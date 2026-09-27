Británie zadržela pět lidí připravujících útok na základnu. Sledujeme je delší dobu, chtěli napáchat velké škody, uvedl Trump

Britská protiteroristická policie vyšetřuje závažný incident poblíž letecké základny královského letectva RAF Fairford v hrabství Gloucestershire. Policisté na místě zatkli pět mužů, které podezřívají z trestných činů podle zákona o výbušninách a z přípravy teroristického činu. Všech pět zadržených osob zůstává i nadále ve vazbě, kde je vyšetřovatelé podrobují dalším výslechům. Událost si vyžádala rozsáhlá bezpečnostní opatření a evakuaci desítek obyvatel z nejbližšího okolí.
Celý zásah odstartovalo telefonické oznámení přijaté místní policií v brzkých ranních hodinách. Všímavý obyvatel nahlásil tři podezřelá vozidla pohybující se směrem k vojenské základně. Ozbrojené složky po příjezdu do vesnice Whelford muže zadržely přímo na ulici. Místní svědci pro BBC popsali, že je uprostřed noci probudil křik a pohled na policisty držící podezřelé u jednoho z domů.
Bezpečnostní složky následně v okolí nálezu vozidel vytvořily čtyřsetmetrový ochranný kordon. Kvůli potenciálnímu riziku museli policisté evakuovat obyvatele z pětaosmdesáti okolních domácností. Na místo dorazil armádní pyrotechnický tým, který ke kontrole tří bílých dodávek nasadil dálkově ovládaného robota. Zadržení osob proběhlo přibližně tři sta padesát metrů od přístupové brány letecké základny.
Evakuovaní vesničané našli dočasné útočiště v blízkém sportovním centru, kde dostali teplé jídlo a nápoje. Jedním z nich byl i místní obyvatel Jeff, který celou situaci označil za zcela surrealistickou. Podle jeho slov se v centru sešli prakticky všichni lidé z malé vesnice čítající zhruba šedesát domů. Zaměstnanci zařízení s evakuovanými řešili také možnosti případného přenocování, pokud by zásah trval delší dobu.
K celé situaci se vyjádřil americký prezident Donald Trump, podle kterého americké i britské složky muže delší dobu sledovaly. Šéf Bílého domu prohlásil, že zadržená skupina plánovala způsobit na základně velké škody. Výsledek společného zásahu označil za fantastickou práci a ocenil vzájemnou kooperaci obou zemí. Podle jeho slov měly tajné služby podezřelé pod dohledem dostatečně dlouho na to, aby jejich záměru zabránily.
Premiér Andy Burnham vyzval veřejnost, aby o celém incidentu a jeho pozadí nespekulovala. Zdůraznil, že první prioritou jeho vlády zůstává bezpečnost a ochrana obyvatelstva. Poděkoval rovněž všem zasahujícím složkám za rychlou reakci a profesionalitu během nočního zásahu. Ubezpečil občany, že úřady podniknou veškeré nezbytné kroky k zajištění bezpečnosti v celé zemi.
Základna RAF Fairford slouží dlouhodobě jako předsunutá operační základna pro letectvo Spojených států. Mluvčí americké armády potvrdil, že jejich složky úzce spolupracují s britskými partnery na monitorování situace. Cílem této součinnosti je zajištění bezpečnosti amerického personálu, jejich rodin i místní komunity. Americké letectvo po incidentu potvrdilo, že v oblasti nadále udržuje zvýšenou ostražitost.
Podle britského zákona o terorismu mohou vyšetřovatelé zadržené osoby vyslýchat bez obvinění až po dobu čtrnácti dnů. Zástupce policejního šéfa Richard Ocone na tiskové konferenci uvedl, že práce na zjištění přesné povahy incidentu nadále pokračují. Vyšetřování celé události vede londýnská metropolitní policie ve spolupráci s domácí zpravodajskou službou MI5. Místní policie ujišťuje, že situaci má pod kontrolou a bezprostřední nebezpečí v místě nehrozí.
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Zdroj: Libor Novák