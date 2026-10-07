Trump opět tvrdí, že válka na Ukrajině je blízko konce

Lucie Podzimková

7. října 2026 18:29

Donald Trump
Donald Trump Foto: The White House

Navzdory tomu, že události posledních dní naznačují spíše další eskalaci konfliktu, se prý válka na Ukrajině po čtyřech a půl letech bojů chýlí ke konci. Tvrdí to americký prezident Donald Trump, jehož administrativa se snaží dosáhnout míru mezi Moskvou a Kyjevem. 

"Spousta lidí v té válce umírá. Je absurdní, co se stalo, ale - věřte nebo nevěřte - i když to tak nevypadá, tak se to blíží ke konci," prohlásil Trump, když se vyjadřoval k aktuálním válečným konfliktům. 

Podle ukrajinského webu RBC-Ukraine nicméně nevysvětlil, proč se domnívá, že válka na Ukrajině spěje k brzkému konci. Americký prezident v posledních měsících opakovaně tvrdil, že konflikt ve východní Evropě brzy skončí. Realita na bojišti spíše vypovídá o další eskalaci ze strany Moskvy. 

Kyjev v uplynulých dnech vyslovil souhlas s účastí na rozhovorech, kterých by se měli zúčastnit i představitelé Ruska. Jednání chtějí uspořádat Spojené státy americké. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj o chystaném jednání informoval na nedělní tiskové konferenci u příležitosti návštěvy německého kancléře Friedricha Merze v Kyjevě. Washington měl návrh předložit i Rusku, které zatím neodpovědělo. 

"Americká strana je aktuálně v kontaktu s Ukrajinou a Ruskem a navrhuje trilaterální jednání na technické úrovni do konce října. Včera jsem jim potvrdil, že jsme tomu otevřeni v Emirátech či jiné zemi, kterou navrhne americká strana," řekl nejvyšší ukrajinský představitel. 

Zelenskyj zároveň prohlásil, že jeho ruský protějšek Vladimir Putin neustále eskaluje konflikt mezi oběma zeměmi. "Slouží to jako odpověď všem, kteří věří tomu, že se stačí Putina hezky zeptat a on válku ukončí. Tak to jednoduše nefunguje," dodal. 

Válka na Ukrajině trvá již čtyři a půl roku. Spustila ji plnohodnotná ruská invaze do sousední země, která započala na konci února 2022. Diplomatické úsilí současné americké administrativy prezidenta Donalda Trumpa o mírové řešení konfliktu zatím neuspělo. 

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