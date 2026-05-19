Ebola se šíří rychleji, než jsme odhadovali, přiznává WHO. O většině nakažených ještě lékaři neví

Epidemie eboly, která si v Demokratické republice Kongo vyžádala již nejméně 131 lidských životů, se možná šíří mnohem rychleji, než se původně předpokládalo. Varování v úterý vydala zástupkyně Světové zdravotnické organizace (WHO) doktorka Anne Ancia. Podle jejích slov se s postupujícím vyšetřováním ukazuje, že se nákaza stihla rozšířit do dalších oblastí. V Demokratické republice Kongo úřady k úternímu dni evidují již více než 513 podezřelých případů, přičemž jedno úmrtí na tuto chorobu potvrdila také sousední Uganda.
Skutečný rozsah epidemie by však mohl být podle odborných propočtů ještě vážnější. Matematické modely, které v pondělí zveřejnilo londýnské centrum MRC pro globální analýzu infekčních nemocí, naznačují, že podstatná část nakažených nebyla vůbec zachycena. Autoři studie nevylučují, že celkový počet případů v regionu již mohl překročit hranici jednoho tisíce. Generální ředitel WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus, který situaci minulý týden prohlásil za mimořádnou událost mezinárodního významu, vyjádřil hluboké znepokojení nad rozsahem a rychlostí, s jakou se epidemie šíří.
Panují vážné obavy, že se virus v regionu nepozorovaně šířil několik týdnů předtím, než byl 24. dubna poprvé oficiálně detekován. Situaci komplikuje skutečnost, že pro kmen eboly, který stojí za současným nárůstem počtu nemocných, neexistuje schválená vakcína. Světová zdravotnická organizace v současné době vyhodnocuje, zda by určitou ochranu nemohly poskytnout jiné dostupné léky. Ohniskem nákazy je konžská provincie Ituri, která je však z bezpečnostního hlediska velmi nestabilní. Podle doktorky Ancia se zde obyvatelstvo neustále přesouvá, což expertům zásadně ztěžuje vyšetřování a snahy o kontrolu šíření nemoci.
Práce zdravotníků ukazuje, že virus již stihl proniknout za hranice země a do dalších konžských provincií. Nákaza byla potvrzena v provincii Jižní Kivu, jejíž obyvatelé se potýkají s dlouhotrvající humanitární krizí. Jeden případ se objevil také v Gomě, největším městě na východě Demokratické republiky Kongo. V tomto městě žije přibližně 850 000 obyvatel a oblast se nachází pod kontrolou rebelů podporovaných Rwandou. Právě vysoká míra nestability a ozbrojených konfliktů nutí místní k častým migracím, čímž riziko dalšího přenosu viru strmě roste.
V reakci na hrozící nebezpečí začalo několik afrických států zavádět preventivní opatření. Země zpřísňují kontroly na hraničních přechodech a připravují svá zdravotnická zařízení na možný záchyt nemocných. Sousední Rwanda se rozhodla své hranice s Demokratickou republikou Kongo zcela uzavřít.
Kvůli podezření na infekci probíhá také evakuace amerického občana, kterým je pravděpodobně lékař misionářské skupiny Peter Stafford. Příznaky onemocnění se u něj projevily během víkendu a německé ministerstvo zdravotnictví potvrdilo, že pacient je letecky přepravován k léčbě do Německa. Americké Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) navíc pracuje na evakuaci nejméně šesti dalších Američanů, kteří byli viru vystaveni.
Ebola je virové onemocnění, které se v počátečních stádiích projevuje symptomy podobnými chřipce, jako jsou horečky, bolesti hlavy a silná únava. Současnou epidemii má na svědomí vzácný kmen Bundibugyo. V historii způsobil pouze dvě epidemie, při kterých usmrtil přibližně třetinu všech infikovaných pacientů.
Vůbec nejrozsáhlejší epidemie eboly v historii zasáhla západní Afriku mezi lety 2014 a 2016, kdy se nakazilo přes 28 600 lidí. Tehdejší krizi však způsobil kmen Zaire, na který dnes již schválená a účinná očkovací látka existuje. Nemoc se tehdy rozšířila do řady států včetně Guineje, Sierry Leone, Spojených států, Velké Británie či Itálie a vyžádala si celkem 11 325 obětí.
Související
Ostře sledované Světové zdravotnické shromáždění začalo. Chce se stát historickým momentem pro lidstvo
Svět mobilizuje síly ve snaze potlačit nové ohnisko eboly
WHO (Světová zdravotnická organizace) , Ebola
Aktuálně se děje
před 38 minutami
Ebola se šíří rychleji, než jsme odhadovali, přiznává WHO. O většině nakažených ještě lékaři neví
před 1 hodinou
V Praze se srazil autobus s tramvají. Aktivován traumaplán, záchranka povolala velkokapacitní vůz Fenix
před 2 hodinami
Spojené státy prodlouží dočasné pozastavení sankcí na export ruské ropy
před 2 hodinami
V Británii se ve velkém začíná mluvit o návratu do EU
před 3 hodinami
Trump odložil plánovaný vojenský úder na Írán
před 4 hodinami
Prodávají své děti, aby přežili. Afghánistán se potácí na hraně hladomoru
před 5 hodinami
Počasí bude o víkendu letní. Teploty začnou atakovat tropickou třicítku
Aktualizováno včera
MS v hokeji: Česko porazilo Švédsko 4:3
včera
Musk prohrál soud proti OpenAI. Porota žalobu smetla ze stolu
včera
Rusko a Bělorusko uspořádaly vojenské cvičení zaměřené na nasazení jaderných zbraní
včera
Trumpova administrativa zřídila téměř dvoumiliardový fond. Peníze půjdou jeho spojencům
včera
Co je ebola a proč je tak těžké epidemii zastavit?
včera
Ebolou a hantavirem to neskončí. Infekční onemocnění jsou stále častější a ničivější, varují odborníci
včera
Ostře sledované Světové zdravotnické shromáždění začalo. Chce se stát historickým momentem pro lidstvo
včera
Vláda na pozici náčelníka Generálního štábu navrhne Miroslava Hlaváče
včera
Svět mobilizuje síly ve snaze potlačit nové ohnisko eboly
včera
Kallasová, Merkelová, Seagal nebo Depardieu? Evropa hledá vyjednavače pro Rusko
včera
FP: Zprávy o hrozícím pádu Putina může vypouštět sám Kreml. Ve hře jsou tvrdší represe a čistky
včera
Zelenskyj: Nastal čas, aby si Evropa vybrala vyjednavače pro jednání s Ruskem
včera
„Došlo k obrovské chybě, soudruzi?“ Rusko omylem zaútočilo na čínskou posádku severokorejské lodi
Vojenské síly Ruské federace provedly v noci на 18. května útok na čínské obchodní plavidlo, které se nacházelo v ukrajinských územních vodách v Černém moři. Ruská armáda použila k tomuto úderu bezpilotní letoun typu Šáhid. O události informoval mluvčí ukrajinského námořnictva Dmytro Pletenčuk na svém facebookovém účtu s odvoláním na oficiální prohlášení.
Zdroj: Libor Novák