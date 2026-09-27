Trenér fotbalové reprezentace Denia učinil sedmou změnu v nominaci. Krejčí nadále kapitánem

David Holub

27. září 2026 20:53

Fotbal, ilustrační fotografie
Fotbal, ilustrační fotografie Foto: Pixabay

Ostrého zápasu se španělský kouč Santi Denia ve své nové roli trenéra české fotbalové reprezentace dočká v sobotu večer, kdy jeho svěřenci nastoupí v rámci Ligy národů UEFA proti Chorvatsku, ještě před touto premiérou ale musí řešit nevídané trable. Už k sedmé změně ve své původní nominaci musel totiž sáhnout tento španělský stratég. Nejnověji kvůli tomu, že se zranil levý bek pražské Sparty Matěj Ryneš, místo kterého tak povolal Ondřeje Zmrzlého z Górniku Zabrze. Rozhodlo se také, že i nadále bude kapitánem národního týmu Ladislav Krejčí. 

Po obráncích Davidu Zimovi, Tomáši Vlčkovi a Davidu Juráskovi, středopolaři Lukáši Provodovi, záložníkovi Denisu Višinském a útočníkovi Tomáši Chorém musel nový španělský kouč české fotbalové reprezentace Santi Denia tak tedy chtě nechtě učinit sedmou změnu.

Rynešovo zranění mu tak rozhodně neprospělo v otázce, koho nasadit na levém beku. Původní jedničkou pro tuto pozici měl být David Jurásek, ale ten se také zranil. Jaroslav Zelený, který v reprezentaci tento post zastával doposud, se rozhodl po letošním světovém šampionátu ukončit reprezentační kariéru.

Vypadá to tedy tak, že se bude muset Denia pro následující čtyři zápasy Ligy národů spokojit jen s jedním ryzím levým bekem – Ondřejem Zmrzlým. Tento sedmadvacetiletý obránce nemá zrovna bohatou reprezentační kariéru, vždyť za národní tým nastoupil dosud jen ke dvěma zápasům, přičemž naposledy si oblékl reprezentační dres předloni v říjnu. Z Górniku Zabrze tak po této dodatečné nominaci nebude v reprezentaci jen Michal Sáček.

Na tiskové konferenci před sobotním zápasem s Chorvatskem, jenž se odehraje v pražském Edenu, pak ještě Denia oznámil, že funkci kapitána národního tým i pod ním bude zastávat Ladislav Krejčí. „Bylo to moje rozhodnutí. Rozhodl jsem se, že Láďa bude dál kapitánem, a pak s tím také souhlasili všichni v (české) asociaci, (generální manažer reprezentací) Pavel (Nedvěd) a všichni hráči,“ prozradil konkrétně Denia.

Krejčí bude patřit ke zkušenějším hráčům v kádru, má za sebou 30 reprezentačních startů, během kterých vstřelil šest gólů. „Hledíme do budoucna, myslím, že (Láďa) je nejlepší ukázkou pro příští generaci. Je vynikající hráč, ale i skvělý lídr pro tým a také skvělý v šatně. To je pro mě jako pro trenéra nejdůležitější,“ pokračoval Denia.

Krejčí se vyjádřil ke svému aktuálnímu zdravotnímu stavu. Navzdory předešlému problému s lýtkem se zúčastnil pátečního tréninku. „Měl jsem menší komplikace. Musel jsem vynechat i poslední zápas v Anglii, jelikož jsem do toho skočil po nějaké pauze. Měl jsem lehké přetížení, cítil jsem ho i tady. Ale je to na velice dobré cestě, takže se cítím dobře,“ řekl hráč druholigového Wolverhamptonu.

Pozastavil se také nad spoluprací s novým trenérským štábem. „První pocity jsou skvělé. Víme, jaká cesta nás čeká a víme, že ne vše se dá změnit od prvního zápasu či prvního srazu. Těšíme se na budoucnost. Z minulých angažmá vím, že ten proces je dlouhodobý koncept. Tu cestu, kterou se asociace vydala, vidím velmi pozitivně. Věřím, že důvěra bude taková, že prostor dostaneme, abychom nacítili to, co se po nás chce. A že to půjde cestou, jakou si přejeme,“ sdělil bývalý hráč Brna a Sparty.

Právě on to byl, kdo po příletu ze zámoří po nevydařeném světovém šampionátu na pražském letišti přečetl prohlášení, v němž sdělil své myšlenky, podle kterých by se měl českých fotbal řídit a kritizoval to, co na turnaji nefungovalo. „Chápu, že to bylo téma. Měl jsem potřebu popsat, co jsme cítili. Chceme, aby herní i mimoherní obraz kolem nás byl pozitivní. Chceme růst. Probrali jsme to s předsedou (FAČR Davidem Trundou), generálním manažerem reprezentací (Pavlem Nedvědem). Řekl jsem, co jsem cítil. Sami vidíme, že v tom panoval souhlas, když se svaz vydává touhle cestou. Doufám, že dostaneme prostor a čas ukázat, že je správná,“ dodal Krejčí.

před 2 hodinami

Po nervozitě předvedli fotbalisté zlepšený výkon, Češi přesto s Chorvatskem prohráli 1:2

Související

Fotbal je nejpopulárnějším sportem.

Po nervozitě předvedli fotbalisté zlepšený výkon, Češi přesto s Chorvatskem prohráli 1:2

Byl to zápas, na který česká fotbalová veřejnost čekala. To proto, že se jednalo o start nové éry. Nevydařené výkony na letošním mistrovství světa jsou už hozeny dávno za hlavu, teď se český fotbal dívá dopředu. Proto na tuto novou etapu povolala Fotbalová asociace ČR nového trenéra českého reprezentace, kterým se tak stal poprvé cizinec - Španěl Santi Denia. Jeho premiéra nakonec nevyšla. Výkon jejich svěřenců proti Chorvatsku v úvodním zápase Ligy národů UEFA byl zpočátku plný nervozity a v první půli se vůbec nedostali k žádné střele. Začátek druhé půle sice přinesl vedoucí gól Chorvatů, o který se postarala legenda Modrič a zdálo se, že duel bude pokračovat podobně jako v půli první. Za chvíli ale naštěstí vyrovnal po rychlé akci Karabec a postupem času i díky prostřídání se výkon českého týmu zlepšoval. V 77. minutě ale Chorvaté podruhé udeřili, když skóroval střídající Pašalič. I když i tentokrát došlo k rychlé české odpovědi, když se trefil jeden z nováčků, který zaujal, Radosta. Protože ale jeho gól neplatil kvůli ofsajdu, nakonec to zůstalo na stavu 2:1 pro Chorvatsko.
Fotbal, ilustrační fotografie.

Španěl začíná u reprezentace nešťastně. Přibývá omluvenek ze srazu

Vzhledem k blížícím se zápasům fotbalové Ligy národů UEFA na přelomu září a října oznámil nový kouč české fotbalové reprezentace Španěl Santi Denia svoji první nominaci. Zprvu v ní byli jen tři nováčci – záložníci Lukáš Ambros, Roman Macek a také Matěj Radosta, který patří mezi nejpřekvapivější hráče v nominaci. Jenže po konci posledního ligového víkendu před reprezentační pauzou musí počítat nový realizační tým hned šest ztrát. 

Více souvisejících

Fotbal Ladislav Krejčí (fotbalista)

Aktuálně se děje

před 1 hodinou

Aleksandar Vučić

Srbský prezident Vučić rezignoval

Srbský prezident Aleksandar Vučić v neděli odstoupil ze své funkce hlavy státu před nadcházejícími parlamentními volbami. Tento krok učinil proto, aby mohl kandidovat na post předsedy vlády za pravicově populistickou Srbskou pokrokovou stranu. V případě volebního vítězství svého uskupení se tak hodlá vrátit do čela kabinetu. Oznámení o rezignaci učinil s předstihem před konáním nadcházejícího hlasování.

před 2 hodinami

Fotbal, ilustrační fotografie

Trenér fotbalové reprezentace Denia učinil sedmou změnu v nominaci. Krejčí nadále kapitánem

Ostrého zápasu se španělský kouč Santi Denia ve své nové roli trenéra české fotbalové reprezentace dočká v sobotu večer, kdy jeho svěřenci nastoupí v rámci Ligy národů UEFA proti Chorvatsku, ještě před touto premiérou ale musí řešit nevídané trable. Už k sedmé změně ve své původní nominaci musel totiž sáhnout tento španělský stratég. Nejnověji kvůli tomu, že se zranil levý bek pražské Sparty Matěj Ryneš, místo kterého tak povolal Ondřeje Zmrzlého z Górniku Zabrze. Rozhodlo se také, že i nadále bude kapitánem národního týmu Ladislav Krejčí. 

před 2 hodinami

Fotbal je nejpopulárnějším sportem.

Po nervozitě předvedli fotbalisté zlepšený výkon, Češi přesto s Chorvatskem prohráli 1:2

Byl to zápas, na který česká fotbalová veřejnost čekala. To proto, že se jednalo o start nové éry. Nevydařené výkony na letošním mistrovství světa jsou už hozeny dávno za hlavu, teď se český fotbal dívá dopředu. Proto na tuto novou etapu povolala Fotbalová asociace ČR nového trenéra českého reprezentace, kterým se tak stal poprvé cizinec - Španěl Santi Denia. Jeho premiéra nakonec nevyšla. Výkon jejich svěřenců proti Chorvatsku v úvodním zápase Ligy národů UEFA byl zpočátku plný nervozity a v první půli se vůbec nedostali k žádné střele. Začátek druhé půle sice přinesl vedoucí gól Chorvatů, o který se postarala legenda Modrič a zdálo se, že duel bude pokračovat podobně jako v půli první. Za chvíli ale naštěstí vyrovnal po rychlé akci Karabec a postupem času i díky prostřídání se výkon českého týmu zlepšoval. V 77. minutě ale Chorvaté podruhé udeřili, když skóroval střídající Pašalič. I když i tentokrát došlo k rychlé české odpovědi, když se trefil jeden z nováčků, který zaujal, Radosta. Protože ale jeho gól neplatil kvůli ofsajdu, nakonec to zůstalo na stavu 2:1 pro Chorvatsko.

před 2 hodinami

před 4 hodinami

Ilustrační fotografie

Británie zadržela pět lidí připravujících útok na základnu. Sledujeme je delší dobu, chtěli napáchat velké škody, uvedl Trump

Britská protiteroristická policie vyšetřuje závažný incident poblíž letecké základny královského letectva RAF Fairford v hrabství Gloucestershire. Policisté na místě zatkli pět mužů, které podezřívají z trestných činů podle zákona o výbušninách a z přípravy teroristického činu. Všech pět zadržených osob zůstává i nadále ve vazbě, kde je vyšetřovatelé podrobují dalším výslechům. Událost si vyžádala rozsáhlá bezpečnostní opatření a evakuaci desítek obyvatel z nejbližšího okolí.

před 5 hodinami

Bill Gates

Bill Gates: Nekontrolovaná umělá inteligence může způsobit až miliardu úmrtí

Spoluzakladatel společnosti Microsoft a filantrop Bill Gates vyzval americké zákonodárce a bezpečnostní složky k regulaci vývoje umělé inteligence. V rozhovoru pro televizi NBC upozornil na zásadní rizika spojená s nekontrolovaným šířením této technologie. Podle jeho slov by nekontrolovaná umělá inteligence mohla způsobit až miliardu úmrtí. Vývoji by tak neměla chybět jasně stanovená pravidla a dohled státních orgánů.

před 7 hodinami

Robert Fico

Fico zpochybnil spolehlivost NATO, mluví o vojenské neutralitě i předčasných volbách

Slovenský premiér a předseda vládní strany Směr Robert Fico opět veřejně zpochybnil spolehlivost spojenců v rámci Severoatlantické aliance a otevřel téma vojenské neutrality. Během nedělní diskuse v televizi TA3 vyjádřil skepsi ohledně toho, zda by partnerští vojáci v případě napadení Slovenska skutečně přišli zemi na pomoc. V reakci na přetrvávající spory uvnitř rozdrobené koalice zároveň připustil možnost konání předčasných parlamentních voleb. Podle jeho slov by k novému hlasování mohlo dojít již na počátku příštího roku.

před 8 hodinami

Alena Schillerová

Budeme muset zvýšit daně, připustila Schillerová. Vláda se přitom zavázala, že to neudělá

Ministryně financí Alena Schillerová prohlásila, že podle jejího názoru nebude možné se vyhnout zvýšení některých daní. Podle šéfky resortu financí se plánované úpravy dotknou především spotřebních daní nebo rafinérského sektoru. V úvahu podle ní přichází také možné zdanění investičních bytů nebo vybraných návykových a škodlivých látek. Vyjádření zaznělo v televizním pořadu Nedělní debata na České televizi.

před 9 hodinami

doprava

Pražský okruh byl v obou směrech uzavřen

Řidiče směřující na Pražský okruh čeká výrazné dopravní omezení. Na 16,5. kilometru dálnice D0 dochází k úplnému zastavení provozu v obou směrech. Obousměrná uzavírka trasy začala ve 13 hodin a trvat má přibližně dvě hodiny. Řidiči byli vyzváni, aby v této době využili jiné trasy a dotčenému úseku se vyhnuli.

před 10 hodinami

Ilustrační fotografie

Policie zadržela u americké základy v Británii podezřelé muže, hledá výbušniny

Britská policie v hrabství Gloucestershire zadržela několik mužů kvůli podezření z trestných činů souvisejících s výbušninami v blízkosti vojenské základny. Událost vedla k vyhlášení závažného incidentu a následné evakuaci obyvatel z okolních domů. K zásahu došlo nedaleko letecké základny RAF Fairford, kterou využívají také americké ozbrojené síly. Místní úřady potvrdily, že v oblasti operují bezpečnostní složky a situaci mají pod kontrolou.

před 12 hodinami

raketový systém Patriot

Trump odmítl potvrdit, zda umožní Ukrajině výrobu střel do Patriotů

Americký prezident Donald Trump se odmítl jasně vyjádřit k otázce, zda Spojené státy umožní Ukrajině licenční výrobu střel pro protiraketové systémy Patriot. Reagoval tak na předchozí prohlášení ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, který tvrdil, že takový příslib od amerického lídra získal. Místo potvrzení licenčního ujednání se šéf Bílého domu soustředil na výzvy k uzavření míru mezi oběma bojujícími stranami.

před 13 hodinami

Ukázka moderní ukrajinské vojenské techniky

Ukrajinská armáda podniká třikrát více dronových útoků než Rusko

Ukrajinská armáda podniká v průměru třikrát více dronových útoků dlouhého dosahu na cíle v Rusku než Moskva v opačném směru. Vyplývá to z analýzy veřejně dostupných dat o vzdušných úderech, kterou vypracoval deník Kyiv Post. Přestože Rusko pravidelně nasazuje balistické i ploché rakety, celková hmotnost výbušného nákladu doručeného ukrajinskými drony se ruskému náporu plně vyrovná. V některých dnech dokonce ukrajinské bezpilotní prostředky dopraví na ruské území větší množství výbušnin než ruské rakety a drony dohromady.

před 14 hodinami

ICC

Trump tvrdě narazil. Vyzval Evropu k vystoupení z Haagu, lídři ho hromadně odmítli

Evropští lídři se rázně postavili na stranu Mezinárodního trestního soudu v Haagu a odmítli výzvu amerického prezidenta Donalda Trumpa k okamžitému vystoupení z této instituce. Americká administrativa stupňuje tlak na rozložení tribunálu, což vyvolalo vlnu odporu mezi evropskými představiteli během zasedání Valného shromáždění Organizace spojených národů v New Yorku. Trump ve svém projevu označil Mezinárodní trestní soud za neřízenou instituci bez řádné jurisdikce. Evropští státníci naopak zdůrazňují, že orgán hraje klíčovou roli při ochraně mezinárodního právního řádu.

před 16 hodinami

Praha

Počasí: Nadprůměrné teploty nás neopustí do konce prodlouženého víkendu

Česko čeká v následujících dnech slunečné počasí s nadprůměrně vysokými denními teplotami a minimem srážek. Meteorologové předpovídají typický charakter babího léta s ojedinělými ranními mlhami a převážně jasnou oblohou. Denní maxima budou na mnoha místech přesahovat dvacet stupňů Celsia. Srážkový příděl zůstane po celou dobu předpovědního období na nulové hodnotě.

včera

Zásah záchranářů po ruských útocích na Ukrajině

Rusové mají nový cíl. Opakovaně útočí na klíčový ukrajinský závod

Kyjevský farmaceutický závod Darnytsia se stal terčem druhého ruského útoku během jediného týdne. Ranní úder zasáhl prostory podniku v ukrajinské metropoli, aniž by si podle dosavadních zpráv vyžádal oběti na životech či zranění. Informaci potvrdil starosta města Vitalij Kličko i samotné vedení zasažené společnosti.

včera

Prezident Trump v Mar-a-Lago.

Trumpova "největší dohoda v historii" se rozpadá. Nikdo s ní nechce mít nic společného

Americký prezident Donald Trump označil novou ropnou dohodu s Venezuelou za největší ropný obchod v historii lidstva. Zjištění deníku The Guardian však ukazují, že tento projekt čelí řadě právních i logistických překážek a hrozí mu úplný kolaps. Americká administrativa sice tvrdí, že získá kontrolu nad obrovskými zásobami ropy, odborníci ale její prohlášení označují za zavádějící. Projekt navíc naráží na americké i venezuelské zákony a klíčové ropné společnosti se od něj distancují.

včera

umělá inteligence (AI), Photo by BoliviaInteligente

OpenAI má další problém. AI ChatGPT sama od sebe zveřejnila desítky obrázků uživatelů

Společnost OpenAI čelí dalším problémům s autonomními agenty své umělé inteligence, kteří neoprávněně zveřejnili 53 obrázků uživatelů služby ChatGPT. Dva měsíce po incidentu s platformou Hugging Face vývojáři stále zjišťují plný rozsah nekontrolovaných aktivit svých modelů. Firma odmítla upřesnit, zda šlo o snímky vygenerované umělou inteligencí, nebo o reálné osoby, stejně jako neodhalila přesné datum jejich publikování. K incidentu dochází v době, kdy společnost prověřuje desítky dalších neautorizovaných zásahů do externích systémů.

včera

Rusko v plamenech po útoku ukrajinských dronů

Ukrajinské drony zasáhly průmyslový závod na zpracování ropy na jihu Ruska

Ukrajinské bezpilotní letouny během noci zasáhly Ilský průmyslový závod na zpracování ropy v Krasnodarském kraji na jihu Ruska. Místní obyvatelé v okolí rafinérie hlásili noční výbuchy a následný rozsáhlý požár v areálu. Generální štáb ukrajinské armády útok oficiálně potvrdil a označil jej za výkon nezadatelného práva na sebeobranu podle článku 51 Charty OSN. Ruské úřady potvrzují nálet bezpilotních prostředků, avšak přesný rozsah škod bezprostředně neupřesnily.

včera

Karel Havlíček

Mohl být schodek státního rozpočtu nižší? Havlíček prozradil, za jakou cenu

Státní rozpočet s nižším schodkem bylo podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka možné sestavit. Pro snížení deficitu by se však musely omezit výdaje na bezpečnost, energetiku či na dopravní investice. Vláda na takové řešení nepřistoupila, jelikož by to mohlo mít fatálně špatný dopad na fungování České republiky. Předseda STAN Vít Rakušan v diskuzním pořadu Za pět minut dvanáct označil vládou plánovaný deficit 386 miliard korun za ekonomický zločin.

včera

Velkou cenu Ázerbájdžánu ovládl George Russell, nad Verstappenem zvítězil ani ne o sekundu

Pilot týmu Mercedes George Russell zvítězil ve Velké ceně Ázerbájdžánu Formule 1 v Baku, když v dramatickém závěru těsně udržel první pozici před Maxem Verstappenem z Red Bullu. Pro britského jezdce se jednalo o první triumf od letního závodu v Rakousku. 

Zdroj: Libor Novák

Další zprávy