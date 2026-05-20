Světu hrozí návrat k zákonu džungle, varoval Si Ťin-pching

Čínský prezident Si Ťin-pching ve středu v Pekingu přivítal ruského prezidenta Vladimira Putina a v souvislosti s aktuálním globálním děním varoval, že světu hrozí návrat k zákonu džungle. Vztahy mezi Čínou a Ruskem přitom označil za stabilizující sílu ve světě. Setkání obou státníků ve Velké síni lidu doprovázely vojenské pocty i vítání ze strany dětí s vlajkami obou zemí. Ceremonie se odehrála jen několik dní poté, co čínský vůdce na stejném místě hostil amerického prezidenta Donalda Trumpa, s nímž projednával otázky obchodu, Tchaj-wanu či konfliktu v Íránu.
Rozhovory mezi Si Ťin-pchingem a Putinem byly zahájeny v užším kruhu za účasti menšího počtu delegátů, na což navázalo širší jednání za přítomnosti celých delegací. Po skončení těchto schůzek se oba prezidenti zúčastnili slavnostního podpisu řady dokumentů z oblasti technologií, obchodu, vědeckého výzkumu a duševního vlastnictví. Mezi podepsanými dohodami bylo podle čínských státních médií také prodloužení smlouvy o dobrém sousedství a přátelské spolupráci, která byla poprvé uzavřena před pětadvaceti lety.
V následném prohlášení Si Ťin-pching označil vztahy s Moskvou za komplexní strategické partnerství na nejvyšší úrovni a vyzval ke společnému odporu proti jakémukoliv jednostrannému nátlaku na mezinárodní scéně. Čínský prezident se dotkl také situace na Blízkém východě, kde označil další nepřátelství za nepřípustné a zdůraznil naléhavou nutnost dosažení komplexního příměří. Vladimir Putin ve svém úvodním projevu rovněž vyzdvihl bezprecedentní úroveň vzájemných vztahů a ujistil, že Moskva zůstává spolehlivým dodavatelem energií i v době probíhající blízkovýchodní krize, načež pozval svého čínského kolegu na návštěvu Ruska v příštím roce.
Program obou lídrů pokračoval neformálním čajem v prostorách bývalých císařských zahrad Čung-nan-chaj, kde dnes sídlí ústředí čínské komunistické strany. Paralelně se schůzkou hlav států byla naplánována také jednání ministrů zahraničí Wanga I a Sergeje Lavrova. Hlavním tématem ruské delegace je posílení vzájemného obchodu a investic v situaci, kdy ruská ekonomika čelí tvrdým mezinárodním sankcím kvůli válce na Ukrajině. Čína je aktuálně největším obchodním partnerem Ruska a odebírá téměř polovinu jeho exportu ropy.
Sledované setkání vyvolalo vlnu srovnávání s nedávnou návštěvou Donalda Trumpa v Pekingu, mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov však podotkl, že srovnání není jednoduché, protože ne všechno je viditelné na povrchu a hlavní hodnota spočívá v samotném obsahu rozhovorů, nikoli v ceremoniích. Peskov zároveň nevyloučil, že by se Putin mohl s Trumpem setkat v listopadu na summitu APEC v Číně. Krátce před uvítáním ruského prezidenta navíc čínské ministerstvo obchodu potvrdilo nákup dvou set letadel Boeing a snahu o prodloužení loňské obchodní dohody s USA, což nepřímo potvrdilo Trumpova prohlášení z minulého týdne.
Generální ředitel Světové zdravotnické organizace (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus vyjádřil hluboké znepokojení nad rozsahem a rychlostí, s jakou se šíří nová epidemie eboly v Demokratické republice Kongo. Od začátku nynějšího propuknutí nákazy úřady v zemi zaznamenaly již nejméně 500 podezřelých případů a 130 úmrtí. V severovýchodní konžské provincii Ituri bylo laboratorně potvrzeno 30 případů, přičemž nákaza pronikla i do ugandského hlavního města Kampala, kde byl potvrzen jeden případ a jedno úmrtí. Pozitivní test měl také jeden občan Spojených států, který byl následně přepraven k léčbě do Německa.
Zdroj: Libor Novák