Co je ebola a proč je tak těžké epidemii zastavit?

Libor Novák

18. května 2026 18:14

Ebola, ilustrační fotografie Foto: Pixmac

Světová zdravotnická organizace vyhlásila kvůli nové epidemii eboly v Demokratické republice Kongo stav veřejného ohrožení mezinárodního významu. Boj s touto nákazou je však mimořádně komplikovaný. Epidemii totiž způsobil vzácný kmen viru, na který neexistuje očkování, a ohniska se navíc nacházejí v oblastech zasažených válečným konfliktem. Riziko šíření mimo východní Afriku je nicméně minimální a lidstvo nečelí hrozbě globální pandemie.

Ebola je vzácné, ale vysoce smrtící virové onemocnění. Původně se šíří ze zvířat, nejčastěji z kaloňů, přičemž lidé se mohou nakazit při manipulaci s nimi nebo při konzumaci jejich masa. Příznaky se objevují náhle po dvou až jednadvaceti dnech a zpočátku připomínají chřipku doprovázenou horečkou, bolestmi hlavy a únavou. Později nastupuje zvracení, průjem a selhávání orgánů, přičemž u některých pacientů dochází k vnitřnímu i vnějšímu krvácení. Mezi lidmi se virus přenáší kontaktem s infikovanými tělesnými tekutinami.

Současnou vlnu nákazy má na svědomí kmen Bundibugyo, který se objevil po více než deseti letech. Tento kmen vyvolal v minulosti pouze dvě epidemie, při nichž usmrtil zhruba třetinu nakažených. Jeho vzácnost přinesla zdravotníkům řadu problémů. Prvotní krevní testy byly negativní, protože byly nastaveny na detekci běžnějších kmenů. Proti kmeni Bundibugyo neexistují schválené léky ani vakcíny, byť experimentální látky jsou ve vývoji. Určitou ochranu by mohlo poskytnout očkování proti kmenu Zaire.

Další komplikací je přítomnost nákazy ve válečné zóně, kde čtvrt milionu lidí opustilo své domovy a obyvatelé migrují přes špatně hlídané hranice do sousedních zemí. Prvním známým případem byla zdravotní sestra, u které se příznaky projevily 24. dubna, takže se virus před svým odhalením šířil nepozorovaně několik týdnů. Skutečný rozsah epidemie je kvůli tomu neznámý. Sestra zemřela v Bunie, hlavním městě provincie Ituri, a její tělo bylo převezeno do hornického města Mongwalu, odkud pochází většina hlášených případů.

Podle konžského ministra zdravotnictví Samuela Rogera Kamby se nákaza rozšířila velmi rychle kvůli velkému množství lidí, kteří přišli do kontaktu s tělem sestry během pohřebního obřadu. Pohřby označil za hlavní zdroj rizika také šéf Afrického centra pro kontrolu a prevenci nemocí Jean Kaseya. Informační kampaně se proto nyní zaměřují na osvětu o bezpečném zacházení s těly zemřelých, dodržování základní hygieny a ochranu zdravotníků. K pozdnímu nahlášení epidemie přispělo i to, že místní komunity považovaly nemoc za projev čarodějnictví a hledaly pomoc u šamanů či v modlitebnách namísto nemocnic.

První případy byly hlášeny v městech Mongwalu, Rwampara a Bunia. Nákaza se však potvrdila už i v Gomě, největším městě východního Konga s 850 tisíci obyvateli, které ovládají rebelové. Infikovanou je žena, která do města přicestovala poté, co její manžel zemřel na ebolu v Bunie. Dva případy hlásí také ugandská Kampala, kde jeden konžský občan nemoci podlehl a druhý se léčí; oba do země přicestovali z Konga.

Vláda vyslala do Bunie zdravotnické týmy s ochranným vybavením. Na místě působí WHO a Lékaři bez hranic, kteří budují léčebná centra a připravují krizový plán. Pro hlášení příznaků funguje bezplatná linka 151. Obyvatelé jsou vyzýváni k okamžitému vyhledání pomoci při symptomech, k izolaci, k vyhýbání se kontaktu s mrtvými lidmi i zvířaty a k úplnému vynechání syrového či nedovařeného masa.

Město Goma je pod kontrolou povstalecké skupiny AFC-M23, jejíž mluvčí Lawrence Kanyuka oznámil, že povstalci okamžitě aktivovali obranné mechanismy a ve spolupráci s místními lékaři vytvářejí vlastní tým pro boj s ebolou. Přestože vládní síly ani rebelové nepotvrdili ochotu odložit zbraně a spolupracovat, optimismus dodává fakt, že případ v Gomě potvrdil státní Institut National de Recherche Biomédicale.

Africké centrum pro kontrolu a prevenci nemocí varovalo před vysokým rizikem zavlečení nákazy do Ugandy, Rwandy a Jižního Súdánu. Rwanda již zpřísnila kontroly na hranicích v blízkosti Gomy. Přechod z Konga do Rwandy je pro běžné konžské občany uzavřen, úřady však umožňují návrat Rwanďanům a Konžanům s trvalým pobytem ve Rwandě. Ugandský prezident Yoweri Museveni kvůli situaci odložil tradiční červnovou pouť k uctění památky mučedníků, na kterou každoročně přijíždějí tisíce věřících z Konga.

Svět mobilizuje síly ve snaze potlačit nové ohnisko eboly

Ebolou a hantavirem to neskončí. Infekční onemocnění jsou stále častější a ničivější, varují odborníci

Svět je stále méně odolný vůči epidemiím infekčních chorob. Ve své pondělní zprávě před tím varoval Nezávislý panel pro monitorování globální připravenosti (GPMB). Odborníci upozorňují, že s rostoucí frekvencí výskytu těchto onemocnění se zvyšují i škody, které způsobují. Riziko vzniku nové pandemie podle nich v současnosti roste rychleji než investice do připravenosti, kvůli čemuž svět stále není bezpečnějším místem.
Světová zdravotnická organizace (WHO)

Svět mobilizuje síly ve snaze potlačit nové ohnisko eboly

Mezinárodní společenství mobilizuje síly k potlačení nového ohniska nákazy virem ebola v Demokratické republice Kongo a v sousední Ugandě. Epidemie infikovala stovky lidí a vyžádala si desítky podezřelých úmrtí, přičemž Spojené státy již podnikají kroky k evakuaci malé skupiny svých občanů, kterých se situace přímo dotkla.

Ebolou a hantavirem to neskončí. Infekční onemocnění jsou stále častější a ničivější, varují odborníci

Svět je stále méně odolný vůči epidemiím infekčních chorob. Ve své pondělní zprávě před tím varoval Nezávislý panel pro monitorování globální připravenosti (GPMB). Odborníci upozorňují, že s rostoucí frekvencí výskytu těchto onemocnění se zvyšují i škody, které způsobují. Riziko vzniku nové pandemie podle nich v současnosti roste rychleji než investice do připravenosti, kvůli čemuž svět stále není bezpečnějším místem.

Ostře sledované Světové zdravotnické shromáždění začalo. Chce se stát historickým momentem pro lidstvo

V Ženevě začalo ostře sledované zasedání Světového zdravotnického shromáždění. Úvodního slova se ujal prezident shromáždění Victor Atallah Lajam, který ve svém projevu zdůraznil, že globální zdraví se neměří množstvím schválených dokumentů, ale počtem zachráněných lidských životů. Apeloval na přítomné delegáty, aby z tohoto zasedání udělali historický moment pro celé lidstvo. Po úvodních ceremoniích začali zástupci jednotlivých států projednávat oficiální program schůze.

Vláda na pozici náčelníka Generálního štábu navrhne Miroslava Hlaváče

Vláda na pozici náčelníka Generálního štábu Armády České republiky navrhne generálporučíka Miroslava Hlaváče. Na pondělní tiskové konferenci to oznámil premiér Andrej Babiš, který Hlaváče označil za ideálního kandidáta a přirozeného zástupce i z hlediska armádní hierarchie. Nový náčelník by měl v letních měsících v čele armády vystřídat Karla Řehku.

Svět mobilizuje síly ve snaze potlačit nové ohnisko eboly

Mezinárodní společenství mobilizuje síly k potlačení nového ohniska nákazy virem ebola v Demokratické republice Kongo a v sousední Ugandě. Epidemie infikovala stovky lidí a vyžádala si desítky podezřelých úmrtí, přičemž Spojené státy již podnikají kroky k evakuaci malé skupiny svých občanů, kterých se situace přímo dotkla.

Kallasová, Merkelová, Seagal nebo Depardieu? Evropa hledá vyjednavače pro Rusko

Vzhledem k tomu, že vyjednávací tým amerického prezidenta Donalda Trumpa je plně zaměstnán řešením krize v Íránu, ocitá se Evropa pod značným tlakem. Právě na ni nyní padá odpovědnost, aby jmenovala zvláštního vyslance pro mírové rozhovory mezi Ruskem a Ukrajinou. Překvapivé přitom je, že k tomuto kroku vyjadřují otevřenost jak Kyjev, tak Moskva.

FP: Zprávy o hrozícím pádu Putina může vypouštět sám Kreml. Ve hře jsou tvrdší represe a čistky

Z Moskvy se s železnou pravidelností vynořují zprávy, které mají naznačovat, že ruský prezident Vladimir Putin začíná čelit vážným politickým hrozbám. Spekulace o trhlinách v režimu obvykle přiživují události, jako je zatčení loajálního funkcionáře, náhlé zmizení vysoce postaveného úředníka nebo zvěsti o rostoucí nespokojenosti moskevské elity. Pro vnější pozorovatele tyto střípky často vypadají jako první neklamné známky oslabení celého systému. Podle webu Foreign Policy ale vše může být úplně jinak a některé informace může vypouštět sám Kreml.

Zelenskyj: Nastal čas, aby si Evropa vybrala vyjednavače pro jednání s Ruskem

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj včera večer naznačil, že nastal čas, aby si Evropa vybrala svého hlavního vyjednavače pro případná budoucí mírová jednání s Ruskem. Po rozhovoru s předsedou Evropské rady Antóniem Costou ukrajinský lídr uvedl, že se oba shodli na nutnosti zapojení Evropy do těchto rozhovorů, kde musí mít silný hlas a jasnou přítomnost. Podle Zelenského je nyní klíčové přesně určit, kdo bude evropské zájmy v tomto procesu reprezentovat.

„Došlo k obrovské chybě, soudruzi?“ Rusko omylem zaútočilo na čínskou posádku severokorejské lodi

Vojenské síly Ruské federace provedly v noci на 18. května útok na čínské obchodní plavidlo, které se nacházelo v ukrajinských územních vodách v Černém moři. Ruská armáda použila k tomuto úderu bezpilotní letoun typu Šáhid. O události informoval mluvčí ukrajinského námořnictva Dmytro Pletenčuk na svém facebookovém účtu s odvoláním na oficiální prohlášení.

SAE: Za útokem u jaderné elektrárny stojí Írán nebo jeho spojenci

Spojené arabské emiráty připsaly odpovědnost za útok poblíž své jaderné elektrárny dronu odpálenému z Íránu nebo některým z jeho regionálních spojenců. Abú Zabí celý incident označilo za nebezpečnou eskalaci. Požár, který po útoku vypukl těsně za areálem jaderné elektrárny Barakah, si nevyžádal žádná zranění ani nespustil radiační poplach. Úřad pro jadernou regulaci Spojených arabských emirátů potvrdil, že nedošlo k žádnému úniku radiace ani ohrožení veřejnosti.

Situace s ebolou je mimořádně závažná. Proti současné variantě neexistuje vakcína ani léky, varuje WHO

Světová zdravotnická organizace vyhlásila kvůli propuknutí eboly v Demokratické republice Kongo a v Ugandě stav veřejného ohrožení mezinárodního významu. K tomuto kroku přistoupil generální ředitel organizace Tedros Adhanom Ghebreyesus ještě předtím, než svolal formální krizový výbor. Podle odborníků toto rychlé rozhodnutí odráží mimořádnou závažnost celé situace. Impulsem pro prohlášení bylo zaznamenání osmdesáti osmi úmrtí a více než tří set podezřelých případů.

Čas se krátí. Írán musí jednat, jinak z něj nic nezbyde, varoval Trump

Americký prezident Donald Trump poslal Íránu varování, že čas se neúprosně krátí. Tento krok přichází v momentě, kdy rozhovory zaměřené na ukončení válečného konfliktu uvízly na mrtvém bodě. Trump ve svém příspěvku na sociální síti Truth Social zdůraznil, že Teherán musí jednat velmi rychle, jinak z něj nic nezbude. Zároveň dodal, že čas je v této situaci naprosto klíčový factor.

Britové si posvítí na charitu jedné z princezen. Ve financích něco nesedí

Britská princezna Eugenie se sice nedávno pochlubila radostnou novinkou, když oznámila těhotenství, ale kolem její osoby zároveň panuje jisté napětí. Příslušná komise totiž zahájila vyšetřování její charitativní organizace Anti-Slavery Collective. Informovala o tom BBC. Důvodem jsou pochybnosti ohledně výdajů charity. 

Švýcaři, Slováci i Finové mají šest bodů. Američané se trápili i s Brity, ale vyhráli

V sobotním programu hokejového světového šampionátu ve Švýcarsku se k radosti domácích fanoušků právě jejich hokejová reprezentace přidala k mužstvům, která mají po dvou zápasech plný počet bodů, tedy šest. V případě Švýcarska se tak stalo poté, co se mu v rámci skupiny A v Curychu podařilo porazit Lotyšsko 3:1. Slováci mají v tabulce skupiny B po úvodním víkendu také šest bodů, protože ve svém úvodním sobotním zápase udolali Nory a navázali nedělním vítězstvím 4:1 nad Italy. Ti před tím v sobotu taktéž prohráli s největším favoritem turnaje z Kanady 0:6. Šest bodů mají Finové poté, co si v sobotu poradili s Maďary. Stejně jako v neděli Američané s Brity a spravili si tak chuť po prohře se Švýcary.

První Čech zdolal nejvyšší horu světa Mount Everest před 35 lety

Je tomu přesně 35 let, co stanul první Čech na vrcholu nejvyšší hory světa. Bylo 17. května roku 1991, když český horolezec jménem Leopold Sulovský zdolal Mount Everest. A nebyla to jediná osmitisícovka, na kterou vystoupal.

