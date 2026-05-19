Ebola se šíří rychleji, než jsme odhadovali, přiznává WHO. O většině nakažených ještě lékaři neví

Libor Novák

19. května 2026 12:16

Sídlo Světové zdravotnické organizace Foto: Google Earth

Epidemie eboly, která si v Demokratické republice Kongo vyžádala již nejméně 131 lidských životů, se možná šíří mnohem rychleji, než se původně předpokládalo. Varování v úterý vydala zástupkyně Světové zdravotnické organizace (WHO) doktorka Anne Ancia. Podle jejích slov se s postupujícím vyšetřováním ukazuje, že se nákaza stihla rozšířit do dalších oblastí. V Demokratické republice Kongo úřady k úternímu dni evidují již více než 513 podezřelých případů, přičemž jedno úmrtí na tuto chorobu potvrdila také sousední Uganda.

Skutečný rozsah epidemie by však mohl být podle odborných propočtů ještě vážnější. Matematické modely, které v pondělí zveřejnilo londýnské centrum MRC pro globální analýzu infekčních nemocí, naznačují, že podstatná část nakažených nebyla vůbec zachycena. Autoři studie nevylučují, že celkový počet případů v regionu již mohl překročit hranici jednoho tisíce. Generální ředitel WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus, který situaci minulý týden prohlásil za mimořádnou událost mezinárodního významu, vyjádřil hluboké znepokojení nad rozsahem a rychlostí, s jakou se epidemie šíří.

Panují vážné obavy, že se virus v regionu nepozorovaně šířil několik týdnů předtím, než byl 24. dubna poprvé oficiálně detekován. Situaci komplikuje skutečnost, že pro kmen eboly, který stojí za současným nárůstem počtu nemocných, neexistuje schválená vakcína. Světová zdravotnická organizace v současné době vyhodnocuje, zda by určitou ochranu nemohly poskytnout jiné dostupné léky. Ohniskem nákazy je konžská provincie Ituri, která je však z bezpečnostního hlediska velmi nestabilní. Podle doktorky Ancia se zde obyvatelstvo neustále přesouvá, což expertům zásadně ztěžuje vyšetřování a snahy o kontrolu šíření nemoci.

Práce zdravotníků ukazuje, že virus již stihl proniknout za hranice země a do dalších konžských provincií. Nákaza byla potvrzena v provincii Jižní Kivu, jejíž obyvatelé se potýkají s dlouhotrvající humanitární krizí. Jeden případ se objevil také v Gomě, největším městě na východě Demokratické republiky Kongo. V tomto městě žije přibližně 850 000 obyvatel a oblast se nachází pod kontrolou rebelů podporovaných Rwandou. Právě vysoká míra nestability a ozbrojených konfliktů nutí místní k častým migracím, čímž riziko dalšího přenosu viru strmě roste.

V reakci na hrozící nebezpečí začalo několik afrických států zavádět preventivní opatření. Země zpřísňují kontroly na hraničních přechodech a připravují svá zdravotnická zařízení na možný záchyt nemocných. Sousední Rwanda se rozhodla své hranice s Demokratickou republikou Kongo zcela uzavřít.

Kvůli podezření na infekci probíhá také evakuace amerického občana, kterým je pravděpodobně lékař misionářské skupiny Peter Stafford. Příznaky onemocnění se u něj projevily během víkendu a německé ministerstvo zdravotnictví potvrdilo, že pacient je letecky přepravován k léčbě do Německa. Americké Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) navíc pracuje na evakuaci nejméně šesti dalších Američanů, kteří byli viru vystaveni.

Ebola je virové onemocnění, které se v počátečních stádiích projevuje symptomy podobnými chřipce, jako jsou horečky, bolesti hlavy a silná únava. Současnou epidemii má na svědomí vzácný kmen Bundibugyo. V historii způsobil pouze dvě epidemie, při kterých usmrtil přibližně třetinu všech infikovaných pacientů.

Vůbec nejrozsáhlejší epidemie eboly v historii zasáhla západní Afriku mezi lety 2014 a 2016, kdy se nakazilo přes 28 600 lidí. Tehdejší krizi však způsobil kmen Zaire, na který dnes již schválená a účinná očkovací látka existuje. Nemoc se tehdy rozšířila do řady států včetně Guineje, Sierry Leone, Spojených států, Velké Británie či Itálie a vyžádala si celkem 11 325 obětí.

Spojené státy prodlouží dočasné pozastavení sankcí na export ruské ropy

Zdroj: Libor Novák

