Mír v Evropě není samozřejmostí. Dějiny na nás čekat nebudou, není čas ztrácet čas, cituje světový tisk Pavla

Libor Novák

21. května 2026 11:07

Petr Pavel
Petr Pavel Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Prezident Petr Pavel v úvodu svého vystoupení na pražském fóru Globsec, které cituje i světový tisk, upozornil, že jeho opakovaná varování ohledně nutnosti zaměřit se na politickou vůli, průmyslové kapacity a technologické možnosti Evropy jsou dnes ještě naléhavější než dříve. Staré předpoklady, na kterých stála dosavadní bezpečnostní architektura, již podle něj neplatí. Evropa musí převzít mnohem větší odpovědnost za svou vlastní obranu, přičemž motivem by neměly být požadavky z Washingtonu, ale vlastní strategické a životní zájmy kontinentu.

Diskuse o budoucím rozsahu konvenční vojenské přítomnosti Spojených států v Evropě jsou stále výraznější a evropské státy se na tuto novou realitu musí připravit. Česká hlava státu zároveň zdůraznila, že to neznamená odklon od USA, protože Severoatlantická aliance zůstává základem kolektivní obrany a transatlantická vazba je pro evropskou bezpečnost klíčová. Evropa sice udělala významný pokrok ve zvyšování výdajů na obranu, avšak věrohodná ochrana se nestaví pouze na samotné výši finančních investic.

Evropské země musí intenzivně pracovat na posílení strategických kapacit a zaplnit kritické mezery v oblastech, jako jsou strategická letecká přeprava, protivzdušná a protiraketová obrana, zpravodajství, logistika nebo vojenská mobilita. Podle českého prezidenta v tomto ohledu není času nazbyt. Pro posílení obranyschopnosti je nezbytné sblížit Evropskou unii a NATO, protože Brusel disponuje nástroji, které aliance nemá, jako jsou přímé financování, infrastruktura a průmyslová politika.

Tyto dva soubory nástrojů by měly být propojeny, protože NATO a Evropská unie nejsou v oblasti evropské bezpečnosti konkurenty, ale měly by fungovat jako doplňující se pilíře. Jako konkrétní příklad uvedl Petr Pavel spolupráci na modernizaci tras, přístavů, mostů a letišť, které jsou klíčové pro přesun vojenských sil po Evropě. Cílem je zajistit, aby se plány obou organizací překrývaly, vojenské požadavky NATO řídily investice Evropské unie a tyto investice následně posilovaly odstrašující kapacity aliance. Do těchto plánů by měly být zapojeny i státy jako Velká Británie, Kanada a Norsko.

Podpora Ukrajiny není charitou, nýbrž přímou investicí do vlastní bezpečnosti Evropy. Pokud bude Ukrajina přinucena k nevýhodnému míru, ponesou podle českého prezidenta následky všechny evropské země po celá desetiletí. Mír v Evropě již nelze považovat za automatický a samozřejmý stav věcí, ale musí být znovu aktivně chráněn, bráněn a udržován. Poučením z této situace není to, že by Evropa zůstala sama, ale že musí být dostatečně silná, aby dokázala v případě potřeby stát na vlastních nohách.

Historie nebude čekat, až bude Evropa připravená, a proto je nutné jednat velmi rychle. Evropské státy se musí poučit od Ukrajiny a reagovat na výzvy s mnohem větší rychlostí. Překážkou úspěchu jsou v současnosti především byrokratické postupy. Ukrajina ukázala obrovskou schopnost přizpůsobit se, inovovat a měnit zavedené postupy, což je vlastnost, kterou Evropa kvůli mnoha regulačním opatřením nezbytným v době míru do jisté míry ztratila. V době konfliktu je však nutné jednat flexibilně a dosahovat výsledků v nejkratším možném čase.

Při návštěvách Ukrajiny a tamních firem vyrábějících drony je patrné, že výroba probíhá v obrovském množství variant. Tyto technologie směřují přímo na frontovou linii, kde jsou během několika dní otestovány, a firmy mají zpětnou vazbu opět v řádu dnů. Takové tempo výrazně přesahuje to, čeho je Evropa schopna dosáhnout v mírových podmínkách. Pokud chce Evropa uspět v jakémkoliv potenciálním budoucím konfliktu, musí zavést procedury, které budou rapidně rychlejší než ty současné, jinak hrozí, že konflikt prohraje kvůli byrokratickým překážkám. Současný stav přirovnal k situaci, kdy má Evropa k dispozici všechny ingredience na skvělé jídlo, ale stále postrádá recept.

V následné krátké debatě se diskuse stočila k roli umělé inteligence a technologií v širším smyslu. Podle Petra Pavla je zcela nepochybné, že technologie budou zbraní budoucnosti. Na tuto otázku se ostatně zaměřili i ruský prezident Vladimir Putin a čínský vůdce Si Ťin-pching během svých společných jednání v Číně. Evropa musí tento vývoj brát vážně, protože zejména Čína dělá v této oblasti obrovský pokrok a zkušenosti z Ukrajiny i Blízkého východu jasně ukazují, že technologická převaha může zcela zásadním způsobem změnit pravidla hry na bojišti.

včera

Poslanci připravují Pavlovi návrhy na vyznamenané. Nechybí exprezident Zeman

Související

Více souvisejících

válka na Ukrajině Petr Pavel

Aktuálně se děje

před 28 minutami

Ebola, ilustrační fotografie

USA se jednoduše rozhodly, že epidemii eboly nezastaví, varují experti

V částech střední Afriky se šíří nová epidemie eboly, na kterou Spojené státy americké reagují minimálně. Důvodem jsou rozsáhlé škrty v domácích i globálních programech veřejného zdraví. Pro vzácnou variantu Bundibugyo, která současnou krizi způsobila, neexistuje lék ani schválená vakcína. Zatímco mezinárodní vědci a zdravotničtí lídři usilovně pátrají po místech šíření nákazy, americká pomoc v těchto krizových oblastech citelně chybí. 

před 1 hodinou

Raúl Castro

Právní proces s politickým podtextem. Americké ministerstvo po 40 letech obvinilo Castra

Americké ministerstvo spravedlnosti oficiálně obvinilo čtyřiadevadesátiletého bývalého kubánského prezidenta Raúla Castra a dalších šest osob. Žaloba se týká incidentu z února roku 1996, kdy kubánská armáda sestřelila dva neozbrojené civilní letouny provozované exilovou organizací Brothers to the Rescue. Při tomto útoku zahynuli čtyři lidé, z nichž tři byli občany Spojených států. Floridský prokurátor Jason A. Reding Quiñones k případu uvedl, že uplynutí dlouhé doby nemůže smazat spáchanou vraždu. K tomuto právnímu kroku dochází v momentě, kdy Washington stupňuje tlak na kubánskou republiku s cílem dosáhnout změny tamního politického systému.

před 2 hodinami

před 2 hodinami

Petr Pavel

Mír v Evropě není samozřejmostí. Dějiny na nás čekat nebudou, není čas ztrácet čas, cituje světový tisk Pavla

Prezident Petr Pavel v úvodu svého vystoupení na pražském fóru Globsec, které cituje i světový tisk, upozornil, že jeho opakovaná varování ohledně nutnosti zaměřit se na politickou vůli, průmyslové kapacity a technologické možnosti Evropy jsou dnes ještě naléhavější než dříve. Staré předpoklady, na kterých stála dosavadní bezpečnostní architektura, již podle něj neplatí. Evropa musí převzít mnohem větší odpovědnost za svou vlastní obranu, přičemž motivem by neměly být požadavky z Washingtonu, ale vlastní strategické a životní zájmy kontinentu.

před 3 hodinami

před 4 hodinami

Organizace spojených národů

Česká diplomacie si opět trhla ostudu. Jako jediná z EU nepodpořila rezoluci OSN k ochraně klimatu

Valné shromáždění Organizace spojených národů schválilo rezoluci zaměřenou na ochranu globálního klimatu. Tento krok navazuje na dřívější snahy, kdy bylo uznáno právo na čisté a zdravé životní prostředí jako lidské právo a soud byl požádán o vyjasnění povinností jednotlivých zemí. Nově přijatý dokument má za cíl převést dřívější právní závěry do konkrétní politické a praktické roviny, což by mělo zintenzivnit celosvětové úsilí v boji proti klimatickým změnám.

před 5 hodinami

před 7 hodinami

včera

včera

Hormuzský průliv

Světu zbývá půl roku, aby se vyhnul celosvětové potravinové krizi, varuje FAO

Organizace pro výživu a zemědělství (FAO) vydala varování, podle kterého by zablokování Hormuzského průlivu mohlo během šesti až dvanácti měsíců vyvolat celosvětovou potravinovou krizi. Pokud vlády jednotlivých států nezačnou okamžitě jednat, hrozí prudký nárůst cen jídla. Uzavření této klíčové námořní trasy totiž nepředstavuje pouze krátkodobý výpadek v dopravě, ale znamená začátek hlubokého systémového šoku pro globální trh.

včera

Raúl Castro

Americká justice chystá kvůli incidentu v roce 96 žalobu proti Castrovi

Americká justice se chystá k zásadnímu právnímu a diplomatickému kroku, který může výrazně vyostřit vztahy mezi Washingtonem a Havanou. Podle dostupných informací ministerstvo spravedlnosti Spojených států připravuje obžalobu proti čtyřiadevadesátiletému bývalému kubánskému prezidentovi Raúlu Castrovi. Očekává se, že oficiální oznámení obvinění představitelé amerických úřadů zveřejní během ceremoniálu věnovaného uctění památky obětí incidentu z devadesátých let.

Aktualizováno včera

Ilustrační fotografie.

MS v hokeji ONLINE: Česko - Itálie 3:1. Národní tým se trápil s dalším outsiderem

Dvě výhry ze tří zápasů má česká reprezentace na svém kontě během probíhajícího mistrovství světa ve Švýcarsku, když překvapivě podlehla Slovinsku. Dnes se národní tým utká s dalším z outsiderů skupiny ve Fribourgu, konkrétně nastoupí proti Itálii. Zápas jste v online přenosu mohli sledovat třetinu po třetině na našem webu. 

včera

včera

včera

včera

včera

včera

Ilustrační foto

WHO: Ebola se v tichosti šířila měsíce. Vakcína bude nejdříve za půl roku

Světová zdravotnická organizace ve středu oznámila, že dávky nejslibnější potenciální vakcíny proti kmeni Bundibugyo, který v současnosti způsobuje epidemii eboly ve střední Africe, nebudou k dispozici dříve než za šest až devět měsíců. Generální ředitel organizace Tedros Adhanom Ghebreyesus na tiskové konferenci uvedl, že počet podezřelých případů v Demokratické republice Kongo a v Ugandě stoupl na šest set, přičemž nákaza si dosud vyžádala sto třicet devět obětí a očekává se, že toto číslo dále poroste.

včera

Vladimír Putin dorazil do Číny, setkal se se Si Ťin-pchingem

Světu hrozí návrat k zákonu džungle, varoval Si Ťin-pching

Čínský prezident Si Ťin-pching ve středu v Pekingu přivítal ruského prezidenta Vladimira Putina a v souvislosti s aktuálním globálním děním varoval, že světu hrozí návrat k zákonu džungle. Vztahy mezi Čínou a Ruskem přitom označil za stabilizující sílu ve světě. Setkání obou státníků ve Velké síni lidu doprovázely vojenské pocty i vítání ze strany dětí s vlajkami obou zemí. Ceremonie se odehrála jen několik dní poté, co čínský vůdce na stejném místě hostil amerického prezidenta Donalda Trumpa, s nímž projednával otázky obchodu, Tchaj-wanu či konfliktu v Íránu.

včera

V Kongu se šíří panika. Úřady nestíhají s ebolou držet krok

V oblastech na východě Demokratické republiky Kongo zasažených ebolou se šíří panika, protože počet podezřelých úmrtí neustále stoupá. Místní úřady přiznávají, že se jim nedaří držet krok s šířením nákazy, která se v regionu pravděpodobně šířila delší dobu nepozorovaně. Obyvatelé těžařských měst vyjadřují obrovský strach z toho, jak rychle nakažení lidé umírají. Konžský ministr zdravotnictví Samuel Roger Kamba po návštěvě provincie Ituri, která je hlavním ohniskem, potvrdil, že zdravotnické týmy virus pouze dotahují, jelikož mohl v komunitě kolovat ještě před oficiálním odhalením z konce dubna.

Zdroj: Libor Novák

Další zprávy