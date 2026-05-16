Trump varoval Tchaj-wan. Problém s Čínou může nastat jednoduše

Americký prezident Donald Trump po návštěvě Číny varoval Tchaj-wan před formálním vyhlášením nezávislosti na Pekingu. Podle Trumpa by se obě strany měly uklidnit, aby nedošlo k vojenské konfrontaci.
"Nevyhlížím někoho, kdo se rozhodne osamostatnit," řekl Trump v pátečním rozhovoru pro americkou televizní stanici Fox News po dvoudenním summitu s čínským protějškem. Tchajwanský prezident Laj Čching-te dříve řekl, že ostrovní stát nepotřebuje vyhlašovat formální nezávislost, protože se již nyní vnímá jako suverénní národ.
Trump dále v rozhovoru konstatoval, že americká politika v otázce Tchaj-wanu se nijak nezměnila. "Víte, měli bychom cestovat 9500 mil, abychom válčili. To se mi nechce. Chci, aby se uklidnili. Chci po Číně, aby se uklidnila," uvedl americký prezident.
Šéf Bílého domu na cestě zpět do Spojených států amerických přiznal, že Tchaj-wan byl častým tématem diskuzí se Si Ťin-pchingem. Trump měl s protějškem odmítnout debatu o tom, zda by Američané bránili ostrov. Americký představitel také zmínil, že čínský prezident nechce na Tchaj-wanu vidět snahy o vyhlášení nezávislosti.
Čínský vůdce podle státních médií během Trumpovy návštěvy zmínil, že otázka Tchaj-wanu je tou nejdůležitější v čínsko-amerických vztazích. V té souvislosti varoval před možným konfliktem mezi oběma mocnostmi. Trump v něco takového nevěří. "Nemyslím si to. Myslím, že budeme v pohodě. Si nechce vidět válku," reagoval.
Spojené státy dlouhodobě podporují Tchaj-wan, dokonce jsou zákonem vázané mu poskytnout prostředky pro sebeobranu. Spojenectví ale naráží na snahu o zachování diplomatických vztahů s Čínou. Peking má problém se současným tchajwanským prezidentem, kterého označuje za ničitele míru v regionu.
Zdroj: Libor Novák