Říjnový výhled počasí. Nadprůměrné teploty by mohly pokračovat

Jan Hrabě

Jan Hrabě

30. září 2026 7:00

Počasí
Počasí Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Česko si momentálně užívá babí léto, ale nadprůměrně teplé počasí by mohlo panovat i v dalších dvou týdnech. Vyplývá to z nejnovějšího měsíčního výhledu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Nejvyšší teploty budou nicméně v říjnu postupně klesat.

V Česku sice od uplynulého víkendu zavládlo babí léto, přesto byl minulý týden teplotně na hranici průměru a podprůměru. Meteorologové předpokládají, že nadcházející období do 25. října bude teplotně průměrné či dokonce nadprůměrné. 

"První týden bude nadprůměrný s minimálními teplotami kolem 8 °C a maximálními kolem 22 °C. Další dva týdny vychází na hranici nadprůměru a průměru. Poslední týden bude pravděpodobně nejchladnější s nejnižšími teplotami v noci kolem 3 °C a nejvyššími přes den kolem 12 °C," uvedl hydrometeorologický ústav v aktuálním měsíčním výhledu.

Srážek spadlo během posledního ryze zářijového týdne průměrné množství. Situace nebude odlišná ani v dalších dnech a týdnech. Období do 25. října má být srážkově podprůměrné či průměrné.

"Průměrný úhrn v jednotlivých týdnech by měl být většinou do 5 mm, v týdnu od 12. do 18. října kolem 10 mm. Atmosférické fronty se budou při svém postupu z Atlantiku do vnitrozemí rozpadat," zmínili meteorologové. 

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