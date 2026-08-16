Kyjev poslal drony na Rusko, Moskva zaútočila balistickými raketami. Počet mrtvých na obou stranách roste

Libor Novák

16. srpna 2026 20:49

Zásah záchranářů po ruských útocích na Ukrajině
Zásah záchranářů po ruských útocích na Ukrajině Foto: State Emergency Service of Ukraine

Ruské úřady podle BBC oznámily, že země čelila nejrozsáhlejšímu ukrajinskému dronovému útoku v letošním roce. Podle oficiálních zpráv si údery na ruském území vyžádaly nejméně sedm lidských životů. Do operace bylo nasazeno zhruba 822 bezpilotních letounů, z nichž přibližně 600 směřovalo na Moskevskou oblast. Tamní guvernér označil tento nálet za jeden z nejmasivnějších v moderní historii.

V průběhu útoků byl zasažen a zapálen velký skladový komplex v obci Koledino nedaleko Podolska, který patří největšímu ruskému online prodejci Wildberries. Podle ukrajinského ministerstva obrany tento zásah znamená, že se z provozu podařilo vyřadit již sedm z deseti největších logistických center této společnosti. Kyjevské úřady dlouhodobě uvádějí, že tyto logistické uzly slouží k distribuci vojenského vybavení pro ruskou armádu, a představují tak legitimní cíle. Zásah v Koledinu si vyžádal zranění tří osob.

Oběti na životech byly v Rusku hlášeny z několika oblastí. V Rostovské oblasti zahynulo po nočních úderech pět lidí, zatímco v Belgorodské oblasti podlehla zraněním žena po zásahu civilního autobusu. V Moskevské oblasti pak zemřel třiaosmdesátiletý muž v důsledku pádu dronu na pozemek rodinného domu.

Kombinované raketové a dronové útoky Ruska na ukrajinské území si ve stejném období vyžádaly rovněž nejméně sedm obětí a více než 39 zraněných. V Záporožské oblasti zemřel starší manželský pár po zásahu rodinného domu naváděnou leteckou bombou. Další oběti na životech hlásily úřady v Krivém Rohu a také v Sumské, Doněcké a Chersonské oblasti.

Sami obyvatelé ukrajinského hlavního města Kyjeva museli během noci čtyřikrát vyhledat úkryt kvůli leteckým poplachům. Útoky v metropoli zranily nejméně šest lidí včetně jednoho dítěte a zasáhly mimo jiné knižní trh v čtvrti Počajna. Podle ruského ministerstva obrany směřovaly údery na Kijev proti závodům vyrábějícím komponenty pro ukrajinské rakety a bezpilotní letouny.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj informoval, že ruské síly během jednoho týdne zasáhly 13 ukrajinských regionů s využitím více než 1 550 útočných dronů, 1 560 naváděných bomb a 62 raket. Útoky byly směřovány především na civilní infrastrukturu na místech, kam dosáhnou ruské balistické střely. Vzhledem ke stagnaci pozemní fronty se konflikt v současnosti odehrává převážně ve vzduchu se zaměřením na oslabování válečného potenciálu obou stran.

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Zdroj: Libor Novák

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