Ukrajinou neskončí. Rusko může použít drony, rakety nebo zahájit pozemní invazi do jiné země, varoval Zelenskyj

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj varoval před možným rozšířením ruské agrese na další evropské státy. Na okraji Valného shromáždění Organizace spojených národů v New Yorku uvedl po jednání s americkým prezidentem Donaldem Trumpem, že Rusko by mohlo použít drony, rakety nebo dokonce zahájit pozemní operaci. Cílem Kremlu je podle něj odvést pozornost od vlastních neúspěchů na bojišti, zastrašit Evropu a rozbít západní jednotu. Ukrajinská hlava státu zdůraznila, že nebezpečí hrozí především zemím, které přímo sousedí s Ruskem nebo Běloruskem.
Ruský prezident Vladimir Putin podle Zelenského čelí vnitřnímu tlaku, protože musí domácí veřejnosti předložit konkrétní výsledky zdůvodňující vysoké náklady války. Moskva má na bojišti přibližně milion vojáků a měsíčně přichází o 32 až 33 tisíc lidí. Bez jasného vítězství je pro ruské vedení stále obtížnější vysvětlit občanům, proč na území cizího státu umírá takové množství lidí. Zelenskyj zároveň zpochybnil, že by Kremlu k prohlášení triumfu stačilo případné ovládnutí samotného Donbasu.
Neschopnost dosáhnout širších cílů na Ukrajině vede Moskvu k snaze oslabit Kyjev rozbitím spojenectví mezi západními zeměmi. Ruskou strategií je vytvořit rozkol mezi evropskými státy i mezi Evropou a Spojenými státy. Pokud by došlo ke snížení západní podpory, získalo by Rusko možnost vyvíjet na Ukrajinu ještě větší tlak. Podle ukrajinského prezidenta vybudovala Evropa a její spojenci po plnohodnotné invazi v roce 2022 dosud nebývalou jednotu, kterou se nyní Kreml snaží narušit.
Moskva se již v současnosti snaží zastrašit evropskou veřejnost prostřednictvím přeshraničních incidentů a nasazováním bezpilotních prostředků. Zelenskyj poukázal na konkrétní případy narušení bezpečnosti v Moldavsku, Rumunsku a Polsku. Zmínil také incidenty způsobené drony, které narušily provoz na letištích v Německu a v severských zemích. Podle ukrajinského lídra bude Rusko v těchto aktivitách i nadále pokračovat.
Na otázku ohledně reakce ohrožených národů na narušování hranic odpovídal Zelenskyj zcela jednoznačně. Vyzval dotčené státy, aby na každou ruskou provokaci bez výjimky reagovaly. Zdůraznil, že rozhodná reakce neznamená rozpoutání války, ale je nezbytnou prevencí. Pokud západní země na kroky Ruska neodpoví, bude Moskva ve svém postupu pokračovat ještě dále.
Varování zaznělo v rozhovoru pro americká média krátce po setkání ukrajinské a americké delegace. Jednání v New Yorku se zaměřila na bezpečnostní situaci v Evropě a další možnosti obrany proti ruské agresi. Zelenskyj při rozhovorech s novináři opakovaně zdůrazňoval potřebu zachování pevné mezinárodní koalice na podporu Ukrajiny.
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Zdroj: Libor Novák