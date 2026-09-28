SpaceX poslal do vesmíru největší raketu v historii. Starship poprvé dosáhla oběžné dráhy Země

Libor Novák

28. září 2026 18:48

Vesmírná loď Starship společnosti SpaceX
Vesmírná loď Starship společnosti SpaceX Foto: SpaceX

Vesmírná loď Starship společnosti SpaceX poprvé dosáhla oběžné dráhy Země během svého v pořadí čtrnáctého testovacího letu ze základny v Texasu. Během mise se plavidlu podařilo úspěšně vynést a vypustit na oběžnou dráhu šestadvacet satelitů Starlink nové generace. Přestože byl původní plán koncipován jako vícehodinová mise se šesti oblety planety, vedení letu se rozhodlo misi zkrátit. Raketa se tak po přibližně tříhodinovém letu vydala k přistání do vod Tichého oceánu.

Start nosného systému doprovázel nečekaný technický problém, když se během výstupu předčasně vypnul jeden z šesti motorů horního stupně. Inženýři v řídicím středisku museli důkladně prověřit stav zbývajících motorů, než dali souhlas ke klíčovému zážehu pro vstup na oběžnou dráhu. Po vyhodnocení všech systémů padlo rozhodnutí v misi pokračovat, což umožnilo nosiči dosáhnout výšky okolo dvě stě sedmdesáti kilometrů nad zemským povrchem. Samotný prvotní stupeň zvaný Super Heavy se krátce po startu oddělil a v souladu s plánem dopadl do Mexického zálivu.

Hlavním provozním úkolem čtrnácté testovací mise bylo vypuštění šestadvaceti družic Starlink verze tři. Tato nová generace satelitů má výrazně rozšířit kapacitu přenosové sítě a zrychlit internetové připojení pro uživatele na Zemi. Po opuštění nákladového prostoru rakety družice rozvinuly své antény a navázaly radiové i laserové spojení s pozemními stanicemi a zbytkem konstelace. Vypouštění celé série družic trvalo přibližně třicet minut a proběhlo zcela bez komplikací.

Krátce po úspěšném vypuštění užitečného zatížení rozhodli inženýři SpaceX o zkrácení pobytu plavidla ve vesmíru. Místo plánovaných šesti oběhů se zástupci společnosti rozhodli využít první kontrolní bod pro návrat rakety zpět do atmosféry. Přibližně dvě hodiny a dvanáct minut od startu zahájil Starship brzdicí manévr trvající jedenáct sekund. Tímto zážehem se loď nasměrovala k návratové dráze s cílovým místem dopadu v Tichém oceánu západně od pobřeží Chile.

Při průchodu horními vrstvami zemské atmosféry vytvořilo tření plazmatu kolem plavidla výrazný světelný efekt. Oficiální vstup do atmosféry nastal přibližně dvě hodiny a sedmačtyřicet minut od zahájení mise. Řídicí středisko naplánovalo konečný dopad rakety do oceánu na čas těsně po překročení tří hodin letu. Představitelé společnosti označili průběh celého testovacího dne za mimořádně úspěšný.

K úspěšnému průběhu letu poblahopřál společnosti SpaceX také šéf Národního úřadu pro letectví a vesmír Jared Isaacman. Isaacman na sociálních sítích vyzdvihl zejména bezpečné a inspirativní řízení mise a vyjádřil těšení na budoucí pravidelné lety tohoto systému. Společnost SpaceX popisuje Starship jako nejvýkonnější a největší raketový systém, jaký byl kdy vyvinut. Celá konstrukce je navržena tak, aby v budoucnu dokázala přepravit až sto lidí a rozsáhlý náklad k Měsíci, na Mars i do vzdálenějších oblastí sluneční soustavy.

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Zdroj: Libor Novák

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