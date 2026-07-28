Výhled počasí na měsíc. Po tropech se budou teploty přibližovat k normálu

Trend ve vývoji počasí se po chladném minulém týdnu obrací. Meteorologové očekávají, že po většinu srpna bude panovat nadprůměrné teplo. Srážek bude spíše méně, než bývá zvykem. Vyplývá to z nového měsíčního výhledu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
Meteorologové očekávají, že období čtyř týdnů do 23. srpna bude jako celek teplotně nadprůměrné a srážkově průměrné až podprůměrné.
Po uplynulém týdnu, který byl chladný a teplotně podprůměrný, budou následovat dva nadprůměrné týdny. V závěrečných dvou týdnech sledovaného období se teploty zřejmě přiblíží průměrným hodnotám.
"Týdenní průměry nejnižších nočních teplot očekáváme v prvním týdnu předpovědi kolem 17 °C, v dalších třech týdnech kolem 14 °C. Týdenní průměry nejvyšších denních teplot očekáváme v prvním týdnu předpovědi kolem 31 °C, ve druhém týdnu kolem 29 °C, v dalších dvou týdnech kolem 26 °C," uvedli meteorologové.
Srážkově mají být jednotlivé týdny předpovědi průměrné až podprůměrné. Srážky budou spíše lokálního charakteru, spadnou často v přeháňkách nebo i bouřkách.
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Zdroj: Jan Hrabě