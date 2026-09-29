Sybiha: Ruský teror proti Ukrajině každým dnem sílí

Ukrajinský ministr zahraničí Andrij Sybiha varoval, že ruský teror proti jeho zemi každým dnem sílí. Stalo se tak po další noci plné vzdušných úderů, které zasáhly hlavně Kyjev a Odeskou oblast. V Odese byla při těchto náletech poškozena přístavní infrastruktura. Podle šéfa ukrajinské diplomacie jde ze strany Ruska o záměrnou eskalaci konfliktu.
Ukrajina podle ministra nabízí příměří, jednání a ukončení války, což však ruská strana odmítá. Odmítnutí mírových návrhů ze strany ruského prezidenta Vladimira Putina musí mít podle Sybihy pro Moskvu konkrétní následky. Ukrajinský ministr zároveň podle The Guardian vyjádřil vděčnost všem partnerům, kteří posilují ukrajinskou protivzdušnou obranu. Dodal, že každý úspěšně sestřelený cíl dokazuje funkčnost a smysluplnost této pomoci.
Ruská federace musí za každou novou vlnu útoků čelit zvýšenému mezinárodnímu tlaku. Ukrajinská diplomacie požaduje zpřísnění sankcí, omezení zdrojů pro ruskou válečnou mašinérii i zamezení obcházení již platných restrikcí. Moskvě by podle ministra nemělo být umožněno proměnit nadcházející zimu v další zbraň. Každé ruské stupňování konfliktu musí přinést vyšší cenu za pokračování války.
K aktuální situaci a bezpečnostním hrozbám v Evropě se vyjádřil také francouzský prezident Emmanuel Macron. Reagoval na rozhodnutí Estonska, které veřejně připsalo odpovědnost za žhářský útok na svou obrannou firmu Ruské federaci. Macron vyjádřil pobaltskému státu plnou solidaritu a podpořil jeho postup. Podobný krok podle něj před několika týdny učinilo i Německo po závažném incidentu na letišti v Lipsku.
Množení podobných nepřátelských akcí podle francouzského prezidenta ukazuje na nebezpečnou eskalaci ze strany Ruska. Macron zdůraznil, že takové jednání povede Moskvu pouze do slepé uličky. Ruská federace si podle něj musí uvědomit, že nezvítězí nad západní jednotou. Stejně tak podle francouzské hlavy státu nezlomí ani odhodlání evropských zemí pokračovat v pomoci Ukrajině.
Každá nová eskalace ze strany Kremlu musí podle ukrajinské diplomacie vyvolat silnější ochranu Ukrajiny a větší tlak na Rusko. Kyjev zdůrazňuje, že úspěšné zásahy protivzdušné obrany zachraňují lidské životy přímo v terénu. Francie i další evropští spojenci deklarují, že ruské nepřátelské činy oslabení západní podpory nepřinesou. Mezinárodní společenství tak dává jasně najevo své odhodlání stát za napadenou zemí.
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Zdroj: Libor Novák