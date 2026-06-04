Trump potvrdil, že označil Netanjahua za šíleného. Experti popsali, co se děje v Bílém domě

Americký prezident Donald Trump se stal dalším šéfem Bílého domu, který se dostal do ostrého sporu s izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem. Důvodem jejich neshody jsou vojenské akce Izraele v Libanonu, které uvrhly americkou diplomacii vůči Íránu do hluboké krize. Teherán totiž v reakci na izraelské údery pohrozil úplným přerušením rozhovorů se Spojenými státy, což by pro Trumpa znamenalo zásadní komplikaci v jeho snaze vymanit se z nepopulární války.
Prezident Trump potvrdil pravdivost mediálních zpráv, podle kterých v pondělním telefonátu označil Netanjahua za šíleného a obvinil ho z nevděku. Americký vůdce přiznal, že byl velmi znepokojen neustálými izraelskými útoky na Libanon, zároveň však dodal, že má izraelského premiéra stále rád a dokáže s ním velmi dobře spolupracovat.
Netanjahu jakékoli vážné napětí bagatelizoval a případné rozepře označil za běžné taktické neshody, které si dva blízcí přátelé dokážou během dne vyříkat.
Podle politických expertů BBC však tento incident ukazuje na rostoucí frustraci uvnitř Bílého domu ohledně nesouladu mezi vojenskými cíli Izraele a politickými prioritami Washingtonu, a to téměř sto dní od zahájení společných úderů na Írán.
Zatímco v otázce zabránění Íránu získat jadernou zbraň panuje mezi oběma státníky shoda, situace v Libanonu jejich zájmy rozděluje. Izrael odmítá zastavit údery proti milicím Hizballáhu, přestože Írán podmiňuje pokračování mírových rozhovorů s USA právě klidem zbraní na libanonském území.
Současné napětí se odehrává v době, kdy v americké společnosti výrazně roste kritika dlouhodobé podpory Izraele a dubnové průzkumy veřejného mínění ukazují, že negativní pohled na tuto blízkovýchodní zemi má již šedesát procent Američanů.
Proti válce s Íránem se navíc veřejně staví i někteří prominentní američtí konzervativci, kteří z jejího rozpoutání obviňují silnou proizraelskou lobby ve Washingtonu. Podle analytiků tak Trump může mít silnou politickou motivaci distancovat se od Netanjahuových kroků, aby uklidnil kritiky na domácí scéně.
Netanjahu má za sebou dlouhou historii napjatých vztahů s americkými prezidenty, když v minulosti tvrdě narazil u Billa Clintona kvůli implementaci mírových dohod z Osla a extrémně složité vztahy měl i s Barackem Obamou či Joem Bidenem.
V osobě Donalda Trumpa sice izraelský premiér dříve našel partnera ochotného bořit zavedené pořádky na Blízkém východě, současný konflikt a Trumpova snaha o stabilizaci regionu však jejich partnerství vystavují dosud největší zatěžkávací zkoušce.
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Zdroj: Libor Novák