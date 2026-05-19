Výhled počasí do poloviny června. Jeden problém se má prohlubovat

Blíží se červnový začátek meteorologického léta, ostatně už o víkendu by tomu měly teploty odpovídat. Dlouhodobě se ale očekává spíše teplotně průměrné počasí, vyplývá z měsíčního výhledu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
První polovina května přinesl teplotně nadprůměrný i podprůměrný týden. Nadcházející období nabídne zejména teploty typické pro tuto roční dobu. "Teplotně očekáváme první tři týdny předpovědi průměrné, čtvrtý týden předpovědi by měl být slabě podprůměrný," uvedli meteorologové ve výhledu.
"Týdenní průměry nejnižších nočních teplot očekáváme v prvním týdnu předpovědi kolem 8 °C, v dalších třech týdnech přibližně od 9 do 12 °C. Týdenní průměry nejvyšších denních teplot očekáváme od 19 do 24 °C," prozradili experti.
Například pro blížící se víkend ale předpověď slibuje i vyšší odpolední maxima, rtuť teploměru může vyšplhat až na 28 stupňů. Letní počasí přetrvá i do úvodních dní příštího týdne.
Meteorologové zároveň zmínili, že přetrvává celkový deficit srážek z předchozích měsíců a související sucho. Co se týká srážek, budou tento a následující týden podprůměrné. Následovat mají dva průměrné týdny.
"Deficit srážek z uplynulých týdnů a stav sucha se tak budou dále prohlubovat. Při srážkách budou převládat přeháňky a bouřky, v některých lokalitách se vyskytne i déšť," dodal ČHMÚ.
Zdroj: Libor Novák