtvrtfinále, na favorita nestačil

Poslední zápasy ve skupině (a nejen ty) naznačily, že to v kritickém čtvrtfinálovém zápase – pokud nastoupí proti silnějšímu soupeři – budou mít svěřenci kouče Radima Rulíka velice těžké. To se také potvrdilo. Dosavadní výkony českého týmu ve skupinové fázi zkrátka nenabízely příliš důvodů proto, aby čtvrtfinále bylo úspěšné. V Curychu proti Finsku se prakticky na nic zvláštního čeští hokejisté nezmohli a během zápasu nenastal jakýkoliv souvislejší český tlak. I proto je tak výsledek 4:1 pro Finsko jasným vyústěním českého marasmu.

Za Orbána by to bylo nemyslitelné. Maďarsko se připojí k EPPO

Nový maďarský premiér Péter Magyar oznámil, že se jeho země připojí k Úřadu evropského veřejného žalobce (EPPO). Tento krok znamená zásadní obrat oproti politice předchozího ministerského předsedy Viktora Orbána, který vstup do této instituce dlouhodobě odmítal s argumentem, že by to narušilo národní suverenitu. Maďarsko tak dosud patřilo k několika málo členským státům Evropské unie, které stály mimo tento unijní orgán zaměřený na boj proti podvodům.

Jsou vztahy USA a Íránu definitivně rozbité, nebo je ještě naděje na mír?

Vztahy mezi Spojenými státy a Íránem se nacházejí ve velmi nepřehledném a napjatém stadiu, kdy dosavadní příměří čelí vážným zkouškám. Přestože klid zbraní, který vstoupil v platnost 8. dubna, trvá již přes sedm týdnů a je výrazně delší než předchozí intenzivní boje, obě strany v posledních dnech přistoupily k odvetným vojenským akcím.

Stát lidem nabídne bezúročné úvěry. Na rekonstrukci domu až dva miliony, na byt ani ne polovinu

Domácnosti plánující energetické úspory budou moci využít nové podmínky dotačního programu Nová zelená úsporám. Na celkovou modernizaci rodinného domu stát umožní získat bezúročnou půjčku dosahující až dvou milionů korun. V případě bytových domů se počítá s finanční podporou do výše 750 tisíc korun na jednu bytovou jednotku. Pro sociálně slabší rodiny je navíc v rámci modifikace NZÚ Light připravena přímá finanční dotace, která může činit až 400 tisíc korun.

Právník zabil miliardáře stojícího za slavným seriálem Netflixu. Byl popraven

V Číně byl popraven právník Sü Jao, který v roce 2020 otrávil miliardáře a herního magnáta Lin Čchiho, jenž stál za dohodou o zfilmování sci-fi hitu Problém tří těles pro streamovací platformu Netflix. Sü Jao usmrtil svého nadřízeného poté, co mu daroval pilulky, o kterých tvrdil, že jde o probiotika. Ve skutečnosti však kapsle obsahovaly prudké jedy, které si sám opatřil na dark webu a namíchal ve své laboratoři. K výkonu trestu smrti došlo minulý čtvrtek, dva roky po vynesení rozsudku šanghajským soudem.

