Říjnový výhled počasí. Nadprůměrné teploty by mohly pokračovat

Česko si momentálně užívá babí léto, ale nadprůměrně teplé počasí by mohlo panovat i v dalších dvou týdnech. Vyplývá to z nejnovějšího měsíčního výhledu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Nejvyšší teploty budou nicméně v říjnu postupně klesat.
V Česku sice od uplynulého víkendu zavládlo babí léto, přesto byl minulý týden teplotně na hranici průměru a podprůměru. Meteorologové předpokládají, že nadcházející období do 25. října bude teplotně průměrné či dokonce nadprůměrné.
"První týden bude nadprůměrný s minimálními teplotami kolem 8 °C a maximálními kolem 22 °C. Další dva týdny vychází na hranici nadprůměru a průměru. Poslední týden bude pravděpodobně nejchladnější s nejnižšími teplotami v noci kolem 3 °C a nejvyššími přes den kolem 12 °C," uvedl hydrometeorologický ústav v aktuálním měsíčním výhledu.
Srážek spadlo během posledního ryze zářijového týdne průměrné množství. Situace nebude odlišná ani v dalších dnech a týdnech. Období do 25. října má být srážkově podprůměrné či průměrné.
"Průměrný úhrn v jednotlivých týdnech by měl být většinou do 5 mm, v týdnu od 12. do 18. října kolem 10 mm. Atmosférické fronty se budou při svém postupu z Atlantiku do vnitrozemí rozpadat," zmínili meteorologové.
Související
Počasí se i o víkendu ponese na vlně babího léta, v noci se ale citelně ochladí
Počasí bude i příští týden v duchu babího léta, naměříme až 24 stupňů
Aktuálně se děje
před 5 minutami
Únosu letadla pomohl zabránit tajný agent. S letounem přistáli jiní piloti
před 51 minutami
Cestující z letadla popisují chvíle hrůzy. Podle Izraele se mohlo jednat o pokus o teroristický útok
před 1 hodinou
Poslanci druhý den jednají o vyslovení nedůvěry vládě
před 2 hodinami
Drama při letu do Izraele: Jeden pilot pobodal druhého, chtěl poslat letadlo k zemi
před 3 hodinami
Vývojář přiměl AI k poskytnutí návodů na výrobu biologických zbraní a páchání atentátů
před 4 hodinami
Trump oznámil uzavření dohody se šéfy předních technologických společností o vývoji AI
před 4 hodinami
Každá hodina ruských útoků stojí Ukrajinu desítky milionů. Proudové drony tak rychle nečekala
před 6 hodinami
Říjnový výhled počasí. Nadprůměrné teploty by mohly pokračovat
včera
Metnar řekl zástupcům policistů či hasičů, jak porostou platy
včera
Vystrčil ocenil ekonoma Švejnara či hokejistu Pastrňáka
včera
Češky suverénně ovládly Pohár Billie Jean Kingové. Šanci neměla ani Ukrajina
včera
Skotové oplakávají svého oblíbence. Zemřel spisovatel Peter May
včera
Zemřela zakladatelka centra Locika Petra Wünschová. Bylo jí jen 52 let
včera
Policie řeší případ zmizení Jany Šerjeníkové. Pracuje se čtyřmi scénáři
včera
Ebola v Kongu zabíjí i nadále. WHO má obavy, trasování se komplikuje
včera
Oscarovou herečku Sarandovou zatkli. Protestovala proti Netanjahuovi
včera
EU plánovala totální zákaz prodeje aut se spalovacím motorem. Proč nakonec ustoupila?
včera
FT: Anthropic v neveřejném dokumentu varuje před katastrofickými riziky. AI se může bránit vypnutí
včera
Sybiha: Ruský teror proti Ukrajině každým dnem sílí
včera
Sněmovna se schází k mimořádnému jednání o vyslovení nedůvěry vládě
Poslanecká sněmovna se schází k mimořádnému jednání o vyslovení nedůvěry vládě premiéra Andreje Babiše. Návrh na svolání schůze podepsalo všech devadesát dva opozičních zákonodárců. Podle předsedy Občanské demokratické strany Martina Kupky mají občané právo na lepší kabinet a opoziční subjekty chtějí zabránit proměně České republiky v takzvaný Babišistán. Samotný premiér už dříve reagoval prohlášením, že se na nadcházející sněmovní jednání těší.
Zdroj: Libor Novák