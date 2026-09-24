Ženy z Rovenska čekají testy DNA. Policie chce objasnit smrt malého dítěte

Kriminalisté se již od předminulého víkendu zabývají případem mrtvého novorozence, jehož tělo se našlo v Rovensku pod Troskami na Semilsku. Podezřelou osobu či osoby se stále nepodařilo stanovit. Policie proto sáhne k poměrně neobvyklému postupu.
Krajští kriminalisté se zvlášť závažným zločinem zabývají od neděle 13. září, kdy ve zmíněné obci došlo k nálezu tělíčka mrtvého novorozence v kontejneru na tříděný odpad. Ihned se rozběhlo pátrání po podezřelé osobě, která tam dítě odložila. Dotyčnou či dotyčného se však zatím nepovedlo vypátrat.
"V dané věci probíhá důkladné šetření se zaměřením na místo činu, zajišťují se a vyhodnocují kamerové záznamy, v současné době i z širšího okolí, a probíhá znalecké zkoumání," uvedla policejní mluvčí Vladimíra Šrýtrová ve čtvrtek.
Vyšetřovatelé samozřejmě chtějí tento trestný čin objasnit. Proto se rozhodli pro poměrně neobvyklý postup, který počítá se spoluprací značné části obyvatel obce, kde bylo dítě nalezeno.
"V souvislosti se zajištěnými stopami bude v obci Rovensko pod Troskami probíhat tzv. plošný screening (odběr biologického materiálu kvůli analýze DNA) u žen v určitém věkovém rozmezí," oznámila mluvčí.
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Zdroj: Libor Novák