Kyjev poslal drony na Rusko, Moskva zaútočila balistickými raketami. Počet mrtvých na obou stranách roste

Ruské úřady podle BBC oznámily, že země čelila nejrozsáhlejšímu ukrajinskému dronovému útoku v letošním roce. Podle oficiálních zpráv si údery na ruském území vyžádaly nejméně sedm lidských životů. Do operace bylo nasazeno zhruba 822 bezpilotních letounů, z nichž přibližně 600 směřovalo na Moskevskou oblast. Tamní guvernér označil tento nálet za jeden z nejmasivnějších v moderní historii.
V průběhu útoků byl zasažen a zapálen velký skladový komplex v obci Koledino nedaleko Podolska, který patří největšímu ruskému online prodejci Wildberries. Podle ukrajinského ministerstva obrany tento zásah znamená, že se z provozu podařilo vyřadit již sedm z deseti největších logistických center této společnosti. Kyjevské úřady dlouhodobě uvádějí, že tyto logistické uzly slouží k distribuci vojenského vybavení pro ruskou armádu, a představují tak legitimní cíle. Zásah v Koledinu si vyžádal zranění tří osob.
Oběti na životech byly v Rusku hlášeny z několika oblastí. V Rostovské oblasti zahynulo po nočních úderech pět lidí, zatímco v Belgorodské oblasti podlehla zraněním žena po zásahu civilního autobusu. V Moskevské oblasti pak zemřel třiaosmdesátiletý muž v důsledku pádu dronu na pozemek rodinného domu.
Kombinované raketové a dronové útoky Ruska na ukrajinské území si ve stejném období vyžádaly rovněž nejméně sedm obětí a více než 39 zraněných. V Záporožské oblasti zemřel starší manželský pár po zásahu rodinného domu naváděnou leteckou bombou. Další oběti na životech hlásily úřady v Krivém Rohu a také v Sumské, Doněcké a Chersonské oblasti.
Sami obyvatelé ukrajinského hlavního města Kyjeva museli během noci čtyřikrát vyhledat úkryt kvůli leteckým poplachům. Útoky v metropoli zranily nejméně šest lidí včetně jednoho dítěte a zasáhly mimo jiné knižní trh v čtvrti Počajna. Podle ruského ministerstva obrany směřovaly údery na Kijev proti závodům vyrábějícím komponenty pro ukrajinské rakety a bezpilotní letouny.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj informoval, že ruské síly během jednoho týdne zasáhly 13 ukrajinských regionů s využitím více než 1 550 útočných dronů, 1 560 naváděných bomb a 62 raket. Útoky byly směřovány především na civilní infrastrukturu na místech, kam dosáhnou ruské balistické střely. Vzhledem ke stagnaci pozemní fronty se konflikt v současnosti odehrává převážně ve vzduchu se zaměřením na oslabování válečného potenciálu obou stran.
Související
Počty rekrutů jsou výrazně nižší, než ztráty na Ukrajině. Náborové příspěvky už nefungují, Rusko se bojí mobilizace
Ukrajina podnikla jeden z největších letošních útoků na Rusko
Aktuálně se děje
včera
Írán vypsal odměnu na hlavy amerických vojáků. Ženám vyplatí dvojnásobek
včera
Kyjev poslal drony na Rusko, Moskva zaútočila balistickými raketami. Počet mrtvých na obou stranách roste
včera
AI bude řídit, lidé rozhodovat. NATO vybuduje na východě rozsáhlou dronovou síť
včera
Počty rekrutů jsou výrazně nižší, než ztráty na Ukrajině. Náborové příspěvky už nefungují, Rusko se bojí mobilizace
včera
USA povolí Turecku prodat své zbraně Ukrajině. Moskva se bouří, hrozí a chce vysvětlení
včera
Stíhačka NATO sestřelila dron nad Rumunskem, zřejmě byl ruský
včera
Netanjahuovo odmítnutí nevadí. Hamás zahájil jednání o mírovém plánu pro Pásmo Gazy
včera
Vraťte se do reality, vzkázal Írán Trumpovi po slovech o ovládnutí Hormuzského průlivu
včera
Ukrajina podnikla jeden z největších letošních útoků na Rusko
včera
Další země svádí boj s plameny. Belgii zasáhl největší požár v moderní historii země
včera
Rusko buduje vlastní variantu Starlinku. Rychleji, než se předpokládalo
včera
Flamingo v akci: Ukrajina poprvé udeřila v ruském vnitrozemí střelami vlastní výroby
včera
Počasí příští týden: Po krátkém ochlazení se vrátí tropy
15. srpna 2026 21:59
Maďarsko začalo potápět lodě na Dunaji, aby udrželo v chodu jedinou jadernou elektrárnu
15. srpna 2026 20:46
Vývoj umělé inteligence vstupuje do nové fáze. Lidé začínají vytvářet své digitální dvojníky
15. srpna 2026 19:34
Zákaz sociálních sítí pro děti ve Francii neprošel. Nejvyšší soud zákon zrušil
15. srpna 2026 18:22
Po silném zemětřesení zasáhlo Indonésii 230 dalších otřesů. Počet mrtvých roste
15. srpna 2026 16:59
Ukrajina dokončuje vývoj první balistické rakety. Bude sloužit jako základ evropského protiruského štítu
15. srpna 2026 15:41
Ruská armáda utrpěla v červenci jedny z nejvyšších ztrát od začátku invaze, Ukrajina hlásí úspěšnou protiofenzívu
15. srpna 2026 14:33
Španělsko a Maroko se bojí další migrační vlny. Výrazně posilují bezpečnost na hranicích
Španělsko a Maroko výrazně posílily bezpečnostní opatření na hranicích španělské enklávy Ceuta v Severní Africe. K tomuto kroku úřady v Madridu a Rabatu přistoupily v reakci na masově šířené výzvy na sociálních sítích, které vyzývaly k nelegálnímu překročení hranic.
Zdroj: Libor Novák