Trumpova administrativa zřídila téměř dvoumiliardový fond. Peníze půjdou jeho spojencům

Ministerstvo spravedlnosti USA v pondělí oznámilo zřízení fondu ve výši 1,776 miliardy dolarů, který má sloužit k odškodnění spojenců prezidenta Donalda Trumpa. Peníze jsou určeny pro ty, kteří tvrdí, že se stali terčem nespravedlivého pronásledování ze strany předchozí administrativy Joea Bidena. Tento bezprecedentní krok umožňuje Trumpově administrativě vyplácet vládní prostředky z peněz daňových poplatníků podporovatelům hlavy státu, a to prostřednictvím úřadu, který má prezident pod kontrolou.
Vznik fondu, jehož rozpočet symbolicky odkazuje na rok vyhlášení americké nezávislosti, doprovází stažení Trumpovy osobní žaloby na Daňový úřad (IRS). V ní prezident požadoval 10 miliard dolarů za to, že úřad nedokázal ochránit jeho daňová přiznání před neoprávněným únikem na veřejnost. Samotný Donald Trump z nově založeného fondu žádné finanční prostředky neobdrží, ministerstvo spravedlnosti mu však adresuje oficiální omluvu.
Takzvaný „fond proti zneužívání státní moci“ bude pravděpodobně okamžitě čelit žalobám ze strany Demokratů a organizací dohlížejících na transparentnost. Kritici tento krok označují za projev korupce, který umožňuje prezidentovi obohacovat své spojence na základě nepodložených tvrzení o politických procesech. Úřadující ministr spravedlnosti Todd Blanche, který dříve působil v Trumpově osobním týmu obhájců, naopak uvedl, že cílem ministerstva je napravit minulé křivdy a zajistit legální proces pro oběti zneužívání justice.
Fond bude spravovat pětičlenná komise, jejíž složení zatím nebylo oznámeno, přičemž Trump bude mít pravomoc kteréhokoli z jejích členů odvolat. Ministerstvo spravedlnosti deklarovalo, že podání žádosti není podmíněno politickou příslušností. Žádosti budou zpracovávány až do 15. prosince 2028, tedy do měsíce před koncem Trumpova druhého prezidentského období. Celá věc navazuje na lednovou žalobu, kterou Trump spolu se svými syny Donaldem mladším a Ericem podal na IRS a ministerstvo financí jako soukromá osoba kvůli úniku dat, za který byl již dříve odsouzen externí spolupracovník úřadu Charles Littlejohn k pěti letům vězení.
Federální soudkyně Kathleen Williams v minulosti vyjadřovala skepsi ohledně legitimity tohoto právního sporu v situaci, kdy prezident požaduje finanční odškodnění po úřadu, který spadá pod jeho vlastní exekutivní moc. Jen několik minut poté, co Trumpův právní tým oznámil stažení žaloby, podala téměř stovka demokratických poslanců soudní vyjádření, v němž Trumpa obvinila z očividného jednání ve vlastním zájmu.
Současná dohoda není prvním případem odškodnění Trumpových stoupenců. V březnu ministerstvo uzavřelo smír s Michaelem Flynnem, který žaloval vládu o 50 milionů dolarů a vinil FBI ze snahy ho zkompromitovat; Flynn nakonec získal přes milion dolarů. V dubnu pak došlo k dohodě také v žalobě Carter Page, bývalého Trumpova kampaňového poradce, který se soudil s ministerstvem spravedlnosti a FBI kvůli pochybením při jeho sledování v roce 2016.
Zdroj: Lucie Podzimková