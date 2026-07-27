Trump tvrdí, že Íránu naslouchá. Jedné podmínky se však nehodlá vzdát

Donald Trump opět připomněl, jaká je základní americká podmínka pro uzavření dohody s Íránem. Teherán musí přijmout fakt, že nebude mít jadernou zbraň. Podle Trumpa pokračují jednání s íránskými vyjednavači, ale čas pro dohodu ještě nenastal.
"Právě s námi mluví. Strašně by chtěli uzavřít dohodu, ale nemyslím si, že jsou na to připraveni. Nemyslím si, že už je čas, ale jsem ochoten naslouchat," řekl Trump na adresu Teheránu na večeři Bílého domu pro novináře.
Americký prezident zdůraznil, že Írán nesmí vyvinout jadernou zbraň. "Nechceme vidět Washington či jakékoliv jiné z našich měst nebo Izrael zničený jadernými zbraněmi, protože víme, jaká je síla jaderných zbraní," poznamenal šéf Bílého domu. "Nedovolíme to. Celé je to o tom, že jim nedovolíme mít jadernou zbraň. Oni by ji použili, kdyby ji měli," dodal.
Trump už v pátek pohrozil Íránu dalšími útoky. Zároveň však zmínil, že pokračují diplomatické rozhovory. "Mluvíme s nimi. Myslím, že to myslí vážně. Myslím, že jsou nejvážnější, jak jsme je zatím viděli. To ale neznamená, že se dostaneme tam, kam chceme," nechal se slyšet.
Šéf Bílého domu již v uplynulých dnech připomněl, že jemenští povstalci Hútíové loni čelili tvrdému americkému odvetnému útoku po střelbě na lodě, kterou narušovali obchod a komerční lodní dopravu. "Od té doby a během našeho konfliktu s Íránem se chovali velmi zodpovědně. Bohužel nyní začínají znovu," napsal šéf Bílého domu na síti Truth Social.
"Nechť tato slova slouží jako varování, že pokud to udělají znovu, USA poženou k odpovědnosti Írán – vzhledem k tomu, že Hútíové jsou prodlouženou rukou či zástupnou silou Íránu," varoval americký prezident. "Na Írán i na samotné Hútíe samozřejmě dopadne tvrdý vojenský trest. Z Hútiů jsem přitom velmi zklamaný, protože se až dosud chovali velmi profesionálně a chytré," dodal.
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Zdroj: Lucie Podzimková