Ruské drony by mohly zaútočit ve Středomoří, varovala CIA

Ruská eskalace proti evropským státům NATO by mohla být i jinou podobu, než se předpokládá. Podle nejnovějších informací jsou ohroženy i země ve Středomoří, které se od ruských hranic nacházejí daleko. Přesto by na jejich území mohly zaútočit ruské bezpilotní stroje.
Obecně panuje přesvědčení, že Rusko by se mohlo pokusit o vojenskou provokaci v Pobaltí či Polsku, tedy v zemích bezprostředně sousedících s ním. Podle nejnovějších informací španělského deníku El Mundo však dorazilo varování amerických zpravodajců i do některých středoevropských států.
Vlády Španělska, Francie a Itálie měly od americké CIA obdržet informaci, že jim hrozí útoky ruských dronů. Bezpilotní stroje by v takovém případě odstartovaly z kontejnerů ukrytých na lodích, tvrdí zdroj blízký litevskému ministerstvu obrany.
Moskva by se na jednu z vyjmenovaných jihoevropských zemí mohla zaměřit z toho důvodu, že v nich v příštím roce proběhnou důležité volby, ať už parlamentní nebo prezidentské. Cílem by bylo vyvolat ve společnosti strach.
Obavy z ruské provokace sílí zejména ve východní Evropě. Polsko v minulém týdnu vyjádřilo obavy z hybridních ruských útoků. Varoval před nimi premiér Donald Tusk s odkazem na informace od zpravodajců. Takové útoky by podle něj mohly Rusku posloužit k otestování ochoty zemí NATO aplikovat článek 5 o kolektivní obraně, podle kterého útok na jednu z členských zemí představuje útok na všechny.
Polský premiér v projevu k Sejmu řekl, že polské zpravodajské informace naznačují, že by Moskva mohla podniknout hybridní útoky s pomocí dronů a raket, jejichž cílem by byly státy podporující Ukrajinu, a vykreslit je jako nešťastné náhody. Útoku by kromě Polska mohly čelit například také pobaltské země.
"Ve zkratce je tu opravdové riziko, že drony a jiné typy raket mohou vstoupit na území jednoho či více států na východním křídle (NATO) a klidně i způsobit škody, zatímco oficiální narativ bude, že nešlo o úmysl," prohlásil Tusk před zákonodárci.
Tuskova slova přišla v době, kdy ruská armáda vysílá drony proti cílům, které jsou sice na Ukrajině, ale nacházejí se v blízkosti polské hranice. Ve Varšavě to pochopitelně vyvolává obavy z ruské hrozby.
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Zdroj: Libor Novák