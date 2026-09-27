Trenér fotbalové reprezentace Denia učinil sedmou změnu v nominaci. Krejčí nadále kapitánem

Ostrého zápasu se španělský kouč Santi Denia ve své nové roli trenéra české fotbalové reprezentace dočká v sobotu večer, kdy jeho svěřenci nastoupí v rámci Ligy národů UEFA proti Chorvatsku, ještě před touto premiérou ale musí řešit nevídané trable. Už k sedmé změně ve své původní nominaci musel totiž sáhnout tento španělský stratég. Nejnověji kvůli tomu, že se zranil levý bek pražské Sparty Matěj Ryneš, místo kterého tak povolal Ondřeje Zmrzlého z Górniku Zabrze. Rozhodlo se také, že i nadále bude kapitánem národního týmu Ladislav Krejčí.
Po obráncích Davidu Zimovi, Tomáši Vlčkovi a Davidu Juráskovi, středopolaři Lukáši Provodovi, záložníkovi Denisu Višinském a útočníkovi Tomáši Chorém musel nový španělský kouč české fotbalové reprezentace Santi Denia tak tedy chtě nechtě učinit sedmou změnu.
Rynešovo zranění mu tak rozhodně neprospělo v otázce, koho nasadit na levém beku. Původní jedničkou pro tuto pozici měl být David Jurásek, ale ten se také zranil. Jaroslav Zelený, který v reprezentaci tento post zastával doposud, se rozhodl po letošním světovém šampionátu ukončit reprezentační kariéru.
Vypadá to tedy tak, že se bude muset Denia pro následující čtyři zápasy Ligy národů spokojit jen s jedním ryzím levým bekem – Ondřejem Zmrzlým. Tento sedmadvacetiletý obránce nemá zrovna bohatou reprezentační kariéru, vždyť za národní tým nastoupil dosud jen ke dvěma zápasům, přičemž naposledy si oblékl reprezentační dres předloni v říjnu. Z Górniku Zabrze tak po této dodatečné nominaci nebude v reprezentaci jen Michal Sáček.
Na tiskové konferenci před sobotním zápasem s Chorvatskem, jenž se odehraje v pražském Edenu, pak ještě Denia oznámil, že funkci kapitána národního tým i pod ním bude zastávat Ladislav Krejčí. „Bylo to moje rozhodnutí. Rozhodl jsem se, že Láďa bude dál kapitánem, a pak s tím také souhlasili všichni v (české) asociaci, (generální manažer reprezentací) Pavel (Nedvěd) a všichni hráči,“ prozradil konkrétně Denia.
Krejčí bude patřit ke zkušenějším hráčům v kádru, má za sebou 30 reprezentačních startů, během kterých vstřelil šest gólů. „Hledíme do budoucna, myslím, že (Láďa) je nejlepší ukázkou pro příští generaci. Je vynikající hráč, ale i skvělý lídr pro tým a také skvělý v šatně. To je pro mě jako pro trenéra nejdůležitější,“ pokračoval Denia.
Krejčí se vyjádřil ke svému aktuálnímu zdravotnímu stavu. Navzdory předešlému problému s lýtkem se zúčastnil pátečního tréninku. „Měl jsem menší komplikace. Musel jsem vynechat i poslední zápas v Anglii, jelikož jsem do toho skočil po nějaké pauze. Měl jsem lehké přetížení, cítil jsem ho i tady. Ale je to na velice dobré cestě, takže se cítím dobře,“ řekl hráč druholigového Wolverhamptonu.
Pozastavil se také nad spoluprací s novým trenérským štábem. „První pocity jsou skvělé. Víme, jaká cesta nás čeká a víme, že ne vše se dá změnit od prvního zápasu či prvního srazu. Těšíme se na budoucnost. Z minulých angažmá vím, že ten proces je dlouhodobý koncept. Tu cestu, kterou se asociace vydala, vidím velmi pozitivně. Věřím, že důvěra bude taková, že prostor dostaneme, abychom nacítili to, co se po nás chce. A že to půjde cestou, jakou si přejeme,“ sdělil bývalý hráč Brna a Sparty.
Právě on to byl, kdo po příletu ze zámoří po nevydařeném světovém šampionátu na pražském letišti přečetl prohlášení, v němž sdělil své myšlenky, podle kterých by se měl českých fotbal řídit a kritizoval to, co na turnaji nefungovalo. „Chápu, že to bylo téma. Měl jsem potřebu popsat, co jsme cítili. Chceme, aby herní i mimoherní obraz kolem nás byl pozitivní. Chceme růst. Probrali jsme to s předsedou (FAČR Davidem Trundou), generálním manažerem reprezentací (Pavlem Nedvědem). Řekl jsem, co jsem cítil. Sami vidíme, že v tom panoval souhlas, když se svaz vydává touhle cestou. Doufám, že dostaneme prostor a čas ukázat, že je správná,“ dodal Krejčí.
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Zdroj: Libor Novák