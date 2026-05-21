Rutte vysvětlil, jaký bude mít stažení amerických vojáků vliv na obranu Evropy

Libor Novák

21. května 2026 16:13

Mark Rutte v Praze Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Nové stahování amerických vojáků z Evropy nebude mít vliv na obranné plány Severoatlantické aliance a celý proces se uskuteční postupně a strukturovaně. Prohlásil to generální tajemník NATO Mark Rutte v reakci na kroky Washingtonu, které odrážejí nutnost přesunout americké strategické zájmy více směrem k Asii. Šéf aliance zároveň zdůraznil, že nastal čas, aby Evropa společně s Kanadou převzala větší díl odpovědnosti za svou konvenční obranu a posílila tak svou roli v rámci transatlantického partnerství.

Komentář generálního tajemníka reaguje na oficiální oznámení Pentagonu, který snížil počet svých aliančních bojových týmů v Evropě ze čtyř na tři, čímž se jejich stavy vrátily na úroveň z roku 2021. Tyto taktické jednotky fungují samostatně a na evropském kontinentu dosud rotovaly v rámci výcviku a nasazení. Změna struktury amerických sil se projevila již počátkem tohoto měsíce, kdy ministerstvo obrany USA odložilo plánované nasazení čtyř tisíc vojáků v Polsku. Tento odklad vyvolal ostrou kritiku ze strany některých republikánských zákonodárců, kteří krok označili za facku do tváře varšavského spojence.

Washington navíc nedávno oznámil stažení pěti tisíc vojáků z Německa, což vyvolalo obavy v americkém senátním Výboru pro ozbrojené složky. Podle tamních zákonodárců může takové oslabení pozic vyslat nesprávný signál ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi v době přetrvávajícího napětí. Rutte však na tiskové konferenci v Bruselu odmítl, že by tyto překvapivé kroky prezidenta Donalda Trumpa narušovaly odstrašující schopnost aliance. Šéf NATO novináře ujistil, že Spojené státy zůstanou v evropských záležitostech i nadále hluboce angažovány.

Podobná ujištění poskytl také nejvyšší alianční velitel, americký generál Alexus Grynkewich, který nepředpokládá, že by v nejbližší době došlo k dalším masivním odsunům amerických sil z kontinentu. Celý proces relokace bude podle něj probíhat v horizontu několika let, což evropským spojencům poskytne dostatek času na vybudování vlastních obranných kapacit. Přesto v evropských politických kruzích přetrvávají obavy, neboť Trump již dříve opakovaně hrozil kompletním stažením jednotek z dalších evropských zemí nebo dokonce úplným odchodem USA z NATO.

Současné stažení pěti tisíc amerických vojáků z německého území je přímým důsledkem ostrého veřejného střetu mezi Trumpem a německým kancléřem Friedrichem Merzem. Amerického prezidenta pobouřilo Merzovo prohlášení, že se Spojené státy nechávají ponižovat íránským vedením kvůli uvízlým mírovým rozhovorům mezi Washingtonem a Teheránem. Trump následně německému kancléři vzkázal, aby se raději soustředil na rusko-ukrajinský konflikt a vnitřní záležitosti vlastní země namísto vměšování se do probíhající války v Íránu.

Bílý dům následně pohrozil stažením jednotek také z Itálie a Španělska, což značí další prohlubování rozporů mezi USA a tradičními evropskými partnery. Vztahy se Španělskem dlouhodobě zatěžují spory o výši obranných výdajů i postoj k íránskému konfliktu, který španělský premiér Pedro Sánchez opakovaně označil za nelegální. Madrid navíc zakázal americké armádě využívat společné vojenské základny k útokům na Írán a uzavřel svůj vzdušný prostor pro americká letadla. Trump kvůli tomu v březnu pohrozil přerušením obchodních vazeb se Španělskem a Pentagon dokonce interně zvažoval možnost pozastavení španělského členství v alianci.

Někdejší vřelé vztahy ochladly také mezi Washingtonem a Římem, kde italská premiérka Giorgia Meloniová odmítla aktivní zapojení své země do bojů v Íránu a kritizovala Trumpovy verbální útoky na papeže Lva. Podobný rozkol nastal v britsko-amerických vztazích, kde Trump opakovaně útočí na britského premiéra Keira Starmera za jeho zdrženlivý postoj k blízkovýchodnímu konfliktu. Napětí v NATO navíc stále přiživuje spor o Grónsko, které se Trump na začátku roku neúspěšně pokusil anektovat, což vyvolalo ostrou diplomatickou roztržku s Dánskem. O této otázce má v pátek ve Švédsku jednat americký ministr zahraničí Marco Rubio s evropskými protějšky.

Generální tajemník Rutte si i přes tyto hluboké příkopy dokázal s Trumpem udržet nadstandardní vztahy, kvůli čemuž si vysloužil přezdívku „zaříkávač Trumpa“. Když americký prezident obhajoval své zájmy v Grónsku potřebou zajistit bezpečnost v Arktidě, Rutte se vyhnul přímé kritice anexe a raději veřejně podpořil Trumpovy obavy z rostoucí aktivity Ruska a Číny v polárních oblastech. Rutte také dlouhodobě hájí Trumpův tlak na zvyšování evropských obranných rozpočtů, který vedl k tomu, že většina členů aliance slíbila zvýšit své národní výdaje na obranu do roku 2035 na pět procent HDP.

Díky tomuto diplomatickému přístupu a osobnímu setkání na Světovém ekonomickém fóru v Davosu dokázal Rutte Trumpa přesvědčit, aby upustil od uvalení cel na evropské partnery kvůli grónskému sporu. Rutteho pragmatická politika vůči Bílému domu však doma v Evropě čelí také silné vlně kritiky. Velké pobouření vyvolaly jeho březnové výroky, v nichž plně podpořil Trumpovo vojenské tažení v Íránu a prohlásil, že americké vedení v této válce činí celý svět bezpečnějším, protože íránský jaderný program představuje existenční hrozbu pro stabilitu kontinentu.

Šéf NATO si je podle svých slov vědom kritických hlasů, které mu vyčítají přílišnou podlézavost vůči americkému prezidentovi. V nedávném prohlášení však své kroky obhájil s tím, že pokud lídr takto významné světové mocnosti vykazuje silné vůdcovství, je určitá míra chvály a pragmatické podpory ze strany aliance naprosto opodstatněná. Podle něj Trumpova nekompromisní politika fakticky donutila evropské státy, aby se probraly a začaly se konečně starat o vlastní bezpečnost, což ve výsledku celou Severoatlantickou alianci posílí.

před 4 hodinami

Ukrajina je vojenskou velmocí. Evropa se musí rozhodnout, zda skončí v ruských rukou, varuje Estonsko

Donald Trump

Vojáků stáhneme mnohem víc, vzkázal Trump do Německa

Nebude to jen pět tisíc vojáků, naznačil americký prezident Donald Trump ohledně plánů na stažení armádních příslušníků z Německa. Spojené státy americké mají u našich sousedů svou nejpočetnější evropskou posádku. 

Americká armáda (U.S. ARMY) Mark Rutte

před 24 minutami

před 1 hodinou

před 1 hodinou

Policie zasahuje ve škole v Pardubicích. (21.5.2026)

Policie evakuuje školu v Pardubicích. Na místě došlo k napadení

Policie ve čtvrtek odpoledne zasahuje na jedné ze středních škol ve východočeských Pardubicích. Na místě mělo dojít ke konfliktu dvou osob, kdy jedna skončila v rukou policistů a druhá v nemocnici. V rámci zásahu došlo k evakuaci příslušné školy kvůli bezpečnostní prohlídce. 

před 1 hodinou

Mark Rutte v Praze

„Budete čelit zdrcující reakci.“ Rutte varoval Putina před použitím jaderných zbraní proti Ukrajině

Generální tajemník NATO Mark Rutte ostře varoval ruského prezidenta Vladimira Putina před případným použitím jaderných zbraní proti Ukrajině. Na tiskové konferenci v bruselské centrále Severoatlantické aliance prohlásil, že jakýkoliv jaderný útok na Kyjev by se setkal s naprosto zničující reakcí ze strany spojenců. Podle šéfa aliance je si Moskva těchto fatálních následků velmi dobře vědoma. Toto prohlášení přichází v momentě, kdy Rusko a Bělorusko zahájily masivní společné vojenské manévry v těsné blízkosti ukrajinských hranic.

před 3 hodinami

Ebola, ilustrační fotografie

USA se jednoduše rozhodly, že epidemii eboly nezastaví, varují experti

V částech střední Afriky se šíří nová epidemie eboly, na kterou Spojené státy americké reagují minimálně. Důvodem jsou rozsáhlé škrty v domácích i globálních programech veřejného zdraví. Pro vzácnou variantu Bundibugyo, která současnou krizi způsobila, neexistuje lék ani schválená vakcína. Zatímco mezinárodní vědci a zdravotničtí lídři usilovně pátrají po místech šíření nákazy, americká pomoc v těchto krizových oblastech citelně chybí. 

před 3 hodinami

Raúl Castro

Právní proces s politickým podtextem. Americké ministerstvo po 40 letech obvinilo Castra

Americké ministerstvo spravedlnosti oficiálně obvinilo čtyřiadevadesátiletého bývalého kubánského prezidenta Raúla Castra a dalších šest osob. Žaloba se týká incidentu z února roku 1996, kdy kubánská armáda sestřelila dva neozbrojené civilní letouny provozované exilovou organizací Brothers to the Rescue. Při tomto útoku zahynuli čtyři lidé, z nichž tři byli občany Spojených států. Floridský prokurátor Jason A. Reding Quiñones k případu uvedl, že uplynutí dlouhé doby nemůže smazat spáchanou vraždu. K tomuto právnímu kroku dochází v momentě, kdy Washington stupňuje tlak na kubánskou republiku s cílem dosáhnout změny tamního politického systému.

před 4 hodinami

před 5 hodinami

Petr Pavel

Mír v Evropě není samozřejmostí. Dějiny na nás čekat nebudou, není čas ztrácet čas, cituje světový tisk Pavla

Prezident Petr Pavel v úvodu svého vystoupení na pražském fóru Globsec, které cituje i světový tisk, upozornil, že jeho opakovaná varování ohledně nutnosti zaměřit se na politickou vůli, průmyslové kapacity a technologické možnosti Evropy jsou dnes ještě naléhavější než dříve. Staré předpoklady, na kterých stála dosavadní bezpečnostní architektura, již podle něj neplatí. Evropa musí převzít mnohem větší odpovědnost za svou vlastní obranu, přičemž motivem by neměly být požadavky z Washingtonu, ale vlastní strategické a životní zájmy kontinentu.

před 6 hodinami

před 7 hodinami

Organizace spojených národů

Česká diplomacie si opět trhla ostudu. Jako jediná z EU nepodpořila rezoluci OSN k ochraně klimatu

Valné shromáždění Organizace spojených národů schválilo rezoluci zaměřenou na ochranu globálního klimatu. Tento krok navazuje na dřívější snahy, kdy bylo uznáno právo na čisté a zdravé životní prostředí jako lidské právo a soud byl požádán o vyjasnění povinností jednotlivých zemí. Nově přijatý dokument má za cíl převést dřívější právní závěry do konkrétní politické a praktické roviny, což by mělo zintenzivnit celosvětové úsilí v boji proti klimatickým změnám.

před 8 hodinami

před 9 hodinami

včera

včera

Hormuzský průliv

Světu zbývá půl roku, aby se vyhnul celosvětové potravinové krizi, varuje FAO

Organizace pro výživu a zemědělství (FAO) vydala varování, podle kterého by zablokování Hormuzského průlivu mohlo během šesti až dvanácti měsíců vyvolat celosvětovou potravinovou krizi. Pokud vlády jednotlivých států nezačnou okamžitě jednat, hrozí prudký nárůst cen jídla. Uzavření této klíčové námořní trasy totiž nepředstavuje pouze krátkodobý výpadek v dopravě, ale znamená začátek hlubokého systémového šoku pro globální trh.

včera

Aktualizováno včera

Ilustrační fotografie.

MS v hokeji ONLINE: Česko - Itálie 3:1. Národní tým se trápil s dalším outsiderem

Dvě výhry ze tří zápasů má česká reprezentace na svém kontě během probíhajícího mistrovství světa ve Švýcarsku, když překvapivě podlehla Slovinsku. Dnes se národní tým utká s dalším z outsiderů skupiny ve Fribourgu, konkrétně nastoupí proti Itálii. Zápas jste v online přenosu mohli sledovat třetinu po třetině na našem webu. 

včera

včera

včera

včera

Europarlament poslal Ficově vládě poslední varování. Slovensko může přijít o všechny peníze z fondů

Evropský parlament ve středu výrazně vystupňoval tlak na slovenskou vládu vedenou Robertem Ficem, když přijal v pořadí již druhou rezoluci týkající se právního státu za necelý měsíc. V novém textu europoslanci otevřeně varují, že Slovensko by v krajním případě mohlo čelit úplnému pozastavení vyplácení evropských fondů. 

Zdroj: Libor Novák

Další zprávy