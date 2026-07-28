Trump varuje Írán: Pokud se krize okamžitě nevyřeší, obnovíme útoky

Americký prezident Donald Trump opakovně varoval, že Spojené státy obnoví tvrdou vojenskou akci proti Íránu, pokud diplomacie nepovede k rychlému vyřešení krize na Blízkém východě. Podle jeho slov sice probíhají jednání, času však nezbývá mnoho a řešení musí přijít v nejbližší době. Teherán nicméně přímá rozhovory s Washingtonem popřel a uvedl, že s americkou stranou komunikuje pouze nepřímo skrze třetí země.
Bílý dům pozastavil dvoutýdenní bombardovací kampaň poté, co vojenští poradci upozornili na slábnoucí zásoby munice a riziko odvetných útoků na americké základny v regionu. Velitel amerických sil na Blízkém východě rovněž doporučil letecké údery v oblasti Hormuzského průlivu přerušit, neboť již dosáhly hranice své účinnosti. Washington původně operaci zdůvodnil tím, že Írán porušuje předchozí dohodu a brání průjezdu obchodních lodí.
Klíč k urovnání celého konfliktu se v současnosti snaží najít Omán, který s Teheránem vyjednává o budoucím režimu v Hormuzském průlivu. Hlavním sporným bodem zůstává požadavek Íránu, aby všechny procházející lodě platily tranzitní poplatky. Ománská strana navrhuje model inspirovaný Malackým průlivem, kde státy přispívají do fondu na bezpečnost a ochranu životního prostředí na dobrovolné bázi.
Íránský resort životního prostředí naproti tomu připravil vlastní plán, který požaduje kompenzace za znečišťování Perského zálivu desítkami tisíc lodí ročně. Podle tohoto návrhu by Teherán vybíral povinné poplatky odvislé od velikosti plavidla, nákladu i jeho historie. Omán se tak ocitá v složité pozici, neboť Spojené státy zavedení jakýchkoliv povinných mýtných poplatků v mezinárodní úžině zásadně odmítají.
Zatímco jednání pokračují, napětí přímo na moři neklesá. Washington i nadále podporuje obchodní plavidla, aby testovala íránskou blokádu a využívala k plavbě jižní trasy. Íránské úřady potvrdily, že o víkendu zachytily šest plavidel se vypnutými navigačními systémy, přičemž na jedno z nich zahájily palbu a ostatní donutily k návratu.
Dopady konfliktu na globální námořní dopravu zůstávají drastické. Podle údajů Organizace spojených národů klesl průjezd Hormuzským průlivem z původních téměř 130 lodí denně před vypuknutím války na pouhých pět plavidel denně. Spojené státy navíc zpřísnily ekonomický tlak a obnovily blokádu vývozu íránské ropy.
Související
Co čeho může Trumpa dotlačit? V USA se obávají příjezdu Netanjahua
Chladná atmosféra zatěžkávací zkoušky. Netanjahu míří do Bílého domu bez červeného koberce
Aktuálně se děje
před 33 minutami
Co čeho může Trumpa dotlačit? V USA se obávají příjezdu Netanjahua
před 1 hodinou
Trump varuje Írán: Pokud se krize okamžitě nevyřeší, obnovíme útoky
před 1 hodinou
Horké počasí je tady. Meteorologové varují, vlna veder začne ve středu
před 2 hodinami
Roztržka v OSN: Francie přirovnala Washington k autoritářským režimům, americká delegace ze zasedání RB odešla
před 3 hodinami
Kyjev po smrti Grahama ztratil v USA stěžejního spojence. Zelenskyj míří do Washingtonu s nelehkým úkolem
před 3 hodinami
Chladná atmosféra zatěžkávací zkoušky. Netanjahu míří do Bílého domu bez červeného koberce
před 4 hodinami
Ukrajinské drony zaútočily na Moskvu. Zastavily provoz na tamních letištích
před 5 hodinami
Požáry v západní Evropě nabývají katastrofálních rozměrů. Čelíme největší krizi od druhé světové, prohlásil Macron
před 6 hodinami
Výhled počasí na měsíc. Po tropech se budou teploty přibližovat k normálu
včera
Krajská organizace přišla o miliony. Byl to opravdu podvod, míní vyšetřovatelé
včera
Německou reprezentaci přebírá Klopp, v Itálii zkrachovala jednání s Guardiolou
včera
Poslední dny platnosti nejstarších občanek. Mezi lidmi jsou jich stále tisíce
včera
Trump tvrdí, že Íránu naslouchá. Jedné podmínky se však nehodlá vzdát
včera
Knížák bude mít pohřeb se státními poctami, rozhodla vláda
včera
Policie řeší černou šelmu na Táborsku. Svědkyně natočila video
včera
Meteorologové očekávají týden tropů. Riziko požárů se opět zvýší
včera
Vlivná členka MAGA se odjela na Ukrajinu přesvědčit, jak vypadá válka. Okamžitě pošlete Patrioty, píše Trumpovi
včera
Evropské automobilky v úpadku? Macron a Merz chtějí zabránit přílivu čínských značek
včera
Ženevské úmluvy v úpadku? Od Ukrajiny po Gazu, nemocnice jsou stále častějším terčem útoků
včera
Vláda odmítla zavřít obchody o všech svátcích. Schválila přepis auta bez návštěvy úřadu i zóny pro větrníky
Tuzemská energetika směřuje k zásadní proměně povolovacích procesů pro stavbu ekologických zdrojů energie. Vláda na svém pondělním jednání schválila vznik speciálních akceleračních zón, které mají výrazně zjednodušit a zrychlit výstavbu nových větrných elektráren a rozsáhlých solárních parků. Celkově se v České republice počítá se vznikem 61 takových oblasti.
Zdroj: Libor Novák