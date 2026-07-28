Kyjev po smrti Grahama ztratil v USA stěžejního spojence. Zelenskyj míří do Washingtonu s nelehkým úkolem

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj přijíždí do Washingtonu s cílem navázat kontakt s konzervativním křídlem Republikánské strany a zástupci hnutí MAGA, kteří dlouhodobě patří ke kritikům americké pomoci Kyjevu. Příležitostí k osobním jednáním v metropoli je mimo jiné účast na pohřbu nedávno zesnulého senátora Lindseye Grahama, jenž patřil k nejvýraznějším zastáncům Ukrajiny v Kongresu. Ztráta klíčového spojence staví ukrajinskou diplomacii před nutnost hledat nové cesty ke skepse nakloněným politikům.
Určitý posun v přístupu k Ukrajině naznačila zpráva o nedávné návštěvě konzervativní aktivistky Laury Loomerové přímo v Kyjevě. Bývalá ostrá kritička ukrajinské vlády se po osobním setkání se prezidentem vyjádřila ve prospěch podpory bránící se země. Pozitivněji se vůči ukrajinské obranné strategii vyjádřil také viceprezident JD Vance, který naznačil, že úspěchy ukrajinské armády na bojišti mohou vytvořit vhodné podmínky pro budoucí mírová jednání.
Ukrajinská delegace přijíždí do Spojených států s jasně definovaným seznamem priorit, kterým dominují zpřísnění sankcí vůči Rusku, dohody o dodávkách dronů a zajištění systémů protivzdušné obrany Patriot. Důležitým tématem zůstává také dojednání podmínek pro případné mírové rozhovory. Ukrajinští představitelé se snaží využít aktuální dynamiky na bojišti, kdy se jejich silám daří zasahovat cíle v hloubi ruského území.
Zdařilé operace ukrajinských sil na ruském území mění vnímání konfliktu i mezi některými americkými analytiky. Ti poukazují na to, že zprávy o zranitelnosti ruské infrastruktury mohou ovlivnit i samotného Donalda Trumpa, pro něhož je zásadní obraz vojenského úspěchu. Na nedávném summitu NATO v Ankaře americký prezident podpořil možnost ukrajinské výroby střel do systémů Patriot, což část pozorovatelů označila za možný signál pro konzervativní voliče.
Názorový posun Loomerové nicméně naráží na silný odpor uvnitř izolacionistického křídla Republikánské strany. Řada zákonodárců ve Sněmovně reprezentantů nadále kategoricky odmítá pokračování finanční a vojenské pomoci Kyjevu. Někteří kongresmani veřejně zpochybňují pohnutky internetových osobností a zdůrazňují, že příspěvky na sociálních sítích nijak nemění dlouhodobý stav americké zahraniční politiky.
Jedním z hlavních argumentů, kterým se Zelenskyj snaží přesvědčit americké konzervativce, jsou důkazy o narůstající vojenské a hospodářské spolupráci mezi Ruskem a Íránem. Jelikož podporovatelé hnutí MAGA tradičně schvalují tvrdý postup proti teheránskému režimu, ukazování na tyto vazby má potenciál oslovit i skeptičtější část republikánského publika. Prezident Trump však k těmto informacím přistupuje zdrženlivě s tím, že si je hodlá ověřit.
Významným bodem programu ukrajinské delegace v Kongresu je prosazení balíčku sankcí vůči Moskvě, který byl pojmenován po zesnulém senátorovi Grahamovi. Navrhovaná legislativa počítá s tvrdými postihy pro subjekty pomáhající Rusku obcházet stávající omezení a navrhuje zavedení cel na odběratele ruských energetických surovin. Senát by měl o tomto návrhu hlasovat v nejbližších dnech.
Názorový posun se začíná objevovat i u dalších známých tváří americké pravicové scény, jakým je například komentátor Tim Pool. Ten ve svých nedávných prohlášeních připustil důležitost ukrajinského boje proti ruské agresi. Zda jde o trvalou změnu postojů, nebo jen o reakci na vyvíjející se politickou situaci, však zůstává předmětem debat mezi analytiky i samotnými politiky.
Bílý dům v oficiálním prohlášení zopakoval, že prioritou americké administrativy zůstává rychlé ukončení války a dosažení mírové dohody. Nadcházející jednání Volodymyra Zelenského ve Washingtonu tak ukážou, zda se ukrajinské diplomacii podaří proměnit současný taktický posun v trvalou a napříč spektrem podporovanou strategii Spojených států.
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Zdroj: Libor Novák