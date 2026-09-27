Po nervozitě předvedli fotbalisté zlepšený výkon, Češi přesto s Chorvatskem prohráli 1:2

Byl to zápas, na který česká fotbalová veřejnost čekala. To proto, že se jednalo o start nové éry. Nevydařené výkony na letošním mistrovství světa jsou už hozeny dávno za hlavu, teď se český fotbal dívá dopředu. Proto na tuto novou etapu povolala Fotbalová asociace ČR nového trenéra českého reprezentace, kterým se tak stal poprvé cizinec - Španěl Santi Denia. Jeho premiéra nakonec nevyšla. Výkon jejich svěřenců proti Chorvatsku v úvodním zápase Ligy národů UEFA byl zpočátku plný nervozity a v první půli se vůbec nedostali k žádné střele. Začátek druhé půle sice přinesl vedoucí gól Chorvatů, o který se postarala legenda Modrič a zdálo se, že duel bude pokračovat podobně jako v půli první. Za chvíli ale naštěstí vyrovnal po rychlé akci Karabec a postupem času i díky prostřídání se výkon českého týmu zlepšoval. V 77. minutě ale Chorvaté podruhé udeřili, když skóroval střídající Pašalič. I když i tentokrát došlo k rychlé české odpovědi, když se trefil jeden z nováčků, který zaujal, Radosta. Protože ale jeho gól neplatil kvůli ofsajdu, nakonec to zůstalo na stavu 2:1 pro Chorvatsko.
Z nováčků se v základní sestavě Jiří Sláma na levém kraji obrany a Lukáš Ambros pohybující se na pravém křídle. Kapitánskou pásku si pro tento zápas vzal Vladimír Coufal, neboť Ladislav Krejčí ještě není pro plnou zápasovou zátěž připraven. Do české branky pak trenéři vybrali Lukáše Horníčka.
Od výkopu bylo znát na českém mužstvu, že nechce na úvod nové éry zklamat a chtěli domácímu publiku v Edenu dokázat, že se přeci jen časy v české fotbalové reprezentaci mění. Nervozita ale byla na českých kopačkách vidět až příliš a to zapříčinilo, že za první poločas se Češi nestali k jedinému zakončení. Měli i problémy s držením míče. I když bylo vidět, že se snaží aplikovat nově naučené věci od nových trenérů, jako byla třeba rozehrávka po zemi, do které zapojovali i gólmana a že se obecně snažili hrát více po zemi než nákopy, dostávali se čím dál více pod tlak.
Chorvaté, vedeni taktéž novým trenérem Slavenem Biličem, se své první větší příležitosti dočkali ve 23. minutě, kdy Luka Sušič mířil těsně vedle. Jiný Sušič, Petar, málem využil další českou chybu v nepřesné rozehrávce ve 41. minutě. Po zisku balonu se mu sice povedlo obejít Chaloupka, gólmana Horníčka ve své velké šanci ale nepřekonal. Výrazně nevydařenou první půli plnou porodních bolestí na české straně zakončil krátce před odchodem do kabin střelou těsně mimo Matanovič.
Ten byl vidět, bohužel pro český tým, i v úvodu druhé půle. Ve 47. minutě totiž zastihl další nepřesnou českou rozehrávku, kterou tentokrát natropil Karabec, aby pak předal míč Modričovi a tento chorvatský veterán, který se po MS rozhodl pokračovat ve své kariéře i ve svých 41 letech, se poté, co se dostal do šestnáctky, i s přispěním Chaloupkovy teče trefil přesně, 0:1 pro Chorvatsko.
Zdálo se tak tehdy, že obraz hry se z českého pohledu oproti první půli měnit nebude. Jenže netrvalo dlouho a v 54. minutě bylo v Edenu přeci jenom o něco veseleji. Češi si zase jednou pomohli autovým vhazováním, po němž mohli rozjet akci, v níž Hložek zprava přízemně nacentroval ke Karabcovi, který už v šestnáctce zakončoval přesně, 1:1.
Následovalo prostřídání, které jakoby českou hru konečně rozhýbal do patřičných měřítek. Na hrací plochu přišel další z nováčků Radosta a prakticky ihned ukázal svoji rychlost. Šulc mu v 71. minutě poslal balon šajtlí a navzdory tomu, že byl Radosta sám před gólmanem Livakovičem, nakonec vysoko přestřelil.
Výkony jednotlivých hráčů se postupně zlepšovali. Obránce Chaloupka byl několikrát mužem na pravém místě, Sláma byl čím dál tím odvážnější a posílal dlouhé balony dopředu, už v první půli zaujal z nováčků Ambros. Teď do toho tedy přišel Radosta. V 77. minutě ale dal ťafku českým nadějím střídající chorvatský hráč Pašalič, jenž zužitkoval centr z levé strany. Horníček se snažil míč zachytit včas, ale míč se přeci jen už ocitl celým objemem za brankovou čáru, 1:2 pro Chorvatsko.
I tentokrát ale mohli Češi rychle vyrovnat. Oni také skórovali, když po velice vydařené akci, na jejímž začátku byl čím dál lépe hrající Sláma, pak nahrávající Hložek a na jejím konci byl opět Radosta. Eden propukl v radost, stejně jako on sám. Není divu, při reprezentační premiéře dát hned gól. Ale nakonec byl kvůli těsném ofsajdu VARem odvolán.
Další změna skóre už do konce zápasu tak nepřišla. Premiéra kouče Santiho Denii v českých službách tak sice skončila porážkou, zlepšený výkon ve druhé půli a zajímavě hrající nováčci však dávají českým fanouškům naději, že by se mohlo blýskat na lepší časy. I když na hodnocení je stále ještě brzy a i když potřebují Denia a spol. na implementování svých kroků ještě čas.
Snad by právě tento zlepšený výkon mohl přesvědčit české fanoušky i natolik, aby zaplnili stadion a nepřišlo „jen“ 15 421 diváků.
Konečný výsledek zápasu Ligy národů UEFA (26.9.2026):
Česko – Chorvatsko 1:2 (0:0)
Branky: 54. Karabec – 47. Modrič, 77. Marco Pašalič. Rozhodčí: Sozza – Bindoni, Imperiale – Marini (video, všichni It.). ŽK: Červ, Král – Vuškovič. Diváci: 15 421
Česko: Horníček – Coufal, Hranáč, Chaloupek, Sláma (83. Zmrzlý) – M. Sadílek, Červ (67. Král) – Ambros (67. Radosta), Šulc (83. Sejk), Karabec (74. Šubert) – Hložek. Trenér: Denia
Chorvatsko: Livakovič – Stanišič, Vuškovič, Gvardiol, Perišič – Modrič (76. Mišič), Kovačič – L. Sučič (63. Mario Pašalič), P. Sučič (88. Vlašič), Ivanovič (63. Marco Pašalič) – Matanovič (63. Budimir). Trenér: Bilič
Související
Trenér fotbalové reprezentace Denia učinil sedmou změnu v nominaci. Krejčí nadále kapitánem
Španěl začíná u reprezentace nešťastně. Přibývá omluvenek ze srazu
Aktuálně se děje
před 1 hodinou
Srbský prezident Vučić rezignoval
před 2 hodinami
Trenér fotbalové reprezentace Denia učinil sedmou změnu v nominaci. Krejčí nadále kapitánem
před 2 hodinami
Po nervozitě předvedli fotbalisté zlepšený výkon, Češi přesto s Chorvatskem prohráli 1:2
před 2 hodinami
Írán od Trumpa stále nedostal odpověď na nabídku otevření Hormuzského průlivu
před 4 hodinami
Británie zadržela pět lidí připravujících útok na základnu. Sledujeme je delší dobu, chtěli napáchat velké škody, uvedl Trump
před 5 hodinami
Bill Gates: Nekontrolovaná umělá inteligence může způsobit až miliardu úmrtí
před 7 hodinami
Fico zpochybnil spolehlivost NATO, mluví o vojenské neutralitě i předčasných volbách
před 8 hodinami
Budeme muset zvýšit daně, připustila Schillerová. Vláda se přitom zavázala, že to neudělá
před 9 hodinami
Pražský okruh byl v obou směrech uzavřen
před 10 hodinami
Policie zadržela u americké základy v Británii podezřelé muže, hledá výbušniny
před 12 hodinami
Trump odmítl potvrdit, zda umožní Ukrajině výrobu střel do Patriotů
před 13 hodinami
Ukrajinská armáda podniká třikrát více dronových útoků než Rusko
před 14 hodinami
Trump tvrdě narazil. Vyzval Evropu k vystoupení z Haagu, lídři ho hromadně odmítli
před 16 hodinami
Počasí: Nadprůměrné teploty nás neopustí do konce prodlouženého víkendu
včera
Rusové mají nový cíl. Opakovaně útočí na klíčový ukrajinský závod
včera
Trumpova "největší dohoda v historii" se rozpadá. Nikdo s ní nechce mít nic společného
včera
OpenAI má další problém. AI ChatGPT sama od sebe zveřejnila desítky obrázků uživatelů
včera
Ukrajinské drony zasáhly průmyslový závod na zpracování ropy na jihu Ruska
včera
Mohl být schodek státního rozpočtu nižší? Havlíček prozradil, za jakou cenu
včera
Velkou cenu Ázerbájdžánu ovládl George Russell, nad Verstappenem zvítězil ani ne o sekundu
Pilot týmu Mercedes George Russell zvítězil ve Velké ceně Ázerbájdžánu Formule 1 v Baku, když v dramatickém závěru těsně udržel první pozici před Maxem Verstappenem z Red Bullu. Pro britského jezdce se jednalo o první triumf od letního závodu v Rakousku.
Zdroj: Libor Novák